穿越 60 年上海風老宅！台中木可餐行，必吃綠咖哩與蘋果派。

木可餐行擁有 60 年歷史建築，保留了濃厚的復古上海風情，店內不僅是寵物友善空間，更提供多款別具心裁的精緻早午餐盤與甜點。

推開木可餐行的大門，彷彿走進時光隧道。一樓與二樓的用餐空間並未刻意填滿，而是隨意點綴著各式充滿韻味的老物件。優雅的復古壁紙拼接得恰到好處，牆上甚至保留了早期的木製開關；角落擺放著附有說明書的腳踩縫紉機與古董木質照相機，處處展現屋主懂過日子的好品味。

泰式綠咖哩濃郁，炸豬排搭配烤餅

來到這裡，泰式綠咖哩炸豬排絕對是人氣必點。綠咖哩的香氣與濃稠度表現亮眼，完全打破一般早午餐的既定印象。炸至金黃酥脆的豬排外酥內嫩，盤中還搭配了烤蔬菜、新鮮生菜與一顆滑嫩水波蛋。隨餐附上的手烤餅口感Ｑ彈且帶有咬勁，沾取濃郁的綠咖哩醬汁一同享用，令人胃口大開。

唐揚炸雞搭鬆餅，肉質多汁好軟嫩

喜歡甜鹹交織風味的食客，推薦選擇日式香料唐揚炸雞搭配鬆餅的組合。唐揚炸雞炸得恰到好處，將飽滿的鮮甜肉汁完美鎖在金黃外皮之下，肉質軟嫩不乾柴。單吃便能感受純粹的香料風味，搭配一旁微甜的鬆軟格子鬆餅，展現無違和的絕佳默契。

羅勒青醬雞胸肉，搭配生菜好清爽

追求健康少負擔的早午餐選擇，熱那亞番茄羅勒漬胸肉早午餐盤能輕鬆滿足需求。餐盤中鋪滿了新鮮翠綠的生菜沙拉，主角雞肉以簡單的水煮方式處理，外層均勻包裹著新鮮手打的羅勒青醬。濃郁的青醬香氣完美平衡了雞胸肉的清淡，吃起來清爽且毫無負擔。

香甜蘋果派酥脆，焦糖冰淇淋香濃

品嚐完豐盛的正餐，勢必得留下空間給甜點。店內熱銷的蘋果派上桌便香氣四溢，千層酥皮中間藏著糖漬蘋果片，表面烤得酥脆，內裡則保持鬆綿濕潤。頂端豪邁地淋滿焦糖醬與肉桂粉，再放上一大球香草冰淇淋。熱騰騰的酥皮與冰涼甜美的冰淇淋在口中交融，是飽餐一頓後最完美的甜蜜享受。

Mook木可餐行

地址:臺中市西屯區上德里智惠街71巷31號

電話: 04 2473 6533

營業時間: 09:30–16:00 (周一二休）週六日：09:30-17:00