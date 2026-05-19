台北101旁必住飯店！台北艾麗酒店2026最新入住指南：露天泳池、LA FARFALLA精緻早餐全攻略。

「台北艾麗希爾頓格芮精選酒店」坐落於繁華的信義計畫區，就在貴婦百貨（BELLAVITA）正對面、微風信義百貨旁，周邊購物、餐飲及娛樂選擇極為豐富。鄰近捷運站，步行至台北101僅需約10分鐘。卓越的地理位置帶來全台灣最璀璨的城市夜景，年底更是觀賞台北101煙火的絕佳位置，應該是全台灣最漂亮的城市夜景了吧!

名稱：台北艾麗希爾頓格芮精選酒店（原名：寒舍艾麗酒店）

地址：台北市信義區松高路18號

電話： 02 6631 8000

入住時間：15:00 後 / 退房時間：12:00 前

7F 露天泳池開放時間：07:30 – 21:30 (每日 12:00-14:00、18:00-19:00 消毒暫停開放)

寵物友善：否，全館禁止攜帶寵物入住（導盲犬除外）

環保政策：配合法規，不主動提供一次性消耗備品（如牙刷、刮鬍刀等）建議自備

台北艾麗希爾頓格芮精選酒店｜交通資訊 自行開車與停車資訊 酒店地址：台北市信義區松高路18號（入口位於微風松高大樓）

專屬停車場：酒店與「微風松高大樓」共用地下停車場（入口位於松高路上）

房客禮遇：住客在住宿期間可享免費停車（每房限停一台，採先到先停制，無法預先保留車位）

搭乘捷運

板南線（藍線）－市政府站：由 3號出口 出站，步行約 3～5 分鐘即可抵達

淡水信義線（紅線）－台北101/世貿站：由 4號出口 出站，沿松智路往北（微風松高方向）步行約 10 分鐘，或直接走百貨空橋串連過去

搭乘公車

市政府站（松高路）：下車即達

興雅國中站、市政府站（忠孝）：下車後步行約 3～5 分鐘

台北艾麗希爾頓格芮精選酒店｜環境設施

酒店2013年12月正式開幕，2023年12月正式加盟希爾頓集團。位於微風松高大樓高樓層，1樓為迎賓大廳，6樓為接待大廳，室內設計由世界知名飯店設計顧問公司 Hirsch Bedner Associates (HBA) 操刀，以「城市中的花園」為設計主題。

館內餐飲與設施

LA FARFALLA 義式餐廳 (6樓) ：主打自然採光與藝術氛圍的義式料理，同時也是房客享用中西合璧早餐的地方。

The Terrace 陽台酒吧 (6樓) ：緊鄰空中花園，提供各式調酒與輕食，能一邊小酌一邊欣賞信義區夜景。

戶外空中游泳池 (7樓) ：網美熱門打卡點，游泳時能直面台北101。

（每年冬季 12 月至 3 月進行季節性關閉）

Espace Beauté SPA & 健身房 (7樓) ：提供房客舒壓放鬆與維持運動習慣的空間。

宴會與會議空間：擁有約 15,730 平方英尺（約 442 坪）的簡約高雅宴會廳，適合舉辦婚宴或國際商務會議。





寒舍艾麗位於一樓的Lobby ，六樓開始才是他們的接待大廳，從這一樓開始就讓人覺得這裏的與眾不同，現代風格中又帶點自在的優雅

搭電梯上了六樓，這裏才是真正的接待大廳，相當典雅又舒適的空間

空間設計的色調的感覺也讓人覺得舒服

加上挑高 又明亮的空間，真的有高級旅店的水準

如同藝廊一般的酒店，客房及酒店處處展示著各式各樣的藝術品。這裏真的是走氣質路線的啊，一開始經過走道時還以為這是一幅山水畫而已，沒想到卻是大大的出乎意料

山頭上都是一棟棟的現代建築!! 仔細看還有燈光的亮點!! 真的太美了!! 太細膩的作品 ，古典的中國山水畫竟然藏有現代建築!! 果然是以收藏藝術作品的寒舍才有的收藏啊!





