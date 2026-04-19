> 美食 > 京都車站地下街平價美食！柴魚高湯茶泡飯，鮭魚卵親子超暖胃。

京都車站地下街平價美食！柴魚高湯茶泡飯，鮭魚卵親子超暖胃。

京都美食京都旅遊京都茶泡飯茶泡飯推薦
2026-04-19 11:00文字：Bart Tsai 
Bart Tsai

Bart Tsai

位於京都車站地下街的平價高湯茶泡飯，主打柴魚昆布高湯搭配多樣化配料，點餐快速且環境明亮。

這間茶泡飯專賣店藏身於京都車站的 Porta 商店街中，昔日旅人歇腳的茶屋如今化作現代化連鎖食鋪。地處交通樞紐，空間佈局以效率為先，店內多為單人吧台座或兩人小桌。來客多半形色匆匆，入座點餐到起身結帳如流水般順暢。明亮整潔的環境，讓獨自用餐的食客也能在細微的碗筷碰撞聲中尋得平靜。在京都傳統文化裡，茶泡飯帶有送客的弦外之音，如今在轉乘樞紐享用，倒也巧妙呼應了吃完就該啟程的潛台詞。

品項豐富口味多，自助點餐極便利

菜單以各式口味的茶泡飯為主軸，提供常態與季節限定品項。常態餐點包含鯛魚高湯、香味拌竹筴魚泥、奄美大島雞飯風與明太子高菜等豐富選擇，價位大多落在 800 至 1200 日圓之間。店內採用自助點餐機模式，不僅能自由選擇飯量大小，還能加點可樂餅等小菜，充分迎合車站商圈的快節奏需求。

鮭魚親子茶泡飯，漬物豆腐齊上桌

點選售價 1100 日圓的鮭魚與鮭魚卵親子茶泡飯，餐點以木質托盤盛裝上桌。一大碗白米飯上鋪滿微炙過的鮭魚碎肉與晶瑩剔透的鮭魚卵。旁邊附上兩碟漬物小菜、一塊胡麻冷豆腐，以及一壺保溫狀態的柴魚昆布高湯。整體擺盤沒有過多花俏裝飾，直白純粹地展現了日式快餐的俐落本質。

熱湯注入香氣濃，柴魚昆布高雅味

品嚐時可依個人喜好將熱騰騰的高湯沿著碗邊緩緩注入，霎那間柴魚與昆布的香氣隨著熱氣蒸騰而上。高湯的溫度將鮭魚邊緣微微燙熟，逼出些許魚油浮在清澈的湯面上。舀起交融的米飯入口，高湯風味規矩鮮明，呈現標準日式的高雅鹹香，且米飯並未因浸泡而立刻變得軟爛，依然保有咀嚼底氣。

微炙鮭魚油脂香，晶瑩魚卵爆鮮鹹

微炙鮭魚的油脂香氣與柴魚高湯極度契合，溫和的滋味在口腔中散開。偶爾咬破幾粒隱藏其中的鮭魚卵，迸發出的鮮鹹汁液為整體口感帶來一絲亮點。多層次的海味交織，讓原本單純的茶泡飯變得豐富立體，每一口都能感受到食材與高湯碰撞出的細膩風味。

轉換味覺不負擔，平實補給最暖胃

用餐中途搭配爽脆的醃漬小菜，或是冰涼滑嫩的胡麻冷豆腐，正好能適時轉換口腔裡的味覺。整碗飯吃下來溫潤順口，腸胃沒有絲毫負擔。這頓餐點雖非絕頂美味，卻提供了最平實的熱量補給與溫暖，在匆忙的行程間換得片刻妥帖，絕對是旅途轉折處最稱職的踏實選擇。

だし茶漬け えん 京都ポルタ店

地址： 〒600-8216 京都府京都市下京區東塩小路町902 京都Porta (地下街)
電話： +81 75-708-6396
營業時間： 11:00–22:00

延伸閱讀

台北最頂關西風壽喜燒！祇園禪院專人服務，米澤和牛入口即化。

台北中山區條通商圈銀角酒場！正宗築地銀だこ章魚燒，下班微醺好去處。

沖繩國際通市場本通隱藏版！福助玉子燒必吃巨無霸厚切豬肉蛋飯糰。



提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
新竹車站美食鴻運小卷麵線！必吃澎湃海鮮雙腸，免費續麵。
新竹車站美食鴻運小卷麵線！必吃澎湃海鮮雙腸，免費續麵。
ifunny艾方妮
隱密巷弄必吃純素拉麵！日本名古屋美食「麵屋華山」，濃郁豆乳湯頭好驚豔。
隱密巷弄必吃純素拉麵！日本名古屋美食「麵屋華山」，濃郁豆乳湯頭好驚豔。
papa
台北東區蔦燒居酒屋！必點手工雞肉丸，獨家蔦球與清酒絕配。
台北東區蔦燒居酒屋！必點手工雞肉丸，獨家蔦球與清酒絕配。
艾斯
賞大安繡球花開吃！大安森林公園美食7選，大份量生魚片丼 復古咖啡廳推薦。
賞大安繡球花開吃！大安森林公園美食7選，大份量生魚片丼 復古咖啡廳推薦。
編輯 鄭亦庭
大甲傳奇美食！宜吉粉蔥餅 手工現做九層塔粉蔥餅，鎮瀾宮周邊排隊人氣小吃。
大甲傳奇美食！宜吉粉蔥餅 手工現做九層塔粉蔥餅，鎮瀾宮周邊排隊人氣小吃。
記者 楊婷雅
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

だし茶漬け えん 京都ポルタ店

-
大阪‧關西京都府京都府京都市下京區東塩小路町902 京都Porta (地下街)
0