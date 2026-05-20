來到首爾旅遊，想必很多人一定會安排一站去弘大商圈走走！
弘大的範圍滿大的，一側是充滿潮流服飾店與夜生活的熱鬧街區，
另一邊延南洞則是有許多咖啡廳和拍貼店，適合慢慢散步挖寶。
Ruby這次在首爾旅遊吃的這間燒肉店，位在弘大步行街附近，
假日常常能看到街頭藝人表演，氣氛非常熱鬧，
逛街逛累後直接來吃烤肉真的超滿足。
主打炭火燒肉吃到飽，價格相當親民，
自助式每人只要 ₩17,500，換算台幣大約400元內，
很適合省荷包又想吃烤肉的人來說真的很可以！
如果想另外點麵類或其他熟食餐點，則需額外加價。
店內無限量供應的肉品共有四種，
有豬五花肉、牛肉排、雞腿肉
以及雞脖子，肉類都有醃製調味。
除了肉品之外，也提供多種小菜可以搭配，
有生蒜頭、辣生韭菜、高麗菜絲配美乃滋、
生洋蔥、韓式泡菜、生蔥、蘿蔔薄片和生菜，
搭著烤肉一起吃可以減少油膩感，
也讓整體味道口感會更豐富有層次。
這四種肉品 Ruby比較喜歡豬五花，
肥瘦比例還算不錯，烤到慢慢把油脂逼出來，
表面微微焦脆時是最美味的，
肉質就會帶點Q彈與脆口感。
雞腿肉很看烤功，如果不會烤的就會偏乾柴又會黏網，
醃製牛肉排 Ruby 覺得甜味稍微明顯一些，
吃多了會有點膩口，可搭配泡菜或生蒜一起吃，味道會更平衡。
使用炭火烤肉，最大的特色就是那股炭烤香氣真的很加分，
肉放上烤網後很快就能聞到迷人的炭香味。
生意很好，店員不太會主動更換烤網，
但只要舉手，他們都會協助更換。
這家店最大的優勢就是便宜，用不到一萬八韓元的價格
就能享受到炭火燒肉吃到飽。
雖味道上不到特別驚艷，還是很適合和朋友一起聚餐，
如果來弘大逛街想找便宜又能吃飽的燒肉店，
這間可以列入口袋名單。
【店家資訊】
👉통큰갈비 홍대점 大方排骨
🏠151-1 Eoulmadang-ro, Mapo-gu, Seoul
🚈弘大8號出口步行約3分
☎️+82 2-337-5553
⏰PM12:00~PM 00:00
Ruby推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐
此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，
Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成，
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目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，
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