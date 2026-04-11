台中青島物語不限時！肥美控肉飯配硬布丁，日系復古風還有超萌店貓。

台中「青島物語」充滿日式復古情懷的空間，以不輸專業店家的控肉飯與紮實布丁征服了老饕的味蕾，是台中城市角落裡最神祕且溫馨的避風港。

隱身在台中北區青島路上的「青島物語」，是一間從互動就開始有趣的復古咖啡館。這裡的開場白就像一場神祕的「面交」，當妳在木質窗戶前張望，老闆清甩齊肩長髮探出頭淡定招呼的模樣，瞬間讓人感覺踏入了時光隧道。店內光線明滅有致，充滿溫度的日系老宅氛圍與滿牆的老闆收藏相映成趣。這裡不限時且環境安靜，即便有帶孩子的客人也能維持一種優雅的默契。無論是想窩在角落翻看成堆漫畫，還是想在木質香氣中享用一份道地的控肉飯，青島物語都以其低調且具質感的空間，包容了每一位渴望慢活的旅人。

木質窗戶藏驚喜，滿牆收藏顯個性

空間內的軟裝細節處處可見老闆的個人品味，牆面上不僅堆滿了各類珍貴漫畫，還有許多神祕收藏，像是《阿達一族》中吸睛的「小東西」手部模型，為這份復古氛圍增添了幾分惡作劇般的趣味。老闆的幽默感也藏在標語中，那句「意見接受，態度照舊」讓店家的個性躍然紙上。自助區的開水與餐具整齊擺放，讓客人在這個充滿設計感的空間內能自在穿梭。雖然不限時間，但來客都保持著降低音量的默契，讓這間日式復古咖啡廳始終維持著舒心且放鬆的靈魂，是台中市區難得能讓人徹底沉澱的靜謐樹洞。

控肉滷製極入味，生椰咖啡透清涼

這裡的台式餐點表現極其硬核，那碗售價 90 元的控肉飯，控肉滷製得色澤紅亮且入味三分，肥美油脂與香 Ｑ 的白米飯完美結合，筷子輕輕一夾就能感受肉質的軟嫩。飯後配上附贈的小番茄，精準刷洗了口中的油香，清爽程度更勝專業爌肉飯店。飲品則首推生椰美式咖啡，店家甚至貼心提供 1 至 3 塊冰塊的微客製服務。清透的椰子水與醇厚美式交融出天然甜感，無需浮誇的高顏值，光憑這份純粹的果乾香與椰香，就足以讓這趟咖啡廳之旅在味覺上寫下完美的驚嘆號。

昭和布丁質紮實，甜蜜驚喜沁人心

甜點部分絕對要單獨試試這份 100 元的昭和布丁，湯匙挖下的厚實感直接宣告了這是一份正宗的「硬布丁」。布丁質地綿密且帶著濃郁奶香，口感滑順回甘且層次分明。搭配巧克力冰淇淋與新鮮藍莓、草莓的果香交錯，那種冰涼與紮實交織的療癒感更是大幅提升。

北區巷弄慢生活，親民價位好去處

位於青島路 1 段 41 號的青島物語，營業時間從 10：00 賣到 18：00，雖然沒有固定公休日，但透過官方 IG 就能輕鬆掌握即時動態。這裡的餐點價格非常佛心，不僅環境對於需要閱讀或工作的人極其友善，且不限時的設計更讓人能隨意挑選心儀的漫畫，度過一個不被打擾的慵懶午後。無論是為了那碗肥而不膩的控肉飯回訪，還是想在木質老宅中感受老闆的獨特幽默，青島物語都是台中北區最值得收進口袋名單的慢活座標。