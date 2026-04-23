選用頂級阿蘇赤牛！熊本大津NIU台湾牛肉麵，濃郁台日混血湯頭。

位於熊本縣肥後大津車站旁的 NIU 台湾牛肉麵，主廚將日本阿蘇赤牛元素揉合進台灣傳統牛骨湯頭，獲美食節目報導。

隨著半導體大廠進駐，寧靜的熊本大津街頭悄悄燃起台灣的煙火氣。步出 ＪＲ 肥後大津站即可抵達 DOMO HOTEL ，1 樓的 NIU 台湾牛肉麵沒有張揚招牌。店內僅 20 餘個座位，空間俐落乾淨，半開放式廚房升騰著熱氣。聽著鍋裡湯頭滾動的聲音，伴隨主廚煮麵節奏，在這裡吃飯安靜且踏實。對於在橫濱等關東地區展開長期生活的遊子而言，若有機會造訪九州，能在一碗熱湯中尋得熟悉的家鄉味，絕對是莫大的慰藉。

紅燒湯底超濃郁，焦化牛油香氣足

紅燒湯頭泛著深褐色光澤，純牛骨耗費 2 日細細熬製，入口質地極度稠密。調味保留早期老店的濃郁醇厚，巧妙迎合九州當地喜好重口鹹香的飲食習慣。靈魂香氣藏於表面閃著金光的油脂，主廚重本取用阿蘇赤牛脂肪精煉至焦化狀態，讓乾淨且濃烈的脂香轉化出類似焙火的深邃氣息，成就這碗台日混血的獨特底蘊。

阿蘇赤牛超軟爛，琥珀牛筋極彈牙

麵碗裡的肉塊給得工整大方，重本選用熊本在地驕傲的阿蘇赤牛。牛腱切成適口方塊，經過長時間文火慢煨，濃郁肉香與紅燒辛香料相互交融。扎實纖維燉得軟爛且保有咀嚼實感，毫不費力便能化開。牛筋部分則是質地上的另一大亮點，褪去生硬韌性，轉為半透明的琥珀色，呈現出豐潤且帶有微黏唇感的極致膠質。

關廟麵條嚼勁足，南部滷肉醬香濃

麵條捨棄當地生麵，特選台灣南部的日曬關廟麵，波浪麵體快煮撈起保留極佳勁道，輕易扒附濃郁湯汁與赤牛焦香。除了招牌麵食，單點滷肉飯同樣表現亮眼。肉燥帶有帶皮肥肉的油潤，醬汁透著微甜的南部氣息，香菇旨味穿針引線，白飯拌開後裹滿膠質與脂香。份量精緻，適合搭配熱湯麵一同享用以補足胃袋。

台式小菜神解膩，辣椒酸菜超加分

品嚐牛肉麵絕對少不了配菜點綴。這裡以小碟形式，隨機搭配幾樣台式小菜附在麵食旁，在濃郁熱湯間穿插著吃，能完美化解厚重感。吃到中途，強烈建議依循台灣傳統習慣，前往自助吧台拿取酸菜與師傅手炒的辣椒渣，豪邁地拌入湯中，讓一碗麵的輪廓真正完整。若想吃得更豐盛，亦可升級 1680 日圓套餐搭配飲品。這份熟悉的家鄉味，為這頓充滿台灣鄉愁的餐宴畫下最道地的滿足句點。

NIU 台湾牛肉麵

所在地址：869-2221JP大津町室195-1

營業時間：日 一 二 四 五 六

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