到韓國旅遊怎麼能不吃燒肉！Ruby一下飛機拖著行李，

就立刻來朝聖近期討論度超高的「邊佑錫烤肉店」。

主打近期韓國超紅的「水芹菜燒肉」，

加上全程都有帥氣歐巴店員代烤，完全就是懶人福音，

只要負責聊天跟吃肉就好，整個用餐過程超輕鬆。

目前不接受訂位，Ruby很幸運剛好錯開用餐尖峰，

大約等了 15 分鐘左右就順利入座。

不過真的建議大家避開飯點，越晚人潮越多越誇張！

有趣的是他們的號碼牌是一支湯匙！

上面會寫上號碼，等待的時候，

看到大家拿著湯匙真的很有記憶點又可愛。


低消需要點三份肉，Ruby就三種肉都點了一份，

除肉品外，菜單上也有湯品、主食及飲料可以搭配。


而在韓國燒肉店小菜基本上都可免費續加，

畢竟吃燒肉不包生菜和搭配那些配生蒜頭

韭菜一起吃總是覺得少一味。

Ruby點了：豬五花 ₩15,000、豬頸肉 ₩15,000、牛排 ₩23,000
低消需要點三份肉，一份肉約150克，

份量其實不算太多，兩個人吃其實滿剛好。


肉品都是現點現切，看得出新鮮度不錯。

店員烤肉的技術也很穩定。

豬五花烤的真的是外層微酥，

豬頸肉口感則較Q彈，帶有一點嚼勁，

牛排烤的熟度控制得很好，

滿軟嫩的，烤肉的功夫有一定水準。


韓式拌麵 ₩4,000
辣度不會太辣，很適合搭配燒肉，吃起來特別解膩。


牛筋大醬湯 ₩4,000
大醬湯味道滿濃郁的，裡面還吃得到牛筋，

冷冷的天氣喝上一碗熱湯真的很舒服。


店內整體氣氛很熱鬧，雖然觀光客不少，

但也能看到很多韓國當地人在用餐，

感覺不算是只有觀光客會來的店。


不過有個小缺點，就是店內沒有抽油煙機，

吃完整身烤肉味會非常明顯，

如後面有其他行程，建議可以稍微考慮一下穿搭。


Ruby 覺得這間雖不是那種會讓人驚艷到不行的韓式燒肉，

但用餐體驗真的滿不錯，尤其全程有帥歐巴代烤超加分。

結帳還會送鍋巴糖果。沒吃過的人，

還是很推薦來體驗看看韓國現在超流行的水芹菜燒肉！


【店家資訊】
👉喉嚨水芹菜烤肉 목구멍 홍대입구역점
🏠 Seoul, Mapo-gu, World Cup buk-ro 4-gil, 8 1층
🚈弘大站 1 號出口 步行約 5 分鐘
☎️+82 10-5960-2930
⏰PM12:00~PM24:00

Ruby推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，

❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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