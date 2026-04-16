古早味珍奶配恰恰蘿蔔糕！台中茗人茶坊老字號，不限時寵物友善。

位於台中西區的茗人茶坊，是緊鄰精明商圈的老字號複合式茶館。這裡提供簡餐、炸物與各式茶飲，是許多老台中人從學生時期一路吃到大的回憶。

茗人茶坊精誠店在台中西區屹立不搖多年，承載了無數人青春時期的聚會記憶。來到這裡，點杯飲料搭配幾份茶點，與朋友坐著閒聊，是標準的老台中休閒日常。店內餐點品項豐富，從充滿古早味的奶精珍珠奶茶，到蘿蔔糕、厚片吐司與簡單的火腿煎蛋通通都有。1 樓設有半戶外雅座，2 樓則提供冷氣開放的舒適空間。服務人員親切，會貼心安排避開吸菸區的座位。這種充滿人情味且不限時的傳統茶館，在現代都市中顯得格外珍貴，是吃飯喝茶的穩健選擇。

緊鄰精明商圈旁，不限時寵物友善

店面分為上下樓層，1 樓設有戶外的雅座區域，適合喜歡自然風的食客；若遇上炎夏，則建議前往 2 樓冷氣開放的室內空間。服務人員態度貼心，會主動協助安排避開吸菸區的角落，避免受到菸味干擾。點餐方式為自行劃單後至櫃檯結帳，菜單上品項密密麻麻，涵蓋各種飲料、茶點、炸物與簡餐。到了下午時段，戶外雅座經常客滿，是在地人相當喜愛的休憩場所。

傳統奶香珍珠奶，重溫台味小茶點

來到傳統茶坊，不能錯過充滿台味的珍珠奶茶。售價 55 元起跳的珍奶，使用的是令人懷念的奶精調配，吸管輕吸就能嚐到那股熟悉且香濃的氣味，搭配 Ｑ 彈小珍珠，復刻了學生時代的記憶。除了飲料，這裡的小食也極具代表性。簡單的荷包蛋配上 3 片火腿，撒上胡椒鹽與醬油膏，只需 35 元就能重溫最單純的鹹香滋味。

蘿蔔糕金黃焦脆，花生厚片抹醬多

售價 55 元的蘿蔔糕表現到位，店家不採用裹粉油炸的方式，而是直接在煎台上將雙面煎至金黃焦脆。隨盤附上辣椒醬與醬油膏，沾著吃最對味。另外這份 45 元的花生厚片也是人氣選項，吐司表面抹上厚實的顆粒花生醬，鹹甜交織的抹醬給得相當大方。手撕著吃最能感受那種質樸的美味。如果食量允許，還可以加點滷豆干或炸豆腐，將當年念書時最愛的點心全部點齊。