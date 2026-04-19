京都車站地下街平價美食！柴魚高湯茶泡飯，鮭魚卵親子超暖胃。

位於京都車站地下街的平價高湯茶泡飯，主打柴魚昆布高湯搭配多樣化配料，點餐快速且環境明亮。

這間茶泡飯專賣店藏身於京都車站的 Porta 商店街中，昔日旅人歇腳的茶屋如今化作現代化連鎖食鋪。地處交通樞紐，空間佈局以效率為先，店內多為單人吧台座或兩人小桌。來客多半形色匆匆，入座點餐到起身結帳如流水般順暢。明亮整潔的環境，讓獨自用餐的食客也能在細微的碗筷碰撞聲中尋得平靜。在京都傳統文化裡，茶泡飯帶有送客的弦外之音，如今在轉乘樞紐享用，倒也巧妙呼應了吃完就該啟程的潛台詞。

品項豐富口味多，自助點餐極便利

菜單以各式口味的茶泡飯為主軸，提供常態與季節限定品項。常態餐點包含鯛魚高湯、香味拌竹筴魚泥、奄美大島雞飯風與明太子高菜等豐富選擇，價位大多落在 800 至 1200 日圓之間。店內採用自助點餐機模式，不僅能自由選擇飯量大小，還能加點可樂餅等小菜，充分迎合車站商圈的快節奏需求。

鮭魚親子茶泡飯，漬物豆腐齊上桌

點選售價 1100 日圓的鮭魚與鮭魚卵親子茶泡飯，餐點以木質托盤盛裝上桌。一大碗白米飯上鋪滿微炙過的鮭魚碎肉與晶瑩剔透的鮭魚卵。旁邊附上兩碟漬物小菜、一塊胡麻冷豆腐，以及一壺保溫狀態的柴魚昆布高湯。整體擺盤沒有過多花俏裝飾，直白純粹地展現了日式快餐的俐落本質。

熱湯注入香氣濃，柴魚昆布高雅味

品嚐時可依個人喜好將熱騰騰的高湯沿著碗邊緩緩注入，霎那間柴魚與昆布的香氣隨著熱氣蒸騰而上。高湯的溫度將鮭魚邊緣微微燙熟，逼出些許魚油浮在清澈的湯面上。舀起交融的米飯入口，高湯風味規矩鮮明，呈現標準日式的高雅鹹香，且米飯並未因浸泡而立刻變得軟爛，依然保有咀嚼底氣。

微炙鮭魚油脂香，晶瑩魚卵爆鮮鹹

微炙鮭魚的油脂香氣與柴魚高湯極度契合，溫和的滋味在口腔中散開。偶爾咬破幾粒隱藏其中的鮭魚卵，迸發出的鮮鹹汁液為整體口感帶來一絲亮點。多層次的海味交織，讓原本單純的茶泡飯變得豐富立體，每一口都能感受到食材與高湯碰撞出的細膩風味。

轉換味覺不負擔，平實補給最暖胃

用餐中途搭配爽脆的醃漬小菜，或是冰涼滑嫩的胡麻冷豆腐，正好能適時轉換口腔裡的味覺。整碗飯吃下來溫潤順口，腸胃沒有絲毫負擔。這頓餐點雖非絕頂美味，卻提供了最平實的熱量補給與溫暖，在匆忙的行程間換得片刻妥帖，絕對是旅途轉折處最稱職的踏實選擇。

だし茶漬け えん 京都ポルタ店

地址： 〒600-8216 京都府京都市下京區東塩小路町902 京都Porta (地下街)

電話： +81 75-708-6396

營業時間： 11:00–22:00

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