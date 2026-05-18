【三重居酒屋】神居居酒屋，隱藏巷弄中的深夜食堂，下班小酌好去處，只要$600就能無限暢飲？ – 小珊珊WOW好...

位於新北三重的神居居酒屋，是在地人相當推薦的平價居酒屋

藏在巷弄裡的小店，燈光昏黃，空間不大，卻總是客滿

90分鐘無限暢飲無論是威士忌、清酒還是生啤，通通隨你喝！簡直是酒鬼們的天堂！

※飲酒過量，有害(礙)健康，酒後不開車，安全有保障；飲酒過量，害人害己；未滿十八歲禁止飲酒※

神居居酒屋｜由來

好好喝酒 ちゃんと飲んで ゆっくり飲んで！

「神居」名字來由自神明所庇護的居所、棲所典故源自北海道愛奴人的傳說：相傳貓頭鷹是村落居所的守護，也是神明的使者。這也是為什麼大家在店裡會看到許多貓頭鷹的元素！

神居居酒屋｜在哪裡?怎麼去?

「神居居酒屋」隱藏在三重三民街的住宅巷弄中，生意超級好的日式居酒屋，是三重人超愛的宵夜美食！

鄰近捷運站，但步行需約15分鐘，YouBike (推薦轉乘)從捷運三重站借車，騎至「二重國中」站點還車，車程約5至7分鐘，再步行即可到達

神居居酒屋｜用餐空間

這不是日本！真的在台灣！

獨特的木質裝潢、昏黃燈光與熱絡氛圍，給人一秒置身日本的錯覺

無論是下班小酌、還是道地酒款，都完美重現了日本的道地飲食文化

整間店風格非常日系有內用需要脫鞋，鞋櫃裡都備有室內拖鞋，脫下的鞋子直接放進鞋櫃即可

座位都是吧台座位，可以輕鬆與工作人員交流

還有兩間隱密性高的包廂，一間包廂約可容納4-6人，多人的話，兩間包廂中間門簾可以拉起，成為一間大包廂喔

神居居酒屋｜不限時

不管是一個人小酌，還是三五好友聚在一起，都很自在，也沒有時間壓力，可以很放鬆地待著

神居居酒屋｜女性友善

洗手間內貼心備有衛生棉、護墊、甚至髮圈與漱口水等女性用品，是不是很貼心〜

針對女性的一款酒精度較低的沙瓦，能輕鬆享受微醺氛圍而無負擔

女性顧客也能輕鬆上門的店鋪，相當推薦大家前往嘗試！

神居居酒屋｜MUNE

打北海道風格日式料理與豐富酒單，有刺身、冷菜、串燒、炸物、鍋物與甜點等等(每人低消為一杯飲品)

誰說居酒屋貴又吃不飽！

價格80~480元不等，選擇相當豐富，菜單無雷隨便點都好吃

神居居酒屋｜酒類喝到飽($600)

呼叫酒鬼朋友！！

店家提供週二-四600元／1.5小時的酒類暢飲方案，包含生啤、梅酒、清酒和Highball，同桌都要消費喝到飽(酒單✽號標示為喝到飽)

以杯換杯酒類140元至160元不等，差不多喝4杯就能喝回本

※飲酒過量，有害(礙)健康，酒後不開車，安全有保障；飲酒過量，害人害己；未滿十八歲禁止飲酒※

梅子醬金針菇(招待)

是一道酸甜開胃日式涼拌小菜，店家免費招待的，非常涮嘴

聞起來有股淺淺梅子香氣，吃起來酸酸甜甜酸V酸V

清脆的金針菇搭配梅子的酸香極搭，結合了甜、酸、鹹的口感

酒蒸海瓜仔

用海瓜子取代常見的蛤蜊

清酒蒸煮，完美鎖住貝類原有的海味，海瓜仔肉質飽滿且無腥味

海瓜仔本身的肉質比一般蛤蜊更緊實，口感Q彈有嚼勁，海瓜仔釋出的精華與酒氣、蒜香融合，湯汁喝起來甘甜且充滿濃郁海味〜

燒鳥五點盛合

豬五花+雞皮+雞腿肉+雞松阪*2

有時候沒想法，就可以直接點個拼盤！

豬五花

表面會呈現微焦的焦脆感，香氣四溢

帶有嚼勁的口感，肥瘦適中越咬越香〜

雞腿肉

烤至金黃微脆的雞皮搭配多汁的雞腿肉當然是居酒屋的串燒必點選項！

口感十分軟嫩，雞肉的中心依然保持著豐富的肉汁，感受大口吃肉帶來的滿足感〜

雞松阪

松阪豬你吃過，雞松阪有吃過嗎？

雞松阪據說在雞頸兩側，吃起來鮮彈有嚼勁還多汁，肉質細緻、油脂適中不乾柴、不油膩，咬下瞬間滿溢鮮甜〜

只要吃過就會心心念念忘不了…….

