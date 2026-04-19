醇厚近江牛排佐法式肉汁！京都車站酒場銀次郎，必吃牛肝菌蘿蔔。

京都車站附近的フレンチ酒場銀次郎，承襲 30 年精肉店根基。主打法式小餐館風格，提供精緻肉品與和洋折衷創意料理。

距離京都車站步行約 5 分鐘，位在七条通巷弄內的法式酒場銀次郎，是一間充滿在地生活感的平價餐館。店內空間狹長且座位緊湊，二樓亦設有客席。沒有傳統居酒屋的吵鬧，反而帶著法式小館的靜謐。這裡對外籍旅客相當友善，提供多語言菜單。承襲老字號精肉店的深厚底蘊，將頂級肉品結合法式醬汁，並把日式關東煮披上法式外衣，為整天行程奔波後的旅人，提供一處能安放食慾、純粹享受肉食盛宴的踏實空間。

菜單齊全種類廣，定價平實負擔輕

店內菜單對外國旅客極度友善，提供豐富多樣的肉料理選擇。從售價 2180 日圓的 300 克推薦肉類拼盤，到國產牛瘦肉、橫膈膜牛排、油封雞腿肉與低溫舒肥豬肉等，品項應有盡有。整體定價平實，讓食客能毫無壓力地挑選喜愛的肉類部位，滿足不同味蕾的需求。

近江牛排熟度準，法式肉汁香氣濃

招牌近江牛牛排售價 1980 日圓，有別於強調高溫直火與原味的美式牛排，這裡走的是傳統法式路徑。肉品上桌時熟度控制得恰到好處，切面呈現極具食慾的粉紅色。底層搭配質地醇厚的肉汁醬，以肉骨與蔬菜長時間熬煮而成，展現法式料理以醬汁為靈魂的核心精神。

濃郁醬底添風味，鮮甜脂香解嘴饞

近江牛排並非單吃原味，而是必須搭配底層的肉汁醬一同享用。鹹度稍高的調味完美迎合了肉骨熬煮的甘甜，醬汁將近江牛原有的鮮甜脂香與鹹鮮滋味徹底融合。咀嚼間和牛油脂與厚實燉醬相互交織，給予只想單純吃肉的胃袋最直接的飽足感與撫慰。

清甜蘿蔔極軟嫩，滑順奶油超醇香

除了重口味肉食，售價 190 日圓的軟嫩白蘿蔔佐牛肝菌菇奶油醬更是必點的奇妙組合。骨子裡是日式關東煮燉得極透的白蘿蔔，咬下時滿是清甜水分；外層卻淋滿法式牛肝菌菇奶油醬，滑順口感中帶有濃郁木質香氣，完美呈現和洋折衷的飲食趣味。

法式餐館巧思妙，街角酒場日常閒

在品嚐完口味偏重、醬汁濃郁的法式牛排後，這道平價蘿蔔小點發揮了溫潤味覺的作用，讓整頓飯的節奏緩和下來。點杯飲料搭配桌上的餐食，在寧靜狹長的空間裡細細品味。這裡無需排隊朝聖，卻是一間能讓人徹底放鬆、體會法式醬汁與和牛完美結合的稱職街角餐廳。

フレンチ酒場 銀次郎 京都駅前東店

所在地址：600-8184JP京都市下京区真苧屋町220-1

店家電話：075-353-7015

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