壯圍隱藏版咖啡牛肉麵！「蒔光牛肉麵」老宅時光感，湯頭鮮甜牛肋軟爛。

走進宜蘭壯圍鄉間裡的【蒔光牛肉麵】，彷彿穿越時光隧道，這間位於台二線濱海公路旁的老宅，不僅提供一碗碗令人滿意的牛肉麵，更是一個可以悠閒喝咖啡、發呆、聊天，感受懷舊氛圍的特別空間

名稱：蒔光牛肉麵

地址：宜蘭縣壯圍鄉壯濱路二段342號

營業時間：11:00-18:00

公休日 : 周四

電話：03-938-3785

寵物友善

蒔光牛肉麵｜交通停車資訊

停車場：無停車場，路邊白線內臨時停車尚可

蒔光牛肉麵｜菜單價位

因為地處鄉間，省卻高額房租，價錢也相對合理許多

蒔光牛肉麵｜空間環境

【蒔光牛肉麵】地處壯圍台二線濱海公路旁，老房子改建的民宅

門口就是料理區

內部也十分樸實，特別是這裏放了很有年代感的音樂，真的很有時光感啊

這裏除了牛肉麵，也是咖啡吧台

想要來個下午茶也是沒有問題的

牆上這幅畫也很吸睛，還有幾分阿凡達的感覺

小菜飲料區

蒔光牛肉麵｜心得評價