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塗鴉廢墟風的宜蘭咖啡館- BlOCK COFFEE，三層樓的老房子改建而成，塗鴉廢墟風與現代工業風的結合，氣氛意境...

2026-05-21 19:20文字：小珊珊 
小珊珊

小珊珊

最近宜蘭五結超夯的BlOCK COFFEE，充滿故事及氛圍感的廢墟風咖啡館，讓人忍不住拍攝許多美照

獨棟改建咖啡廳，保留水泥牆面，運用塗鴉元素與大片白牆混搭交錯的設計概念，創建出層次變化獨樹一格的時尚工業風格，整個氛圍超酷，真的是秒秒都出美照！！

BlOCK COFFEE｜由來

改造自40多年的廢舊成衣廠，店長Max曾長居澳洲墨爾本，深受當地「社區型咖啡館」文化影響。他將此老宅改造為結合工業風與街頭塗鴉的獨特空間，旨在營造一個不用刻意打扮、如街區(Block)般日常且放鬆的咖啡休憩站

BlOCK COFFEE｜在哪裡?怎麼去?

BlOCK COFFEE位在宜蘭縣五結鄉五結北路上，咖啡廳沒有專屬停車場，建議開車的朋友尋找附近路邊停車格或白線區域

位於五結北路裡面的靜巷，就屹立了一整棟的白色建超吸睛，外觀有醒目的黑色BlOCK大字與許多藝術塗鴉，跟旁邊的社區建築顯得相當不同

BlOCK COFFEE寵物友善咖啡廳

這裡非常歡迎毛孩，寵物可落地、可上椅子，甚至還有貼心設有狗固定樁(dog parking)

店長Max希望跟到訪的每一隻毛孩拍下紀念照(抱著毛孩去店面前方的道路反射鏡拍照)，店長Max真的很可愛耶，完全看的出來他是超級愛毛小孩

BlOCK COFFEE｜用餐空間

三層樓，是三種不同的生活態度，追求效率、享受社交、或是尋求寧靜，希望每個人都能在走進這棟40 多年的老製衣廠裡時，找到一個屬於自己的位置，做自己想做的事

三種不同的空間：

一樓 (Grab & Go)

以點餐吧台為主，設有少數座位，並提供半戶外區域，適合快速外帶或短暫喘息

小編很喜歡咖啡廳的一樓戶外座位區，非常舒適，不僅氛圍放鬆，還能享受陽光與微風

空間很舒服，光線灑進來很溫暖，座位之間也不會擁擠

因為巷子內蠻安靜的，天氣涼爽時，坐在這裡喝咖啡，很愜意〜

二樓

社交與用餐空間，提供精緻甜點、手沖咖啡及早午餐

每一層樓的風格都不太一樣，二樓復古燈光較昏暗，拍網美照很有氛圍感

三樓

專為工作者打造的寧靜空間，適合需要安靜工作或閱讀的顧客

三層樓空間寬敞座位多，大面窗戶採光一極棒，還有適合一個人發呆看窗外的位子

BlOCK COFFEE｜MUNE

BLOCK菜單飲品有咖啡、氣泡飲、奶茶、康普茶、無咖啡因的蘇打系列…等，甜點則有自家製蛋糕、貝果，以及一些輕食類的鹹食，採自助點餐、找座位和回收

好可惜我們剛吃飽，所以只點了飲料

水果熱紅茶

熱水果茶裡面有新鮮水果，紅茶為基底，融合蘋果果肉，呈現茶香與果香交織的豐富層次

香氣濃郁，帶天然甜味和微苦澀感〜

因為它是用紅茶包沖泡，所以你可以拿著杯子跟櫃台說你要回沖

檸檬椰子泡泡

來自澳洲的椰子氣泡水，將天然椰子水的清甜與檸檬的酸香及氣泡水的刺激感結合

自然、不甜膩的檸檬味加上清爽的氣泡感，冰冰喝超解渴

小珊珊碎碎念：

塗鴉廢墟工業風咖啡廳+寵物友善＝直接愛爆，這間咖啡廳太可以！

難怪這家咖啡廳在社群平台上廣受好評，裝潢風格獨特且極具設計感，隨手拍都能拍出絕美大片

真的太好拍啦〜跟朋友來沒有拍個100張照片不會走哈哈

真的很適合坐下來，喝杯咖啡、放空一下

BlOCK COFFEE餐廳資訊

地址：宜蘭縣五結鄉五結北路30-10號

營業時間：平日 12:00 – 18:00/六、日 10:30 – 18:00

電話：03-959-3904

官方FBBlOCK COFFEE 

官方IGBlOCK.COFFEE（@_block.coffee）• Instagram 相片與影片 

V提供WIFI  X一成服務費 V攜帶寵物入內(V落地牽繩 V可上椅)

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BlOCK COFFEE

宜蘭縣五結鄉太原五結北30-10號
4.7