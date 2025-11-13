精明一街美食再升級﹗昭和拉麵第二代打造東京系新品牌「赤樂猿」。

台中拉麵又添新選擇﹗老牌昭和拉麵第二代打造新品牌「赤樂猿」落腳精明一街，以東京拉麵風味吸引饕客，成為台中西區近期的人氣拉麵店。

台中西區近期多了間帶有咖啡館氣質的日式拉麵店「らーめん赤樂猿」﹐外觀時尚卻端出正統東京拉麵﹐讓不少路過民眾都忍不住多看兩眼。店家是由經營超過20年的昭和拉麵第二代所打造的新品牌﹐結合復古與現代元素﹐落腳於精明一街這條曾經熱鬧的美食街區﹐吸引不少拉麵愛好者前往踩點。

赤樂猿插旗精明一街 時尚咖啡館外觀吸睛

赤樂猿座落於臺中市西區精明一街66號﹐對面正是老字號春水堂。雖然店面不大﹐但外觀設計簡潔、帶點咖啡館感的清爽風格十分吸睛。走進店內後﹐店員會引導客人入座並說明點餐方式﹐所有餐點需在點餐機上自助點選與付款﹐隨後入座等待現煮的拉麵上桌。

吧台座位整齊、空間明亮﹐茶水、七味粉、筷子與餐具皆採自助式﹐對喜歡安靜用餐或一個人吃飯的客人來說相當自在。

主打「東京拉麵」醬油風味﹐現煮麵條可調整硬度

赤樂猿主打東京拉麵﹐以較清爽卻層次分明的醬油湯頭為基礎。拉麵都是現點現煮﹐麵條硬度可依照個人口感調整﹐對喜歡偏硬口感或希望麵條更彈牙的客人來說非常友善。

在吧台能直接看到師傅煮麵的過程﹐動作俐落、節奏鮮明﹐讓料理本身帶有「生活力」的氛圍。許多客人都表示赤樂猿雖然空間不大﹐但呈現出的專注氛圍讓用餐體驗更加完整。





人氣品項昭和旨辛拉麵 醬油辣味湯頭表現亮眼

本次點選的是昭和旨辛拉麵﹐售價為$258。端上桌時紅通通的湯頭格外吸睛﹐採用醬油基底加上辛香料調味﹐辣度帶有溫和刺激感﹐香氣明顯但不嗆鼻。湯頭鹹度較高﹐建議口味偏清淡的客人可以在點餐時先請店家調整。

麵條偏寬厚且略硬﹐吸附湯汁後仍保留彈性﹐口感扎實。肉片肥瘦比例剛好﹐邊緣微微焦香﹐沒有腥味﹐整體風味協調。

現炸唐揚雞酥脆多汁 搭配特調醬更涮嘴

副餐唐揚雞售價約$60左右﹐現炸需稍作等待。肉汁飽滿、外皮酥脆﹐搭配帶點黃芥末香氣的酸甜美乃滋與檸檬汁更顯清爽。份量偏小﹐適合食量不大的客人搭配一碗拉麵享用﹐也很適合單人小食解饞。

精明一街美食串遊 周邊珍奶、咖啡一應俱全

赤樂猿旁即是春水堂戶外座位區﹐不少客人會選擇吃完拉麵後再到春水堂喝珍奶﹐或步行到附近的多美咖啡館喝咖啡。若自行開車前往﹐可將車停在東興立體停車場後步行前往﹐周邊停車環境算是友善。

拉麵品項多元 醬油、塩味與季節限定一次滿足

菜單上多以東京拉麵、季節限定款為主﹐先前店內曾推出塩味柚香海老系列﹐吸引不少喜歡清爽湯頭的客人前往。若不想吃濃厚系豚骨或雞白湯﹐赤樂猿會是台中西區的另一種風味選擇。

「らーめん赤楽猿店家資訊」

地址：臺中市西區精明一街66號

營業時間：11:30－14:15、17:00－21:15

電話：04-23108666