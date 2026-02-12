台中南屯雪茯冰屋10元紅豆餅，爆餡軟皮買十送一，隱藏版銅板美食。

台中南屯「雪茯冰屋」主打 10 元紅豆餅。軟皮爆餡口味多，買十送一超划算，是學生與在地人的下午茶首選。

在物價飛漲的年代，要找到一顆只要 10 元的紅豆餅真的越來越難。位於台中南屯大進街的「雪茯冰屋」，就是這樣一間佛心的隱藏版小店。雖然店名看似賣冰，但這裡的紅豆餅才是許多在地人激推的銅板美食。老闆娘一個人顧店，用料卻毫不手軟，堅持製作軟皮爆餡的古早味紅豆餅，而且口味選擇豐富，從經典紅豆到鹹香筍絲通通均一價，甚至還有買十送一的優惠。每到下午下課時段總是人潮滿滿，連 90 歲的婆婆都抵擋不了這份美味，想吃建議提前預訂以免久候。

隱身大進街學區旁，低調紅豆餅攤

「雪茯冰屋」的位置相當低調，藏身於台中南屯區大進街上，鄰近大業路與學區。附近有知名的巴蕾麵包與一點心意港式點心，這裡就像是學生與在地居民的私房補給站。店面雖然不大，但每到下午時段，總能聞到陣陣的紅豆餅香氣。老闆娘平時一個人顧店，手腳俐落親切。除了紅豆餅外，這裡的台式刨冰與冬天的燒仙草也走料多平價路線。建議想吃的饕客可以避開學生下課的尖峰時段，或者直接電話預訂，才能優雅地享用這份銅板下午茶。

佛心銅板價十元，買十送一超划算

這年頭還能看到「一顆 10 元」的價格，真的讓人懷疑老闆是不是在做慈善。這裡的紅豆餅口味包含紅豆、奶油、芋頭、蘿蔔絲以及筍絲（奶素可食），通通均一價只要一枚銅板。更佛心的是，店家還推出了「買十送一」的優惠，等於一次帶走十一顆平均下來更便宜。這樣的價格策略，讓許多家長或是上班族一次都是一盒一盒地買，無論是當作孩子的放學點心，還是辦公室的下午茶分享，都完全不會心疼荷包。

軟皮爆餡不手軟，用料扎實好滿足

不同於市面上追求脆皮口感的紅豆餅，雪茯冰屋走的是傳統的「軟皮」路線。厚實的餅皮口感軟綿，吃起來有點像雞蛋糕的溫潤感。最讓人驚豔的是那個「爆餡」的程度，老闆娘給料極為豪氣，看著製作過程就能發現餡料堆得像小山一樣高。一顆紅豆餅拿在手上沉甸甸的，咬下去內餡直接在嘴裡炸開，那種飽足感非常真實。對於食量小的人來說，吃上一兩顆可能就已經半飽了，完全是高 CP 值的代表。

鹹甜口味通通有，筍絲鹹香最對味

在口味選擇上，這裡的表現也相當精彩。經典的「紅豆口味」煮得綿密，保有顆粒感且甜度適中；「芋頭口味」則是許多長輩的最愛，吃得到芋頭的天然香氣。如果你喜歡鹹食，強烈推薦試試看「筍絲口味」。鹹香脆口的筍絲塞滿了餅皮，咬下去口感層次豐富，與帶有甜味的餅皮形成絕妙的鹹甜平衡，非常涮嘴。另外也有蘿蔔絲與馬鈴薯等選擇，滿足不同族群的味蕾需求。

老闆娘獨自顧店，棉手套堅持手感

關於網路上偶爾討論的衛生手套問題，這裡也特別說明一下。老闆娘戴的是專門用來隔熱的黑色厚棉手套，因為長時間接觸高溫烤爐，手套上難免會沾附白色的乾麵粉或餅漿，這是在製作傳統紅豆餅時很常見的現象。如果改用塑膠手套，反而會有遇熱融化產生塑膠微粒的食安疑慮。這是一間講究人情味與實料的小店，老闆娘獨自作業相當辛苦，建議介意的朋友可以斟酌，但對於喜愛古早味的人來說，這份手感才是美味的保證。