雞皮

表皮酥脆、油脂微爆，QQ的很有彈性，焦脆的口感配上鹹甜的醬汁真的超涮嘴〜

炸鮟鱇魚

選擇了炸鮟鱇魚，果然沒讓我失望！

肉質細緻，裹上麵衣高溫酥炸，鎖住滿滿海味

口感意外地嫩，跟鱈魚有點相似，配上特調沾醬熱熱的非常好吃，推薦給還在猶豫要不要挑戰鮟鱇魚的朋友

本日三點盛合

鮭魚+鮪魚+干貝

特選季節新鮮海味，三種當令生鮮魚片盛合

厚切魚肉，而且看起來都很新鮮欸

緊實鮮甜的肉質，可以品嚐到海洋最純粹的甘美味〜

拉麵沙拉

只要到北海道居酒屋都一定會點的拉麵沙拉！

一道色彩繽紛的日式冷麵，配上大量脆嫩的生菜、蕃茄、切碎的海苔和胡麻醬，清脆生菜與冰鎮Q彈的拉麵完美結合

濃郁的蛋液順著麵條流下，大幅提升滑順口感，層次感超強，香氣濃郁卻不膩口，每一口都令人上癮

真的好好吃啊！

橙醋煙燻鴨胸

煙燻鴨胸的濃郁肉香，搭配橙醋的果酸與香甜，最後芥末畫龍點睛

咀嚼間散發濃郁煙燻香，吃起來厚實軟嫩，展現鴨肉本身的豐厚脂香

焦糖色澤的煙燻鴨胸肉鮮嫩不柴，很適合下酒！

唐揚雞

居酒屋必點的唐揚雞塊，外面炸的酥酥脆脆

小編不喜歡厚重的裹粉，他們家的裹粉非常特別，呈現輕盈酥脆感，跟一般吃到的不一樣

大口咬下雞肉爆多汁，享受充滿日式風味的特殊香氣在口中迅速炸開！

鹽烤銀鮭下巴

鹽烤鮭魚下巴，下酒菜必備

烤後外層微焦酥香，內部則鎖住豐沛油脂，魚肉厚富含膠質

吃起來肉質細緻油脂豐厚，入口幾乎快化開，是舌尖上的鮮美享受，老饕最愛啊！

炸牛腸

麵衣炸得酥香的炸牛腸讓人食指大動

外皮酥脆、保留著內臟獨有的彈牙口感，配酒享用超對味

壽喜燒鍋

不只賣刺身、冷菜、串燒、炸物，還能吃到熱呼呼的火鍋！

隔壁桌的壽喜燒鍋，有夠大盆XD

真的有夠壯觀，小編忍不住借拍隔壁的美女借拍一下，趕快把這個必點清單加進去，下次去吃火鍋時直接點起來！

札幌黑標生啤酒+可爾必思

「SAPPORO 札幌黑標生啤酒」是日本北海道經典的拉格啤酒，酒精濃度約為 5%

口感有著濃郁的麥芽香、奶油般綿密泡沫與俐落的微苦尾韻，帶有恰到好處的清爽甘苦味，入喉俐落不黏膩，尤其是炸物、燒烤非常百搭

不喝酒的人別擔心，這裡也有提供「無酒精飲料」，喝可爾必思搭配料理也是沒問題的喔！

※飲酒過量，有害(礙)健康，酒後不開車，安全有保障；飲酒過量，害人害己；未滿十八歲禁止飲酒※

葡萄沙瓦

入口能感受到飽滿的葡萄果香與氣泡的微刺激感，尾韻輕盈不甜膩

就像「大人版的葡萄汽水」，酒精感極低，非常適合日常紓壓與小酌

※飲酒過量，有害(礙)健康，酒後不開車，安全有保障；飲酒過量，害人害己；未滿十八歲禁止飲酒※

小珊珊碎碎念：

居酒屋是上班族下班後放鬆心情的好去處，在居酒屋裡可以品味美食，也能享受下班後的聊天風情，非常適合卸下一身疲憊

神居居酒屋除了經典的串燒和烤物，也結合了創意料理與日本酒，讓下班小酌充滿驚喜

且價位不貴，以他的份量跟美味程度小編覺得很可以，CP值很高又好吃！

神居居酒屋｜餐廳資訊

▶地址：新北市三重區三民街146巷7號1樓

▶營業時間：1900～02:00(週一公休)

▶電話：02-29880375

▶官方FB：神居居酒屋

▶官方IG：神居居酒屋（@kamui_taiwan）• Instagram 相片與影片

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