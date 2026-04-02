沖繩國際通市場本通隱藏版！福助玉子燒必吃巨無霸厚切豬肉蛋飯糰。

「福助玉子燒」主打視覺震撼的巨無霸厚切玉子燒，搭配扎實的午餐肉與沖繩在地食材，為旅客帶來全新的味覺饗宴。

來到沖繩那霸市的國際通商圈，品嚐道地的豬肉蛋飯糰已成為旅客的必備行程。然而，隱藏於熱鬧的「市場本通」商店街內，這間「福助玉子燒（福助の玉子焼き）」憑藉著厚度驚人的巨無霸玉子燒，成功在眾多競爭者中脫穎而出。店家將傳統的日式玉子燒極致放大，不僅視覺效果極具張力，一口咬下更是爆出滿滿的鮮甜高湯。對於想尋覓有別於傳統沖繩飯糰的饕客而言，這裡絕對是值得排入行程的高評價在地美食。

市場本通黃招牌，巨大模型超吸睛

福助玉子燒的地理位置相當便利，自國際通轉入市場本通商店街後，步行片刻即可看見極具辨識度的鮮黃色大招牌，門口更設有一顆巨大的玉子燒模型作為地標。店面採半開放式的吧台設計，顧客能隔著玻璃窗，近距離觀賞店員現場煎製厚切玉子燒的療癒過程。點餐方式全面採用自助點餐機，介面提供清晰的圖片與中文說明，對台灣旅客而言毫無語言障礙。雖然主要提供外帶服務，但店門口貼心設置了長凳，讓顧客能立刻坐下品嚐熱騰騰的飯糰，愜意感受沖繩在地商店街的熱鬧氛圍。

銅板價格性價高，厚切飯糰選擇多

在餐點定價方面，招牌的「原味厚切玉子燒」單點價格約落在 800 至 900 日圓之間。而多數遊客首選、方便拿在手上享用的飯糰系列，如經典的厚燒玉子豬肉飯糰，或是添加明太子、海菜等特色口味的品項，價位則大多落在 450 至 600 日圓之間。對比其驚人的厚度與極高的飽足感，這樣的價格設定在日本當地實屬平價，具備極高的性價比。

海菜玉子軟嫩甜，柴魚高湯大爆汁

菜單中極具沖繩特色的「海菜厚燒玉子豬肉飯糰」，拿在手中便能感受到扎實的重量感。最吸睛的靈魂核心，莫過於中央那塊極度厚實的玉子燒。此款餐點特別將沖繩在地特產「海菜（アーサ）」拌入蛋液中，一口咬下，極度軟嫩濕潤的雞蛋瞬間在口中釋放出柴魚高湯的鮮甜，隨後緩緩帶出海菜特有的清爽海味，完美平衡了玉子燒可能帶來的甜膩感。

鹹香肉脂極對味，巨型飯糰超飽足

在厚實的玉子燒下方，搭配了一塊煎至表面微焦的午餐肉（Spam）。午餐肉特有的鹹香油脂與玉子燒的清甜高湯形成絕佳對比，外層再以海苔包裹著軟硬適中的白飯。從海苔的天然香氣、米飯的 Ｑ 彈、玉子燒的爆汁軟嫩，到午餐肉的扎實鹹香，所有食材在口中完美交織，口感極度豐富飽滿。份量十足的巨無霸飯糰，即使作為正餐享用也毫無懸念，是造訪沖繩國際通時，值得細細品味的高誠意在地小吃。

福助の玉子焼き 市場本通り店

所在地址：日本沖繩縣那覇市松尾2-9-11

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 07:30-19:30

店家電話：+81 98-869-6244

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