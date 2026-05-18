壯圍隱藏版咖啡牛肉麵！「蒔光牛肉麵」老宅時光感，湯頭鮮甜牛肋軟爛。

走進宜蘭壯圍鄉間裡的【蒔光牛肉麵】，彷彿穿越時光隧道，這間位於台二線濱海公路旁的老宅，不僅提供一碗碗令人滿意的牛肉麵，更是一個可以悠閒喝咖啡、發呆、聊天，感受懷舊氛圍的特別空間
- 名稱：蒔光牛肉麵
- 地址：宜蘭縣壯圍鄉壯濱路二段342號
- 營業時間：11:00-18:00
- 公休日 : 周四
- 電話：03-938-3785
- 寵物友善
蒔光牛肉麵｜交通停車資訊
停車場：無停車場，路邊白線內臨時停車尚可
蒔光牛肉麵｜菜單價位
因為地處鄉間，省卻高額房租，價錢也相對合理許多
蒔光牛肉麵｜空間環境
【蒔光牛肉麵】地處壯圍台二線濱海公路旁，老房子改建的民宅
門口就是料理區
內部也十分樸實，特別是這裏放了很有年代感的音樂，真的很有時光感啊
這裏除了牛肉麵，也是咖啡吧台
想要來個下午茶也是沒有問題的
牆上這幅畫也很吸睛，還有幾分阿凡達的感覺
小菜飲料區
蒔光牛肉麵｜心得評價
紅燒牛肉麵(小)
紅燒湯頭鮮甜可口，濃郁卻不油膩，是我們喜歡的味道，而且也有蔬菜可以增加不同口感緩解油膩
選用牛肋條的部份，但燉煮的軟爛可口，也不失咬勁
牛三寶麵
這裏的三寶選用牛肋條、牛筋與牛肚，燉煮得軟嫩入味
手工麵條口感Q彈不軟爛
很不錯的牛肉麵
牛肉捲餅
餅皮微酥帶嚼勁，也不會太油，裏面的牛肉也很入味，也不會太難咬，口感層次豐富。這樣的組合真的很棒啊
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