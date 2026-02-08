台中西區蘇媽媽湯圓必吃五彩湯圓，隱藏版瘦肉燥飯配餛飩超對味。

台中模範街「蘇媽媽湯圓」源自南投埔里三十年老店。必吃五彩繽紛甜湯圓與隱藏版瘦肉燥飯，鹹甜滋味一次滿足。

位於台中西區模範街的「蘇媽媽湯圓」，是源自南投埔里擁有三十年歷史的人氣老店。店面外觀帶有濃濃的歲月感，鄰近知名的「嘉味軒」太陽餅，是許多在地人從小吃到大的古早味廚房。這裡不僅販售各種口味的鹹甜湯圓，更有一道內行人才知道的隱藏版美食——「肉燥飯」。不同於一般肥肉較多的滷肉飯，蘇媽媽採用瘦肉為主的肉燥，鹹香不膩口。平日中午用餐時段人潮絡繹不絕，無論是冬至元宵買生湯圓回家煮，還是直接到店內享用一碗熱騰騰的湯圓配餛飩，都能感受到滿滿的幸福滋味。

南投埔里三十年老店，模範街飄香

走進模範街的巷弄中，蘇媽媽湯圓的攤位散發著一種樸實的年代感。料理台上那個充滿古早味的木頭大鍋蓋，是許多老饕記憶中的畫面。店內空間雖然簡單，但桌椅擺設井然有序，翻桌速度也相當快，即使是忙碌的午餐時間也不需要久候。牆上貼滿了各式菜色的照片供客人參考，桌上也貼心放置了辣椒與醋等調味料，讓大家可以依照個人口味自行添加。這裡不只是吃美食，更是一種感受傳統台灣小吃氛圍的體驗。

鹹甜湯圓都有，獨特湯圓抄手必吃

翻開菜單，選擇相當豐富多樣。除了招牌的鹹湯圓與甜湯圓外，這裡最特別的是竟然有「湯圓抄手」這樣的選項，將鮮肉湯圓與餛飩結合，是目前只有在蘇媽媽這裡才能吃到的獨家組合。對於想要一次品嚐多種口感的朋友來說，絕對是一大福音。此外，店家也提供生湯圓外帶服務，每逢冬至或元宵節，總能看到許多人特地前來購買，將這份美味帶回家與家人共享。

五彩繽紛甜湯圓，養生白木耳湯底

來到蘇媽媽，絕對不能錯過這碗視覺滿分的「芝麻花生湯圓」。這裡的包餡湯圓顏色繽紛漂亮，就連搭配的小湯圓也是五顏六色的，光看就讓人心情大好。最讓人驚喜的是甜湯底，竟然加入了養生的「白木耳」與紅棗熬煮，喝起來清爽甘甜且不膩口。湯圓外皮軟 Q 有勁，咬開後芝麻與花生內餡瞬間爆漿，甜度雖然較高，但搭配清爽的白木耳湯底卻恰到好處，是飯後甜點的最佳選擇。

隱藏版瘦肉燥飯，鹹香不膩配菜脯

雖然招牌是湯圓，但這裡的「肉燥飯」卻是許多熟客心目中的隱藏版冠軍。蘇媽媽的肉燥飯屬於「瘦肉款」，對於不敢吃肥肉或害怕油膩感的人來說簡直是救星。肉燥滷得鹹香入味，帶有紮實的肉感，淋在熱騰騰的白飯上香氣四溢。旁邊還會附上爽口的菜脯，鹹脆的口感不僅解膩，更增添了整碗飯的風味層次。加一點桌上的辣椒一起吃，更是開胃下飯，讓人忍不住一口接一口。

餛飩皮薄肉鮮，小鳥胃必點組合餐

如果你是小鳥胃，或者想要同時品嚐肉燥飯又想喝點湯，這裡非常貼心地提供了「肉燥飯加餛飩」的組合。只需銅板價就能享受到一碗香噴噴的肉燥飯配上三顆餛飩。蘇媽媽的餛飩個頭小巧，皮薄餡鮮，肉餡僅用簡單的胡椒鹽調味，沒有過度的添加，能吃出豬肉本身的鮮甜。這樣的份量對於食量不大的人來說剛剛好，既能吃到招牌主食，又有熱湯暖胃，CP 值相當高。

鄰近嘉味軒太陽餅，對面咖啡好喝

吃飽喝足後，不妨在模範街周邊逛逛。蘇媽媽湯圓的斜對面就是台中知名的伴手禮老店「嘉味軒」，可以順道買盒太陽餅當作伴手禮。而正對面則有一間外觀低調不起眼的「艾特模範咖啡館」（ATMOUFAN coffee），據蘇媽媽店員推薦，那裡的咖啡與茶飲都相當不錯。不妨在吃完古早味小吃後，到對面喝杯咖啡解解膩，享受一下台中西區巷弄間的悠閒午後時光。