飯店公共設施也很精采、七樓有SPA 館、健身房，還有空中花園及游泳池





還有空中花園，躺在這裡超級棒的

擁有可以看到台北101大樓的戶外泳池（戶外泳池12月-3月不開放）





101就在眼前，無敵夜景啊





六樓接待大廳旁的休息區，BAR 區

這家酒店最著名的就是「藝術即生活」的策展概念，館內隨處可見國內外藝術家的真跡藝術品，是信義區相當具指標性的頂級設計奢華酒店呢！

台北艾麗希爾頓格芮精選酒店｜房型介紹

我們入住的房間位於20樓，酒店就在信義計劃區內，對晚上的城市夜景非常期待，平常只能抬頭仰望而已，現在可以身處璀璨輝煌的夜色中





厚厚軟軟的拖鞋穿起來也很舒服，貼心的是還放了塊布可以墊腳Y子，真的是五星級服務啊，床旁桌也放置了雜誌可以看

很喜歡這個大大的桌子，非常有質感!!今天沒帶小孩沒、帶筆電….真的是完全來放空!!

各式插座

抽屜中有一些文具用品，適合商務旅客使用

可愛的兩小瓶蘋果汁

一旁的沙發區，就一個寸土寸金的信義計畫區而言，擁有這樣的空間，無疑是相當享受的~~

連燈座也非常有質感

浴室也是相當棒，乾溼分離的淋浴空間，這間房另有浴缸的配置



門片用了鏡面處理，也是讓空間變大的好方法，看到那扇窗了沒，打開後就是百萬夜景啊

備品也是放的整整齊齊



一踏入房間內，其實是這個空間，一面用了大片的鏡面，另一面則是滿牆的衣物櫃!! 一旁還有化妝台

入住的女性朋友應該會喜歡有專屬化妝檯可使用

儲櫃裏還有質感不錯的浴衣

備有膠囊咖啡機

原以為只有桌上的東西，沒想到這裏收納的很好，該有的全都在裏面!!

冰箱有付費的飲料

CCHECK IN後即外出逛街和用餐，沒想到一回到房間，不但環境重新整理乾淨，還補了咖啡、沐浴用品!!桌上放了張小卡~原來房間有夜床服務

還補上沐浴精油呢，好香啊!



因為入住的第一天下雨，天空灰濛濛的，等到第二天天色變好，外面的風景就是這麼驚人啊!

等到年底101放煙火時，坐在窗戶旁就可以看到這樣的景色

台北艾麗希爾頓格芮精選酒店｜早餐介紹

LA FARFALLA義式餐廳

平時是著名的LA FARFALLA義式餐廳，也是早餐的用空間

用餐的氣氛一樣是非常的高雅舒適，一早才有機會看到住宿的客人，感覺酒店的住客來自大江南北、四面八方，除了有台灣的客人外，也有滿高的比例來自於國外的呢



很棒的場地，難怪下午茶也是絡繹不絕啊，一旁又有空中花園，吃早餐的氣氛超棒



中西合壁的早餐，精緻多樣又豐富，保證吃完活力滿滿

菜色琳瑯滿目，每道看起來都好好吃

整體而言，「台北艾麗希爾頓格芮精選酒店」成功將藝術、文化與頂級生活機能融合，無論是想在市中心尋找放空綠洲，還是要享受信義區的繁華與101無敵景觀，都是台北非常頂級且受歡迎的住宿選擇！

台北艾麗希爾頓格芮精選酒店｜附近景點美食

頂級景觀：台北101觀景台、幾米月亮公車（步行10分）

藝文拍照：富邦美術館（大師設計純白建築，步行5分）、松菸文創園區（步行15分）

百貨美食：

排隊名店：挽肉と米（炭烤漢堡排）、鼎泰豐（A4館）

人氣聚餐：青花驕麻辣鍋（A11館）、添好運港點（A8館）

在地小吃：永吉路30巷（步行8分，推胡饕米粉湯、餃子樂煎餃）