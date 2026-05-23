彰化人氣秒殺級黃金田燒餅！「橙義製研所」香酥外皮咬下帶來濃郁奶香爆擊。

朋友跟我說在任賢齊的故鄉，隱藏一家人氣秒殺級黃金田燒餅，這家位在彰化田中的【橙義製研所】，主打每日手工現做的甜點糕餅，包含蛋黃酥、浪花千層蛋塔、可麗露、貝果，從食材用料到烘焙都講究不馬虎，招牌必買的黃金田燒餅，香酥外皮咬下帶來濃郁奶香爆擊，人氣超高一開賣就被搶光，建議先預訂才不怕撲空。

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

橙義製研所 品牌分享

▼位在彰化田中的【橙義製研所】，是在地人都知道的寶藏店，食材用料講究不馬虎，使用日本麵粉、法國天然奶油、日本上白糖、進口鹽之花、頂級肉桂粉、紅土鴨蛋等高品質食材製作。

▼【橙義製研所】的禮盒包裝很有質感，過年的話還有紅咚咚春聯設計，如果平常有需要也可以跟店家備註，送人整個誠意十足又大氣!

橙義製研所 如何購買

官網預訂 : https://sincerebaking.cyberbiz.co/

即日起到7/31日、黃金田燒餅、鹽之花蛋黃酥～滿$3500免運！

橙義製研所 甜點介紹

原味田燒餅 （8入）💰480元

▼太晚來就買不到的原味田燒餅，表層穿上焦糖色的外衣，每一塊都有著不規則的手工痕跡，以日本麵粉與法國天然奶油製作的餅皮，酥脆中吃得到滿滿層次，裡頭手工熬煮奶糖餡，有著焦糖牛奶糖般的香氣，咬下瞬間帶來濃郁奶香爆擊!

鹽之花蛋黃酥( 6入)💰390元

▼手工製作的鹽之花蛋黃酥，外層餅皮脆到不行，奶香味十足，咬下是綿密紅豆沙+紅土鹹鴨蛋，濕潤度跟脆口度剛剛好，同時鹽之花帶來鹹香的層次，達到完美平衡，完全不輸給彰化名店的水準!

橙義製研所 食用心得

這家【橙義製研所】認真有料，無論是外皮還是內餡都很有水準，真的完全不輸老字號名店水準，難怪生意人氣好到不行，有興趣的朋友趕快試試看!

橙義製研所粉絲團 店家資訊

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地址：彰化縣田中鎮梅州里中正路305-78號

營業時間：15:30-19:00(週日一休息)

營業電話：0978-706-776 04-874-2666

Line：@230uhcwe

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