世界冠軍超強拉花！台中南區Yasumi Cafe，朝聖絕美天使少女拿鐵。

位於台中市南區的 Yasumi Cafe ，由榮獲 ＷＣＥ 世界拉花冠軍的咖啡師親自坐鎮。店內主打極致唯美的藝術拉花拿鐵，並提供單品特調與多款精緻甜點。

身處節奏緊湊的都會，能在午後尋得一處靜謐的咖啡館，無疑是最奢侈的享受。即便目前定居於海風宜人的橫濱，專注於學術論文與編輯撰稿之餘，腦海中仍會時常浮現台中南區這間藏著世界級技藝的 Yasumi Cafe 。店名帶有「休憩」之意，推開大門迎面而來的是極具穿透力的明亮採光。寬敞的 1 樓客席中央，甚至霸氣地展示著一台重型機車，巧妙點綴出獨特的空間個性。無論是挑選吧台座位欣賞咖啡師的俐落身手，或是在角落獨享安靜時光，皆能完美接住旅人的疲憊。

明亮空間採光佳，重機擺設個性足

店內空間劃分為 1 樓與 2 樓座位區，大面積採光設計讓室內隨時沐浴在溫暖的自然光下。整體環境營造出極具放鬆感的氛圍， 1 樓客席中央霸氣展示的重型機車更是全場視覺焦點。座位選擇十分多元，不僅有能近距離觀賞沖煮過程的吧台區，亦有適合靜心理緒的安靜角落。店內貼心提供免費無線網路與插座，帶著筆記型電腦便能在此舒適地度過一整個午後。

單品特調水準高，抹茶飲品超人氣

菜單提供豐富多樣的飲品選擇，其中最令人陷入抉擇障礙的，莫過於招牌咖啡與人氣抹茶系列。除了極具視覺張力的拿鐵，常客們也極度推崇店內的單品特調，每一杯皆展現出咖啡師對於風味萃取的精準掌控。無論是偏好純粹黑咖啡的醇厚，或是喜愛特調飲品的創新碰撞，皆能在此找到最契合味蕾的完美解答。

冠軍拉花技藝精，天使少女超唯美

朝聖的重頭戲絕對是定價 180 元的天使少女拿鐵。店主憑藉 ＷＣＥ世界拉花冠軍的深厚實力，運用細膩奶泡完美勾勒出少女甜美臉龐、手杖與羽絨翅膀。每杯拉花圖樣皆獨一無二，過往更曾出現天鵝、聖誕樹與熊貓等驚豔創作。拿鐵本體選用中淺焙咖啡豆，融合綿密奶泡後帶來極度順滑的入喉感受，將視覺與味覺的享受推向極致。

焙茶甜點結冰霜，濃郁茶香極誘人

咖啡時光怎能缺少甜點相伴。專屬的壓軸亮點留給每日限量的精緻甜點，品項皆會清楚標示於櫃台。此次挑選的焙茶甜點上桌時側邊還結著迷人冰霜，雖然老闆貼心交代需稍作靜置待回溫口感更佳，但面對誘人的精緻甜品，實在難以按捺想大快朵頤的衝動。茶香濃郁且甜度適中，搭配世界級拿鐵一同享用，為這趟朝聖之旅畫下無可挑剔的甜蜜句點。

Yasumi Cafe .休憩咖啡

地址：臺中市南區忠明南路809號

電話：04 2261 3561

營業時間：平日12：00～21：00 （週三至18:00） 假日10：00～21：00（每週四公休）

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