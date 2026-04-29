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搶喝夢幻雲朵拿鐵！台中Celaffee Cafe，美式復古咖啡館。

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2026-04-29 09:30文字：papa 
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台中市西區的 Celaffee Cafe ，整體空間為溫暖的美式復古風格，不僅延續了深受喜愛的寵物友善環境，更端出視覺效果極佳的烤糖雲朵拿鐵與多款精緻早午餐及甜點。

尋覓台中西區的質感咖啡館，這間全面改裝升級的熱門名店絕對不容錯過。有別於過往的裝潢設計，此次重新開張展現出風格迥異的全新面貌。光線完美穿透大片玻璃窗，灑落在深咖啡色調的木質空間裡，營造出極具質感的迷人光影。舒適的沙發區與圓拱吧台設計，為前來品嚐早午餐與甜點的食客，框起每一刻靜謐甜美的放鬆時光。

美式復古暖色調，圓拱吧台採光佳

店內空間全面採用溫暖的色系搭配美式復古風格，細節擺設極具巧思。大面積的玻璃窗設計不僅讓室內採光極佳，更能輕鬆透視周邊的街景輪廓。若偏好明亮窗邊座位的食客，遇有空位時店家亦會貼心協助更換座位。整體氣氛熱鬧且不失格調，無論是獨自品飲或親友聚會，皆能在這處寵物友善的舒適空間裡找到專屬的自在角落。

夢幻烤糖雲朵飲，炙燒奶泡極香甜

社群平台上爆紅的焦點，非這杯定價 170 元的烤糖雲朵拿鐵莫屬。飲品提供冷熱選擇皆採現點現作，表面覆蓋著炙燒過後的濃密奶泡。頂端漂浮著一朵宛如棉花糖般的巨大雲朵，造型夢幻吸睛且完全不會融化。咬下瞬間展現蓬鬆極致的甜蜜滋味，與底層無糖拿鐵完美交融後，依然散發著令人難以抗拒的濃厚甜美氣息。

季節草莓維也納，果香可可超迷人

另一款極具人氣的飲品為售價 180 元的季節限定草莓維也納拿鐵。飲品表面蘊含著迷人奶香，輕輕挖掘品嚐第一口，宛如液態提拉米蘇般滑順迷人。將飲品徹底攪拌均勻後，淡淡的草莓香氣隨即撲鼻而來，清新果香中更伴隨著醇厚的巧克力韻味在口中緩緩暈染開來，是一杯將浪漫氛圍發揮到極致的特調飲品。

超夢幻草莓蛋糕，輕盈奶油極順口

除了視覺滿分的特調飲品，冷藏櫥窗內的精緻甜點同樣是擁有專屬品嚐時光的壓軸亮點。趁著草莓季尾聲，絕對要點上一份季節限定的草莓蛋糕。蛋糕體呈現略帶濕潤的絕佳口感，搭配輕盈不膩口的特製奶油，每一杓皆能品嚐到新鮮草莓的酸甜滋味。極具水準的甜點表現絲毫不輸專業甜點專賣店，為這趟復古咖啡館之旅畫下最甜蜜的句點。

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Celaffee Cafe

04-23015757
台中市西區美村路一段270巷15號
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