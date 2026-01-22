台中全新開幕！高檔火鍋餐廳「山裡見月割烹鍋物」，浮誇裝潢很適合約會、慶生。

山里見月 割烹鍋物｜店內環境開箱

山里見月 割烹鍋物的裝潢真的很讓人眼前一亮，用餐環境非常寬敞明亮，座位以板前座位的設計為主，大家圍坐一圈吃火鍋～很大一圈～座位設計很寬敞，桌面也很大不會擁擠，火鍋都是一人一鍋的個人火鍋唷～另外也有包廂區座位，聚餐可以預訂包廂座位～

台中想吃和牛火鍋，推薦你們來吃山里見月，用心的裝潢女生一定會喜歡，餐點食材都是走高級路線，非常適合約會、慶生來用餐唷！這次回台中特別帶媽咪來用餐，媽咪非常喜歡～日本佐賀牛真的太好吃了，入口即化的口感好幸福🫶🏻

山里見月 割烹鍋物｜頂級和牛鍋物推薦

山里見月是以「個人鍋物」為主的日式火鍋，套餐均包含前菜、附餐、主餐、甜點，主打精緻高級路線，不是那種會吃非常飽的火鍋，但是可以吃到食材本身的鮮美高級，女生吃一份套餐剛剛好，男生我覺得應該會不太飽足，建議可以單點其他菜色～或是多點一碗白飯唷！

前菜：刺身 / 芙蓉豆腐

山里見月最特別的就是前菜竟然有「生魚片」，太高級了吧！前菜我推薦大家點生魚片，入口滑嫩非常新鮮，尤其是鮭魚油脂好豐富，真的太喜歡了！

不敢吃生食的朋友，推薦他們家的芙蓉豆腐，滑嫩、細緻的口感好像布丁，入口充滿濃郁的蛋香，像蒸蛋一樣滑順～

北海道夢美人米

店內就連最簡單的米飯也不馬乎，嚴選「北海道夢美人米」，每次去日本旅遊，都很讚嘆他們的白飯，真的非常好吃，山里見月在餐點中展現出日本職人的精神，一碗白飯也是用心滿滿。

北海道夢美人米吃起來黏性適中，越嚼越香，會有甜甜回甘的風味，吃起來軟中帶有Ｑ彈口感。

日式烏龍麵

另一份附餐我們選擇日式烏龍麵，烏龍麵非常Ｑ彈，湯頭是簡單的高湯，樸實無華但會讓人整碗喝光光的美味。

每份套餐均包含一份綜合菜盤，菜盤擺盤的很漂亮，種類很豐富。

山里見月的湯頭只有一種選擇「昆布柴魚湯」，這是日式涮涮鍋最常見的湯底，以多種新鮮蔬果慢火熬煮，看似清澈的湯頭，入口鮮甜自然回甘，風味不會蓋過食材本身的味道，鮮味十足，整體偏清淡不會太鹹～

入座後服務生會送上醬料拼盤，可依照自己的口味準備沾醬，習慣吃重鹹、愛吃辣的朋友，可以來點辣椒、蔥薑蒜～

日本和牛和尚頭

山里見月最厲害的就是「日本和牛」，嚴選來自本佐賀的極品和牛「佐賀精品牛」，另外也有三大和牛：神戶牛、松阪牛、近江牛，都是限量供應～

我今天選擇的部位是相對平價的「日本和牛和尚頭」，佐賀牛曾被選為日本國宴佳餚，脂肪分布均勻，油花如美麗的大理石紋理，建議涮煮5分熟，入口軟滑非常美味。

日本和牛和尚頭是牛後腿內側的部位，脂肪較少但肉質細緻，雖然不像其他和牛入口滿口的油脂感，但更能吃到牛肉本身的香氣，赤身風味較為濃厚。

日本和牛肋眼

我幫媽媽選擇的部位是最高級的「日本和牛肋眼」，這也是價位最高的部位，一份套餐$1580元，可以吃到如此美味的A5和牛，孝敬媽咪我覺得很值得～媽咪吃的非常滿意，說他晚上睡覺夢到和牛都會笑☺️

日本和牛肋眼的油花和剛剛的和尚頭對比，真的太美了呀～粉色的和牛，油花猶如大理石紋路般均勻分布，每一片都是那麼的完美～切記不要煮太熟，5分熟剛剛好，入口即化、油脂在口中爆開的滋味，真的幸福感爆棚呀！

慶生、紀念日、孝敬長輩，不用花三四千元，來到山里見月點一份日本和牛肋眼套餐，就能吃到頂級A5和牛，配上高級質感的裝潢，媽咪表示真的太太太滿意了👍

鹽烤明蝦

這裡除了火鍋之外，也有提供日本料理單點，因為我們家媽咪很愛吃海鮮，特別幫媽咪點了一份鹽烤明蝦，非常大隻的蝦子，口感脆彈很新鮮～

蒲燒鰻魚

另外這一份是蒲燒鰻魚，甜醬油非常下飯，香氣濃郁，鰻魚肉質軟嫩，好吃！

飯後甜點

最後吃飽還有飯後甜點～甜點三種選擇：銀耳蓮子湯、蕎麥綠豆仁、冰淇淋，因為有選擇障礙，最後店家竟然多招待我們一份甜點，真是太感動了🙏

我最推薦的是蕎麥綠豆仁，原本以為日式火鍋的飯後甜點會是日式甜點，沒想到甜點這麼古早味，竟然可以吃到小時候很愛的蕎麥綠豆仁，去皮後的綠豆口感細膩，蕎麥的香氣我好喜歡～

台中厲害的餐廳再加一！想吃和牛火鍋、日式涮涮鍋，推薦你們來山里見月 割烹鍋物，高級肉品配上質感裝潢和頂級服務，整體用餐體驗非常滿意，日本佐賀牛真是太美味了～可以在台灣吃到日本的精品和牛，真的好幸福！推薦大家，不論是慶生、紀念日、約會、聚餐，都很適合唷！

山里見月 割烹鍋物｜店家資訊

山里見月 割烹鍋物

地址：406台中市北屯區松竹路三段118號

電話：04-24224888

營業時間：17:00 – 24:00（供餐至23:00）



inline訂位｜官方網站｜FB粉絲團｜Google商家

