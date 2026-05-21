宜蘭百大美食之一！玉仁八寶冬粉1號店，親子寵物友善，大推香菜腐皮捲。

這家「玉仁八寶冬粉1號店」榮獲宜蘭百大名店的28年老字號，這碗肉羹、蝦仁、花枝條爆量滿出來的八寶冬粉，超好吃！旗艦店空間感、舒適度都很不錯，對面直接附設專屬停車場，用餐還能免費停！附近還能順遊礁溪溫泉公園泡腳、買伴手禮。除了必點八寶冬粉，還有脆口靈魂「香菜腐皮捲」絕對要一盤，趕快收進宜蘭行程裡！
- 名稱：玉仁八寶冬粉1號店
- 地址：宜蘭縣礁溪鄉中山路一段326號
- 營業時間：週一至週四、週日 10:00–20:30 ； 週五、週六 10:00–21:00
- 電話：03-988-1232
- 寵物友善
玉仁八寶冬粉1號店｜交通停車資訊
- 自行開車： 旗艦店（1號店）對面巷子內設有專屬收費停車場（Google地圖搜尋：24.8227169, 121.7711892)，用餐消費可「1小時免費停車」折抵，對開車族超級方便！
- 大眾運輸： 自礁溪火車站出站後，步行約5～8分鐘即可抵達
玉仁八寶冬粉1號店｜菜單價位
點完餐先付錢，餐點會送到桌上
玉仁八寶冬粉1號店｜空間環境
源自於自基隆愛四路的八寶冬粉在礁溪開了店，2009年第一次吃到礁溪八寶冬粉就非常喜歡
傳承的美味，一樣吸引很多人
現在又開了旗艦店了!!樓高五樓，好氣派啊
樓高二樓的門面，空間感真的和老店差很多
掛在牆上裝飾物的是八寶冬粉啊
空間清爽、乾淨、舒適
玉仁八寶冬粉1號店｜心得評價
小菜
和本店一樣，小菜種類很多
豐富小菜櫃：選擇障礙者天堂，每盤都超入味
八寶冬粉
招牌的八寶冬粉裏的料有鮮蝦仁、花枝條、肉羹條、魚卵丸子、時蔬、金針、木耳、香菇共8種澎湃好料！
清爽不油膩，冬粉很涮嘴，湯頭也滿不錯的
礁溪溫泉手工細麵
麵條Q彈可口，湯頭清爽也很不錯
豬頭皮
香菜卷雙拼
這道小菜是我們很愛的一道，只要有這道我們幾乎必點
腐皮本身的香氣十足，捲裏頭包滿了榨菜，口感層次豐富，入口和著榨菜鹹香與香菜，好吃又滿足啊
蘭陽紅燒肉
應該是用紅糟的吧，口味滿不錯的
小腸湯
玉仁八寶冬粉1號店｜附近景點美食
順遊路線安排礁溪溫泉公園，吃飽再去泡腳剛剛好。不想排隊排到天荒地老，記得避開正中午尖峰時間喔！
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