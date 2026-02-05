台中西區ATMOUFAN coffee虹吸專賣，紅色咖啡館品味醇厚。

台中模範街「ATMOUFAN coffee」主打虹吸式咖啡。霧感紅色空間獨具風格，職人手煮莊園豆醇厚回甘。

原本只是計畫到台中西區模範街吃碗熱騰騰的蘇媽媽湯圓，沒想到卻被對面一間沐浴在暖陽下的紅色咖啡館給深深吸引。「ATMOUFAN coffee 艾特模範」就這樣靜靜佇立在巷弄中，獨特的紅色霧感外觀在正中午的陽光下閃閃發光。推開門，映入眼簾的是整排專業的虹吸壺與親切的老闆。這裡不只是賣咖啡，更是一種生活態度的展現，無論是想要獨處放空，還是尋找一杯有儀式感的好咖啡，這裡寬敞舒適的空間與職人級的手藝，都能滿足你對午後時光的完美想像。

霧感紅色空間寬敞，木質調舒適

店內的裝潢色調相當獨特，以帶有霧感的紅色為主軸，巧妙地融入微量的橘色調，讓整體視覺呈現出一種溫暖而不刺眼的質感。搭配溫潤的木質系家具與吸睛的綠色單人沙發，意外地創造出和諧且舒適的氛圍。空間規劃寬敞不擁擠，無論是坐在吧台欣賞咖啡師的手藝，還是窩在沙發區閱讀發呆，都能感受到自在的放鬆感。這裡沒有過度的喧囂，只有咖啡香氣與流淌的靜謐時光，非常適合一個人來此沉澱心情。

職人虹吸儀式感，鑄鐵壺煮水甜

來到這裡，絕對不能錯過招牌的虹吸式咖啡。老闆對於咖啡的執著從細節就能看出，據說使用鑄鐵壺煮水能讓水質更加甘甜。點餐後，老闆會引導客人進行聞香體驗，從現磨到萃取的三階段轉圈聞香，讓人未喝先醉於迷人的豆香中。看著虹吸壺底下的火光搖曳，水流上升與咖啡粉交融，這充滿儀式感的沖煮過程，本身就是一場視覺饗宴。專注的神情與精準的火候控制，只為了粹取出咖啡豆最完美的風味。

莊園咖啡厚實回甘，高腳杯聞香

這次品嚐的是一杯售價 190 元的莊園咖啡，老闆貼心地準備了一杯高腳杯供聞香，另一杯則是用來品飲。虹吸式煮法賦予了咖啡手沖難以取代的厚實口感，入口能感受到濃郁的木質系香氣，伴隨著淡淡的青草香與可可果實的風味。隨著溫度逐漸回穩至常溫，咖啡的甜度更加鮮明，尾韻回甘持久。這種層次分明的味覺變化，讓每一口都充滿驚喜，絕對是咖啡愛好者值得細細品味的佳作。

鹹甜點心搭配咖啡，午後好時光

除了專業的單品咖啡，店內的菜單也提供了多樣化的選擇。虹吸壺咖啡價格約在 190 至 250 元之間，基本款拿鐵則是 140 元，還有一款特別的「可頌拿鐵」讓人躍躍欲試。若想搭配點心，這裡也有肉桂捲與鹹派等輕食可供選擇。老闆相當健談好聊，讓人倍感親切。無論是來品嚐一杯醇厚的虹吸咖啡，還是想找個角落窩著享受午後時光，ATMOUFAN coffee 都是模範街裡不可錯過的優質選擇。