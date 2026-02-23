> 美食 > 彰化必買超人氣排隊伴手禮「御品福軒」，浮誇拉絲甜燒餅、酥到掉屑蛋黃酥一吃上癮。

彰化必買超人氣排隊伴手禮「御品福軒」，浮誇拉絲甜燒餅、酥到掉屑蛋黃酥一吃上癮。

tiger Walker 玩樂季彰化美食彰化甜點彰化伴手禮
2026-02-23 21:55文字：肉依小姐吃什麼 
肉依小姐吃什麼

肉依小姐吃什麼

彰化必買超人氣排隊伴手禮，在網路以浮誇拉絲甜燒餅爆紅的【御品福軒】，主打多款豐富的創意糕點品項，在傳統下融入嶄新的新潮想法，並嚴選頂級食材以手工新鮮製作，從外皮到內餡都很有水準，連我阿公阿嬤都超級愛!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

御品福軒 環境分享

▼【御品福軒】位於彰化縣溪湖鎮員鹿路，就在溪湖福德宮土地公廟的正後方，也有提供宅配服務在家就能吃!

【御品福軒】除了提供蛋黃酥、甜燒餅、芋頭酥與鳳凰酥禮盒，也販售節慶限定素三牲拜拜供品系列、壽桃麵線禮盒等，包裝都很精美有誠意!

【御品福軒】的產品都是手工新鮮製作，從選料到製作都不馬虎，嚴選在地小農熟成鹹蛋黃、進口天然無水奶油，皆以低糖純手工製作、無添加防腐劑、無人工香精。

御品福軒 如何購買

點我線上購買

御品福軒 產品介紹

御皇蛋黃酥

▼酥到狂掉屑屑的御皇蛋黃酥，是層層純手工桿捲，吃起來口感很厲害，加熱後奶香更上一層樓!

▼看看這鹹蛋黃多麼大顆，完美融合細緻的烏豆沙內餡，讓人忍不住停不下來!

我不是蛋黃酥

▼如果不喜歡吃蛋黃的話，也有以椰香奶酥代替蛋黃的創意口味，咬下椰奶香氣襲來，伴隨綿密烏豆餡實在太過癮!

甜燒餅

▼超浮誇的拉絲甜燒餅，加熱後會有邪惡流新效果，外皮酥脆有層次，內餡加入法國的鹽之花，鹹甜鹹甜，不單只有奶香味，層次感十足!

鳳凰酥

同樣充滿新意的鳳凰酥，在鳳梨酥內添加揉碎的鹹蛋黃，咬下酸中帶鹹甜感，巧妙融合鳳梨內餡的香甜，可說是鳳梨酥的進化版!

御品福軒 食用心得

來彰化不要再只買蛋黃酥了，這家【御品福軒】認真很有料，每一個品項都讓人驚喜連連，難怪會在網路造成轟動!

御品福軒 店家資訊

Facebook   INSTAGRAM

官方LINE：@147ypvhk
地址：彰化縣溪湖鎮員鹿路三段376巷11號
營業電話：04 881 4171
營業時間 : 9:00~19:00

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
台北大稻埕永樂蔥油餅乾烙不油膩，二十六年排隊銅板美食甜甜圈必吃。
台北大稻埕永樂蔥油餅乾烙不油膩，二十六年排隊銅板美食甜甜圈必吃。
靜兒貪吃遊玩愛分享
紅到日韓的超夯台灣伴手禮「慧上癮」，咬下會爆漿的流沙芋頭酥。
紅到日韓的超夯台灣伴手禮「慧上癮」，咬下會爆漿的流沙芋頭酥。
肉依小姐吃什麼
在地人激推！文山金牛牛肉麵，滿漢三寶料多實在，肉醬飯清爽不油膩。
在地人激推！文山金牛牛肉麵，滿漢三寶料多實在，肉醬飯清爽不油膩。
Bart Tsai
《廈門旅遊》 在地人帶我們到工廠裡吃火鍋？便宜又大碗學生最愛美食一條街！晚餐地攤烤肉吃到飽啦！☆哪哪麻☆
《廈門旅遊》 在地人帶我們到工廠裡吃火鍋？便宜又大碗學生最愛美食一條街！晚餐地攤烤肉吃到飽啦！☆哪哪麻☆
哪哪麻
高雄湘帥客棧爆汁餡餅，高醫商圈現桿捲餅必吃，煉乳酪餅與脆皮鍋貼超推薦。
高雄湘帥客棧爆汁餡餅，高醫商圈現桿捲餅必吃，煉乳酪餅與脆皮鍋貼超推薦。
高雄旅遊王
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

御品福軒烘培坊

04-8814171
彰化縣溪湖鎮員鹿路三段376巷11號
4.5