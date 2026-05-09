朝聖東京淺草隱藏排隊美食！必吃道地日式傳統朝食，手捏飯糰搭味噌湯。

淺草巷弄內的排隊名店 ＭＩＳＯＪＹＵ，以精緻的有機蔬菜味噌湯與職人手捏飯糰聞名。只需花費 1330 日圓，就能品嚐到隨季節變換食材的暖心套餐。

淺草的清晨，大街上觀光客的喧囂尚未完全甦醒，轉進幽靜的巷弄裡，這間溫馨食堂往往在營業前就已排起長長人龍。作為一店難求的人氣名店，入內用餐通常需要稍候片刻。店面空間雖然精巧，卻散發著江戶下町緊湊而充滿人情味的市井氣息，讓人入座後便能靜下心來，好好享受一頓屬於日常的東京晨間風景。

晨間專屬豐盛餐，職人手捏極講究

依據 2026 年最新晨間菜單，店內於早上 8 點至 10 點提供專屬組合。想簡單品嚐可選擇 850 日圓的套餐，包含本日味噌湯、一顆飯糰與半顆溏心蛋。若想讓早晨更豐盛，強烈建議直上店長推薦的 1330 日圓套餐，除了基本組合，更附上三品精緻的日式小缽料理。若是胃口大開，飯糰單點為 250 日圓，小菜三品單點則是 480 日圓。

明太子起司飯糰，鹹香溫潤極耐吃

餐點挑選了帶點西洋風情的明太子起司飯糰。店家嚴選有機米，透過職人雙手捏製，力道拿捏得宜，讓米粒之間保有呼吸空間。外層海苔散發淡淡海潮香，咬下瞬間，明太子的微辛率先竄出，緊接著起司的溫潤奶香完美包覆，巧妙中和了原有的尖銳死鹹，兩股風味在口中達到絕妙平衡，不花俏卻相當耐吃。

有機蔬菜味噌湯，暖胃舒心家常味

這份朝食的真正靈魂在於那碗熱氣蒸騰的味噌湯。有別於一般的清湯，這裡的配料極度豐富實在。這天供應的湯底加入了柔軟茄子、清脆小松菜與提香青蔥。味噌的發酵豆香濃郁，柴魚高湯底蘊深厚，蔬菜的自然甘甜完全融入湯汁中。隨餐附上的豆腐、漬物與清淡烤雞肉不過度調味，搭配滷得入味的溏心蛋，大口喝湯配飯，用最踏實的在地滋味，帶來充滿生活溫度的晨間時光。

ミソジュウ

地址：東京都台東区浅草1-7-5

電話：03-5830-3101

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