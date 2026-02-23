彰化必買超人氣排隊伴手禮「御品福軒」，浮誇拉絲甜燒餅、酥到掉屑蛋黃酥一吃上癮。

彰化必買超人氣排隊伴手禮，在網路以浮誇拉絲甜燒餅爆紅的【御品福軒】，主打多款豐富的創意糕點品項，在傳統下融入嶄新的新潮想法，並嚴選頂級食材以手工新鮮製作，從外皮到內餡都很有水準，連我阿公阿嬤都超級愛!

御品福軒 環境分享

▼【御品福軒】位於彰化縣溪湖鎮員鹿路，就在溪湖福德宮土地公廟的正後方，也有提供宅配服務在家就能吃!

▼【御品福軒】除了提供蛋黃酥、甜燒餅、芋頭酥與鳳凰酥禮盒，也販售節慶限定素三牲拜拜供品系列、壽桃麵線禮盒等，包裝都很精美有誠意!

▼【御品福軒】的產品都是手工新鮮製作，從選料到製作都不馬虎，嚴選在地小農熟成鹹蛋黃、進口天然無水奶油，皆以低糖純手工製作、無添加防腐劑、無人工香精。

御品福軒 如何購買

御品福軒 產品介紹

御皇蛋黃酥

▼酥到狂掉屑屑的御皇蛋黃酥，是層層純手工桿捲，吃起來口感很厲害，加熱後奶香更上一層樓!

▼看看這鹹蛋黃多麼大顆，完美融合細緻的烏豆沙內餡，讓人忍不住停不下來!

我不是蛋黃酥

▼如果不喜歡吃蛋黃的話，也有以椰香奶酥代替蛋黃的創意口味，咬下椰奶香氣襲來，伴隨綿密烏豆餡實在太過癮!

甜燒餅

▼超浮誇的拉絲甜燒餅，加熱後會有邪惡流新效果，外皮酥脆有層次，內餡加入法國的鹽之花，鹹甜鹹甜，不單只有奶香味，層次感十足!

鳳凰酥

同樣充滿新意的鳳凰酥，在鳳梨酥內添加揉碎的鹹蛋黃，咬下酸中帶鹹甜感，巧妙融合鳳梨內餡的香甜，可說是鳳梨酥的進化版!

御品福軒 食用心得

來彰化不要再只買蛋黃酥了，這家【御品福軒】認真很有料，每一個品項都讓人驚喜連連，難怪會在網路造成轟動!

御品福軒 店家資訊

官方LINE：@147ypvhk

地址：彰化縣溪湖鎮員鹿路三段376巷11號

營業電話：04 881 4171

營業時間 : 9:00~19:00

