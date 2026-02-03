台中北屯有禮樓印月新品牌，時尚中菜鎮店燒鵝，家庭聚餐包廂推薦。

158230台中北屯「有禮樓」是印月集團最新力作，主打時尚中式手路菜。必吃鎮店燒鵝與酸蘿蔔火鵝鍋。

台中北屯區最新開幕的「有禮樓」，作為印月集團旗下的全新品牌，一登場就以時尚黑橘配色的搶眼外觀吸引目光。這裡主打融合現代美學的中式創意料理與經典手路菜，不僅有適合小家庭或情侶用餐的圓桌與四人座，二樓更設有擁有絕美穹頂的獨立包廂。周邊設有多個收費停車場，停車相當便利。無論是想品嚐全台中最美的燒鵝，還是尋找一處氣氛佳的聚餐場所，這裡都能滿足老饕們挑剔的味蕾，絕對是近期台中最具話題性的中菜餐廳。

時尚黑橘配色空間，包廂絕美舒適

有禮樓的空間設計相當獨特，黑色基底搭配亮橘色拱門，視覺上充滿現代感，甚至被網友打趣說倒過來看像運動品牌 Logo。一樓用餐區規劃了圓桌與四人座，拉近了大家對台菜料理的距離，即使兩個人來用餐也沒問題。二樓則規劃了絕美的獨立包廂，天花板採用藍天雲朵穹頂色調，白天光線滲透進來，給人一種極致放鬆的舒適感。包廂之間還可以打通，並附有電視設備，低消為一萬兩千元，非常適合小型宴客或商務聚會。

精彩五福開胃爽口，口水雞軟嫩

這次體驗的一萬一桌菜饗宴，由「精彩五福」與「春意口水雞」揭開序幕。五福拼盤屬於涼拌系，包含了微甜多層次的烤麩、口感爽脆的海蜇三千絲、經典台式醃蘿蔔以及造型雅致的果漾牡丹，搭配生菜食用清爽開胃。而春意口水雞則使用舒肥手法的雞肉，肉質極致軟嫩，上方鋪滿炸過的牛蒡絲與透明白蘿蔔片，淋上主廚特調的胡麻椒麻醬汁，微辣的香氣刺激著味蕾，讓人食慾大開。

鎮店燒鵝金漆盒裝，皮脆肉嫩必點

來到有禮樓絕對不能錯過這道「有禮鎮店燒鵝」，一上桌就氣勢非凡。燒鵝盛裝在金光閃閃的漆器餐盒中，打開瞬間香氣撲鼻，且份量十足共有兩層。燒鵝外皮烤得金黃酥脆，肉質鮮嫩多汁，單吃就能感受到鵝肉本身的甜味。主廚還貼心附上桂花醬、特製燒鵝汁、洛神花與芝麻葉等多種配料，搭配著吃更能提升風味層次，甘甜香氣在口中回甘，不愧是被譽為全台中最美的燒鵝。

黃魚芋頭米粉酥，香桂花蟹下酒

海鮮料理表現同樣精彩，「黃魚芋頭創意米粉」湯頭濃郁，炸過的黃魚酥香中帶有鮮味，搭配綿密的芋頭與爆香過的香菇、芹菜，讓不愛吃芋頭的人也會忍不住多喝幾碗。另一道「古早味桂花梭子蟹」則是經典閩菜，以雞蛋翻炒出如桂花般的金黃色澤，每一口都能吃到蟹肉與蛋香的完美交織。梭子蟹肉質飽滿，整體口味鹹香十足，非常適合作為下酒好菜，讓人忍不住想來杯啤酒搭配。

霸王豬手膠質豐富，酒釀大蝦彈牙

「我不是鹹豬手-霸王豬手」外型看似德國豬腳，但口感卻截然不同。豬皮薄透且富含膠質，輕輕一咬就能化開，瘦肉部分鬆軟不乾柴，即便是牙口不好的長輩也能輕鬆享用，搭配黃芥末或醃番茄解膩更是絕配。而「醇春嫣紅大蝦」則選用碩大的海蝦，淋上鮮紅的酒釀干燒醬汁，底部鋪著類似米香的酥脆配料，蝦肉口感介於彈牙與脆口之間，酸甜微辣的滋味令人吮指回味。

銀翠湯葉野菇清爽，鮮甜平衡味蕾

吃了滿桌的大魚大肉，絕對需要一道清爽的蔬菜來平衡味蕾。「銀翠湯葉蘭花野菇」就是扮演這樣的關鍵角色。這道料理以新鮮的時蔬搭配野菇與口感滑嫩的豆皮清炒，保留了蔬菜最原始的鮮甜與脆度。清爽不油膩的調味，剛好能中和前面燒鵝、豬手等重口味料理的油膩感，讓整頓飯吃下來更加均衡舒暢，是桌菜中不可或缺的綠葉。

酸蘿蔔火鵝鍋甘甜，昭和布丁扎實

餐點的尾聲由印月集團的高人氣湯王「自製醃漬酸蘿蔔火鵝鍋」壓軸登場。這道湯品利用鵝架與自製醃漬酸蘿蔔長時間熬煮，一掀蓋就能聞到天然的酸香，湯頭甘甜順口，喝完整個人暖呼呼的。甜點部分則有驚喜的「昭和式布丁」，口感扎實充滿濃郁蛋香，底部帶有微苦的焦糖凍，一口挖到底層次豐富。另外還有經典的雙味手作點心，芝麻包與奶皇包內餡爆漿，為這頓豐盛的饗宴畫下完美句點。