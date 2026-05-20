來到首爾旅遊，想必很多人一定會安排一站去弘大商圈走走！

弘大的範圍滿大的，一側是充滿潮流服飾店與夜生活的熱鬧街區，

另一邊延南洞則是有許多咖啡廳和拍貼店，適合慢慢散步挖寶。

Ruby這次在首爾旅遊吃的這間燒肉店，位在弘大步行街附近，

假日常常能看到街頭藝人表演，氣氛非常熱鬧，

逛街逛累後直接來吃烤肉真的超滿足。



主打炭火燒肉吃到飽，價格相當親民，

自助式每人只要 ₩17,500，換算台幣大約400元內，

很適合省荷包又想吃烤肉的人來說真的很可以！

如果想另外點麵類或其他熟食餐點，則需額外加價。



店內無限量供應的肉品共有四種，

有豬五花肉、牛肉排、雞腿肉

以及雞脖子，肉類都有醃製調味。

除了肉品之外，也提供多種小菜可以搭配，

有生蒜頭、辣生韭菜、高麗菜絲配美乃滋、

生洋蔥、韓式泡菜、生蔥、蘿蔔薄片和生菜，

搭著烤肉一起吃可以減少油膩感，

也讓整體味道口感會更豐富有層次。



這四種肉品 Ruby比較喜歡豬五花，

肥瘦比例還算不錯，烤到慢慢把油脂逼出來，

表面微微焦脆時是最美味的，

肉質就會帶點Q彈與脆口感。



雞腿肉很看烤功，如果不會烤的就會偏乾柴又會黏網，

醃製牛肉排 Ruby 覺得甜味稍微明顯一些，

吃多了會有點膩口，可搭配泡菜或生蒜一起吃，味道會更平衡。

使用炭火烤肉，最大的特色就是那股炭烤香氣真的很加分，

肉放上烤網後很快就能聞到迷人的炭香味。

生意很好，店員不太會主動更換烤網，

但只要舉手，他們都會協助更換。

這家店最大的優勢就是便宜，用不到一萬八韓元的價格

就能享受到炭火燒肉吃到飽。

雖味道上不到特別驚艷，還是很適合和朋友一起聚餐，

如果來弘大逛街想找便宜又能吃飽的燒肉店，

這間可以列入口袋名單。





【店家資訊】

👉통큰갈비 홍대점 大方排骨

🏠151-1 Eoulmadang-ro, Mapo-gu, Seoul

🚈弘大8號出口步行約3分

☎️+82 2-337-5553

⏰PM12:00~PM 00:00





Ruby推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐





此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，

❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌





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目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

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