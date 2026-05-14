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【台北咖啡廳】MUY 莯以咖啡，行天宮附近不限時咖啡店，韓系空間超有質感，藝妓冰磚咖啡與巴斯克都值得一試...

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2026-05-14 16:20文字：Ruby說美食享受旅行 
Ruby說美食享受旅行

Ruby說美食享受旅行

Ruby發現行天宮附近一間質感還不錯的咖啡廳，

裝潢走韓系工業風設計，環境滿舒適，

座位之間不會太擁擠，滿適合起聊天聚會。

比較特別的是店內不是常見的木質桌椅，

而是少見的不鏽鋼桌椅，搭配灰白色調與俐落裝潢，

整體很有韓國咖啡廳的氛圍，隨手拍都蠻有質感。


店內低消為每人一杯飲品，沒有收服務費。

有提供 QR Code 點餐，也有實體菜單可參考。

餐點部分除了咖啡飲品外，

也有可朗芙、厚片吐司與手作蛋糕，

現場還有販售耳掛包與單品豆，

喜歡他們家咖啡的也可以購買回家品嚐。

因沒收服務費，所有都是自助式的。

海鹽焦糖拿鐵 $170
咖啡香氣和焦糖甜味還不錯，

海鹽的味道就不那麼的明顯，

喝起來不會過甜，口感順口耐喝。


班奇馬吉藝伎冰釀冰磚$185
咖啡冰磚慢慢融化後，咖啡風味層次也會跟著變化，

如果覺得太濃郁也可以用水稀釋一下，

咖啡的香氣表現很不錯。


🫖南非博士茶 $140
茶香溫潤清爽，喝起來很舒服，

可自己再到櫃台加熱水，適合不喝咖啡的人。


🍰 原味巴斯克乳酪蛋糕 $150

巴斯克口感綿密濃郁，乳酪香氣很厚實，

旁邊還有奶油點綴，整體搭配起來不會膩口。

MUY餐點與飲品的容器都很可愛，

細節感滿滿，很適合喜歡拍照的人。

Ruby覺得這間算是行天宮附近蠻值得收藏的咖啡廳，

不論是環境、氛圍還是甜點表現都不錯，

適合聊天、辦公、打發時間。店家也有提供包場服務，

像是求婚、抓週或派對活動都可以預約。

不過除了包場活動之外，

其餘時段不接待 5 歲以下小朋友，

帶小孩前往的人要特別留意。



【店家資訊】
👉MUY 莯以咖啡
🍽 FB官方粉絲團請點此/ 線上訂位請點此
🏠台北市中山區行政里民權東路二段135巷30弄20號
🚈捷運行天宮站3號出口
☎️ 02 2501 7437
⏰AM10:00~PM18:00


此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，

❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌


RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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MUY 莯以咖啡

台北市中山區民權東路二段135巷30弄20號
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