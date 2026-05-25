Tabelog百名店認證！大阪日本橋マドラス咖哩平價必吃。

尋覓大阪日本橋美食，推薦造訪百名店マドラス咖哩。濃郁醬汁帶有鮮明甜辣風味，平價美味值得排隊品嚐。

穿梭於熱鬧的大阪日本橋電電街周邊，循著濃郁香料氣息，便能發現這間發跡於當地的老字號咖哩。常年維持在美食網站 Tabelog 的 3.6 高分上下，更曾榮獲西日本百名店殊榮。儘管用餐時段總是大排長龍，但翻桌轉換率相當高，跟著隊伍稍待片刻便能入座。推開門，空氣中瀰漫著誘人香氣，牆上貼滿名人簽名板，無聲訴說著高人氣，是一幅充滿生氣的市井飲食風景。

專注道地日式咖哩，大份白飯好滿足

菜單品項專注於日式咖哩，主要以飯量多寡來區分定價，並提供自由搭配炸豬排、炸蝦或可樂餅等附食。店內許多在地食客皆毫不猶豫選擇大份咖哩飯，宛如小山丘般的白飯豪邁淋上醬汁，視覺效果十足。若食量驚人，強烈推薦點上一盤大份咖哩，體驗大口吞嚥碳水化合物的痛快。基本小份咖哩飯落在 800 日圓上下，以百名店品質而言可謂物超所值。

濃稠醬汁給得大方，甜辣風味超迷人

咖哩端上桌時，深褐色的濃稠醬汁大量且平鋪於白飯上。店家給醬相當大方，每一口都能讓米粒裹滿濃郁咖哩。小份份量對一般食量來說已然相當充裕。這盤咖哩完美詮釋大阪流精髓，送入口中的第一瞬間，是大量水果與蔬菜費時熬煮出的溫潤甜味，隨後 30 多種辛香料交織出的辣度便逐漸蔓延開來。這種甜辣衝擊讓人忍不住一口接著一口，滑順入口且底蘊深厚。

蟹肉奶油可樂餅，冰涼可樂極暢快

為了豐富口感，推薦額外單點一份蟹肉奶油可樂餅，並配上充滿復古情懷的冰涼瓶裝可樂。可樂餅外衣炸得金黃酥脆，火候掌握得宜，裡頭是熱騰騰且軟糯香濃的奶油內餡，帶著絲絲蟹肉鮮甜。將其沾附豐沛微辣的咖哩醬一同品嚐，辛香料刺激恰好平衡了奶油的醇厚膩感，兩者相得益彰。吃得額頭微冒薄汗時，再仰頭喝下沁涼碳酸可樂，暢快淋漓的感覺實在過癮。

價格親民好滿足，百名店實力堅強

相比周邊逐漸迎合觀光客且價格高昂的黑門市場，拐個彎來到這裡品嚐一盤百名店等級的咖哩，無論是在地紮實的美味程度，或是平易近人的價格，都令人心滿意足。這不僅是一頓能填飽肚子的快餐，更是一場體驗正宗大阪甜辣咖哩文化的味覺饗宴。濃郁的香料氣息、強烈的反差風味與誠意十足的豐沛醬汁，都讓這盤市井美味擁有無可取代的魅力，強力推薦給渴望一嚐百名店實力的旅人。

カレーや マドラス 日本橋本店

所在地址：556-0003JP大阪市浪速區日本橋4-3-12

店家電話：06 6644 9020

營業時間：11:00–19:00 (週四公休，依Tabelog最新資訊為主)。

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