爽嗑辣子雞丁與虹吸咖啡！台中丹美隆復古簡餐，30年手寫點單。

位於台中市西屯區的丹美隆，店內裝潢保留著 80 年代的濃厚復古氛圍，點餐全憑手寫單，招牌辣子雞丁與現煮虹吸咖啡深受饕客喜愛。

丹美隆隱身於車水馬龍的大墩 19 街，若未經熟人介紹，極易錯過這間充滿歲月痕跡的傳奇餐館。褪色的招牌與充滿時代感的圓弧拱型吧檯，搭配牆上復古壁紙與偽天井設計，宛如踏入時光隧道。每逢用餐時段，空氣中便瀰漫著誘人的食物香氣，吸引無數食客前來候位。老闆夫妻充滿溫度的熱情招呼，更為這頓飯增添了無可取代的濃郁人情味。

復古裝潢氣氛佳，手寫菜單超懷舊

走進店內，牆面上貼著老式壁紙，天花板利用玻璃拼圖打造出獨特的偽天井風格，搭配歲月感十足的桌椅，完美復刻了 80 年代的餐飲空間。點餐方式同樣保留了最傳統的作風，想吃什麼全憑一張白紙自行手寫，填妥後放置櫃台即可，餐後再以現金結帳，充滿了不加修飾的質樸魅力。

異國風味選擇多，經典家常高人氣

菜單品項相當豐富多元，除了備受推崇的招牌檸檬雞，亦提供越南排骨與馬來咖哩雞等異國風味定食。單點簡餐定價為 180 元，只需加價 20 元便能升級為附贈飲品的超值套餐。一份定食內含主食、青菜、熱湯與白飯，亦有許多食客會選擇額外加點一份現炒青菜，讓整頓餐食更加均衡澎湃。

辣子雞丁極軟嫩 滾燙醬汁超下飯

熱騰騰的辣子雞丁定食上桌時極具視覺張力，底部特別放置瓦斯膏持續加熱，讓滾燙醬汁不斷沸騰冒泡。雞肉本身處理得極度軟嫩，微辣滋味超級開胃。將濃郁醬汁豪邁地澆淋在白飯上，鹹香風味令人食慾大開，搭配清爽解膩的豆芽菜與熱湯，完美展現了經典家常菜無可抗拒的銷魂魅力。

虹吸咖啡現煮香 溫潤牛奶極順口

飽餐一頓後，專屬的飲品時光同樣洋溢著老派浪漫。店內僅提供熱飲，單點 50 元的現煮黑咖啡堅持使用傳統虹吸壺慢煮而成，散發著微苦的深沉香氣。隨杯貼心附上純濃牛奶，攪拌後為咖啡注入了一絲溫潤滑順，這份絕無僅有的懷舊回甘滋味，為這趟時光隧道之旅畫下了最完美的句點。

丹美隆

地址： 臺中市西屯區大墩19街123號

電話：04-23279108

營業時間：11:30–13:30 17:30–19:30 (三、六日公休)

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