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2026羅東夜市必吃美食！「阿公仔龍鳳腿春捲」在地人激推銅板美食，春捲龍鳳腿6支100元。

宜蘭美食羅東夜市夜市美食銅板小吃
2026-05-17 23:25文字：紫色微笑 
紫色微笑

紫色微笑

如果說羅東夜市有什麼經典老店，那這家人氣攤位阿公仔龍鳳腿春捲絕對是其中之一，這裏的龍鳳腿，以豬網油包裹豐富內餡，油炸後外酥內軟，來到羅東夜市，如果沒在公園口排上一支「阿公仔龍鳳腿」，這趟旅程就不算圓滿！這攤承載無數宜蘭人回憶的小店。

建議搭配旁邊的順遊路線：先吃龍鳳腿墊胃，再轉往民權路吃羊肉湯，最後帶份包心粉圓當甜點，這才是最道地的羅東吃法！

  • 名稱：阿公仔龍鳳腿春捲
  • 地址 : 宜蘭縣羅東鎮民生路與號興東路口攤位(羅東夜市入口)
  • 營業時間：14:30–23:00（依現場為準，通常賣完提早收）
  • 電話：0911 828 258

阿公仔龍鳳腿春捲｜交通停車資訊

停車場：羅東夜市「立體停車場」過馬路就到

阿公仔龍鳳腿春捲｜菜單價位

品項單價優惠
龍鳳腿$40 / 2支6支 $100
春捲$35 / 2支6支 $100

阿公仔龍鳳腿春捲｜心得評價

  • 此張為2008年照片

雪隧開通之前，這家老店還沒有名字呢，後來拜媒體所賜，店家取了新名字，這才有店名”阿公仔龍鳳腿春捲

  • 此張為2008年照片

如今小攤子擺了一些媒體報導，還有店招及價錢

龍鳳腿

外型像棒棒腿的龍鳳腿其實就是用豬網油將內餡包裹成雞腿狀而得名
早期農村時代將剩餘食材多元利用的妙方法

內餡有豬肉、魚漿、高麗菜…..等，捲好內餡後，下鍋油炸成誘人的金黃色，炸到酥酥脆脆的就可起鍋了

春捲

春捲的製作方式也是一樣，只是用春捲皮包住韭菜及豆芽菜
內餡有高麗菜、魚漿、韭菜及豆芽菜

不過，每次吃這種食物時，總覺得好吃倒還在其次
不同時空的回憶伴隨著這些鄉土美食，一點一滴湧上心頭，這才叫回味~~~
無論是網紅打卡還是老饕回味，這家絕對是首選

必吃宜蘭龍鳳腿推薦：

  • 一天只賣4小時龍鳳腿、雞肉串、春捲、雞翅、地瓜，文化國中旁的人氣銅板美食
    馬賽阿娥雞肉串

阿公仔龍鳳腿春捲｜附近景點美食

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以上是紫色微笑阿公仔龍鳳腿春捲文章推薦給你知道。

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阿公仔龍鳳腿

0911-828258
宜蘭縣羅東鎮民生路、興東路口
3.4