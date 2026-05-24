沖繩自駕初體驗！古宇利島與備瀨福木林道，北部景點一日遊攻略。

首次沖繩自駕直衝古宇利島！蒂芙尼藍海景絕美，但整天開車太耗體力，下次果斷選包車，在後座輕鬆享受無敵海景！

這趟北部一日遊行程安排得相當緊湊豐富。從那霸市區出發一路向北，途經必訪的休息站補給，接著越過壯觀的古宇利大橋，飽覽島上海洋塔的 360 度海景，並品嚐人氣蝦蝦飯與傳統海膽丼。午後再前往充滿綠意與靈氣的備瀨福木林道，享受隱藏版下午茶與單車漫遊。帶著滿載的美照與美食回憶，完成這趟充實的行程。

許田休息站補給，優惠門票這裡買

自駕北上的最佳中繼站非許田休息站莫屬。這裡不僅能買到美麗海水族館與海洋塔等實惠的優惠門票，還有現炸豬排與在地天婦羅可以解饞。特別推薦外間糕點店的三月菓子以及當地限定的反轉蘋果派，伴手禮品項相當齊全，是絕佳的採購地點。

人氣網美蝦蝦飯，蒜香奶油好過癮

火紅的網美卡車始祖是古宇利島必吃美食。招牌夏威夷蒜香風味非常濃郁，蝦肉大隻且Ｑ彈，淋上檸檬汁並搭配沾滿醬汁的米飯，吃起來相當過癮。推薦選擇辣味或添加奶油的口味，讓風味更加豐富，還能一邊眺望古宇利大橋一邊享用午餐。

古宇利島海洋塔，飽覽無敵漸層藍

入園時乘坐自動駕駛的貝殼遊覽車，伴隨熱帶植物與語音導覽輕鬆登頂。海洋塔內設有博物館，展示 1 萬多枚來自世界各地的珍貴貝殼。頂樓的展望台擁有 360 度的絕佳視角，是眺望古宇利藍色海洋與大橋的最佳制高點。

錦屋傳統沖繩麵，肥美海膽無腥味

若想體驗道地的家庭料理，位於島上且充滿古樸風味的老店錦屋絕對能滿足胃口。店內最出名的便是肥美且無腥味的海膽丼與海葡萄海鮮丼，熱騰騰的沖繩軟骨麵同樣大受歡迎，充滿在地民家的親切氛圍。

古宇利大橋南端，絕美公路好壯觀

古宇利大橋南端觀景台不需收取門票，是過橋前必停的免費取景勝地。兩側擁有潔白沙灘可以走下去踏浪，從此處望向大橋，筆直延伸進翡翠綠色海中央的壯麗畫面，完美重現明信片上的經典風景。

備瀨林道舒芙蕾，單車漫遊綠隧道

隱身於備瀨福木林道巷弄間的咖啡廳，是絕佳的隱藏版美食秘境。現點現做的舒芙蕾鬆餅散發濃郁蛋香與奶香，口感宛如雲朵般綿密且入口即化，甜而不膩的滋味剛好能撫平一整天開車的疲憊。品嚐完下午茶，還能在店內租借腳踏車，迎著微風輕鬆穿梭於數百年歷史的綠色隧道中。林道兩旁林立著古色古香的傳統民家，穿過綠蔭更能直通療癒海灘，近距離欣賞伊江島城山的美麗景致，是相當美好的行程安排。

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