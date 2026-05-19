碧山巖、白石湖吊橋半日遊！捷運直達後花園，無敵夜景、空中紫色巨龍、景觀咖啡廳全攻略。

這裡是內湖的後花園「碧山巖」與「白石湖吊橋」。在步調緊湊的台北城裡，捷運文湖線像是一條神奇的時光隧道。只要在「內湖站」下車，轉乘小公車蜿蜒上山，不過二十分鐘的車程，眼前的摩天大樓便會瞬間切換成滿目蒼翠。

這兩個景點有著截然不同的迷人風情，是台北人週休二日渴望忘卻塵囂、洗滌心靈的絕佳去處

名稱：碧山巖開漳聖王廟（又名尖頂開漳聖王廟、碧山寺）

地址：台北市內湖區碧山路 24 號

電話：(02) 2796-3755 / (02) 2790-0657

開放時間：每日 06:00 – 21:30

門票費用：免費參觀

特殊設施：碧山巖藝文休閒中心（地下一樓設有景觀純素咖啡廳，開放時間通常為 10:00 – 17:00，週一公休）

碧山巖開漳聖王廟｜交通資訊

自行開車 / 騎車

路線： 經內湖金龍路，轉入內湖路三段 60 巷，再順著碧山路蜿蜒上山即可抵達

停車資訊： 廟方設有 大型免費停車場，對開車族而言非常便利。唯假日熱門時段（特別是草莓季或傍晚看夜景時）車位較容易客滿

大眾運輸：

搭乘台北捷運文湖線至 「內湖站」1 號出口 出站，步行至內湖路二段的「梘頭福德祠」前，轉乘小型公車 小 2 或 小 2（區間車），直接在「碧山巖站」下車即可

碧山巖開漳聖王廟｜一日遊行程

建議行程：下午3:00 抵達 ➡️ 漫步白石湖吊橋、同心池 ➡️ 傍晚回碧山巖看夕陽與夜景 ➡️ 下山吃內湖美食

碧山巖開漳聖王廟

沿著石階拾級而上，率先迎接是台灣最大的開漳聖王廟—碧山巖

全台最大開漳聖王廟： 碧山巖座落於內湖忠勇山山腰，是台灣最具規模的開漳聖王廟之一

香火鼎盛，更是漳州移民聚落的精神象徵

這裡主祀神明：開漳聖王（陳元光），配祀李伯瑤將軍、馬仁將軍

相傳在清朝康熙末年，有一位漳州人把開漳聖王的香灰帶到台灣，掛在碧山頂上的大石頭後就離開了

後來信徒覺得很靈驗，就蓋了小廟供奉，經過兩百多年不斷翻修，才變成今天全台灣最大的開漳聖王廟

碧山巖的建築工藝也很有看頭。因為以前山路不好走、怕搬運時碰壞，廟裡所有的木雕和石雕，全都是雕刻師傅直接住在山上、在現場一刀一斧雕刻完成的！

現在去逛，還能看到桃園三結義、岳母精忠報國等充滿故事的歷史石雕喔！

碧山巖不僅是當地的信仰中心，更擁有全台北數一數二的觀景視野

一踏上廟前廣場，視野瞬間豁然開朗

在廟宇的古色古香與裊裊薰香中，靜靜看著遠方繁忙的城市，內心會升起一種奇妙的平靜感

絕佳視野： 基隆河蜿蜒如帶、松山機場的飛機起降就在眼前，遠處的台北101更是傲然挺立

百萬夜景： 這裡白天能將台北盆地盡收眼底；黃昏時，金黃色的夕陽會將整座城市染成暮色；到了夜晚，萬家燈火點亮，更是攝影愛好者爭相捕捉的「百萬夜景」聖地

廟宇後方亦有登山步道可順登 忠勇山

在夏夜裡，若有月亮、星星與燈火共閃爍，夜空下，來此觀夜景的人們似乎更幸福了 白石湖吊橋—橫跨山谷的紫色巨龍

從碧山巖的停車場旁出發，走不到幾步，一條優雅的紫色巨龍便會躍然眼前，這就是著名的白石湖吊橋

大膽走上吊橋，橋身相當平穩，微風吹過時帶著山林間的清香

那充滿仙氣的「唯美薰衣草紫」橋身，與周圍的綠意形成強烈對比

無論從哪個角度拍，都是極具視覺衝擊的網美大片 這種設計讓吊橋沒有傳統高聳的橋柱，走在上面視野完全不會被遮擋，遠看就像一條巨龍橫跨在碧綠的山谷之間

白石湖吊橋這一可是郊遊踏青健行的好去處，吊橋旁就有停車場非常方便!

同心池與夫妻樹的田園交響曲 穿過吊橋，便進入了充滿農村古樸氣息的白石湖社區。沿著平緩的步道向前行，約五到十分鐘就能抵達同心池。 這是一個由自然湧泉形成的雙心造景生態池，內圈與外圈巧妙地拼湊出愛心形狀。池畔依據季節會種植不同的花卉（如春天的荷花、秋天的同心草），讓這座浪漫的生態池隨著四季變換不同的衣裳。再往前走，兩棵並排而立、宛如恩愛夫妻的「夫妻樹」，也在默默守護著這片土地。 這裡遠離了車馬喧囂，耳邊只有蟲鳴鳥叫與潺潺水聲，讓人忍不住放慢腳步，享受都市裡難能可貴的慢活時光。 這裏的同心池是拍照的好地點

碧山巖與白石湖吊橋，一個展現了居高臨下的壯闊，一個詮釋了隱入山林的美好

不用長途跋涉、不用精心規劃，只要一個下午的時間，帶回滿滿的芬多精與好心情

下次週末不知道去哪裡？不如就坐上捷運，去內湖山上走走吧！

若在 12月至翌年4月造訪，白石湖社區更是著名的草莓季，可順道體驗採草莓的樂趣！

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