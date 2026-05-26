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專業筍干飯配濃郁麻醬麵！台中舊城區鴨川食堂蔬素食，必吃銅板價。

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2026-05-26 10:40文字：papa 
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尋覓台中中區的素食美味，鴨川食堂提供舒適冷氣空間。招牌麻醬麵與筍干飯充滿純樸台味，平價小吃令人滿足。

位於台中舊城區的素食餐館鴨川食堂，與日本知名小說同名。店內主打充滿在地風情的台味料理，提供各式乾麵、藥膳湯品、簡餐與精緻小菜。用餐空間設有開放式廚房與舒適的冷氣座位，無論炎夏或寒冬，都能在此愜意品嚐樸實溫暖的素食佳餚。

招牌麻醬香氣濃，自製素燥好過癮

麵食類主推招牌麻醬麵。選用傳統的陽春白麵條，拌入香氣四溢的麻醬與店家自製素燥，攪拌均勻後加上少許辣椒提味，品嚐起來相當過癮。麵條份量拿捏得恰到好處，保留了享用其他特色小菜的胃口。

純素餛飩湯頭鮮，清爽鮮美香氣足

搭配乾麵的湯品首選純素餛飩湯。薄透麵皮包裹著帶有香菇風味的內餡，絕非使用加工植物肉，湯頭僅以鹽巴、蔬菜、胡椒粉與香油簡單調味，呈現純粹鮮美的滋味。

方塊豆干好入口，滷汁鹹香帶微甜

切成小方塊的滷豆干是經典必點小菜。滷汁完美滲透進豆干縫隙中，鹹香中帶著微甜滋味，無論是單獨解饞或是搭配麵食一同享用都相當合適。

爽脆筍干配白飯，專業滷煮迷人香

若想品嚐飯類主食，筍干飯是絕佳的熱門選擇。滿滿的爽脆筍干大方鋪於白飯上，並附上經典豆干作為配菜。經過專業滷煮的筍干帶有迷人鹹香，口感脆口開胃，吃上一口便能感受滿滿的純樸在地風味。

鴨川食堂蔬素食

地址 : 臺中市中區光復里平等街18號1樓
電話 :  (04)22213123
營業時間 : 11:30–14:00, 16:30–19:30( 週日休)

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