台中必吃爆紅日式生甜甜圈！極生草莓與提拉米蘇，排隊外帶超人氣。

台中公益路的「DAYKEY DONUT」，是一間主打日式「生」甜甜圈的外帶專賣店。開幕至今憑藉極致鬆軟的口感與豐富餡料，無論平假日皆吸引滿滿排隊人潮。

近年來台灣掀起了一股日式生甜甜圈熱潮，其中座落於台中市南屯區公益路上的「DAYKEY DONUT」，更是極具指標性的排隊名店。總店位置極佳，緊鄰知名的鼎王麻辣鍋，簡約中帶著華麗感的裝潢風格與標誌性的小菊花 LOGO，使其成為熱門的打卡地標。店內主打極度鬆軟、入口即化的日式生甜甜圈，提供無餡料、包餡與極生系列等多樣化選擇。由於採純外帶模式且店內空間精巧，每次僅能接待一組顧客，因此經常可見長長的人龍。除了公益總店，目前在台中高鐵站與遠雄廣場亦設有分店，方便各地旅客輕鬆選購。

簡約華麗外帶店，人氣排隊打卡點

DAYKEY DONUT 公益總店的空間設計充滿巧思，整體風格簡約俐落卻不失華麗質感。身為純外帶店，店內空間雖然不大，但透過精緻的甜甜圈展示櫃與周邊商品（如品牌馬克杯、手提袋與專屬餐盤）的點綴，營造出極佳的視覺體驗。隨時補滿的甜甜圈櫥櫃更是令人垂涎三尺，無論是經典無餡或是爆漿飽滿的款式，皆展現了極高的水準。由於每次入內點餐的人數有限，在門口排隊等候時，店外充滿設計感的裝潢亦是十分適合拍照打卡的絕佳背景。

無餡肉桂最純粹，提拉米蘇超爆漿

店內的甜甜圈依據內餡與豐富度分為三大類別：定價 50 元的「無餡料口味」、65 元起的「有餡口味」，以及 85 元的最頂級「極生系列」。若想品嚐麵團最純粹的香氣與鬆軟口感，極度推薦無餡料的「肉桂」口味，淡雅的肉桂香氣迷人且毫不甜膩，適合喜愛輕盈甜食的顧客。而追求濃郁口感的饕客，則必點有餡款的「提拉米蘇」，外層均勻裹上微苦的純黑巧克力粉，一口咬下，香濃的卡士達醬瞬間湧出，苦甜交織的邪惡滋味令人欲罷不能。

極生草莓超華麗，炙檸奶蓋層次豐

若想體驗最極致的視覺與味覺雙重享受，絕對不能錯過用料最為奢華的「極生系列」。其中人氣極高的「極生草莓」，在鬆軟的甜甜圈中夾入滿到溢出來的特製草莓內餡，酸甜果香與濃郁奶香完美融合，華麗的造型與豐富的層次感令人驚豔。另一款「炙檸奶蓋」同樣表現亮眼，清新酸甜的檸檬風味搭配上層微焦的濃郁奶蓋，風味清爽解膩。此外，台中地區亦有如 Haritts、巴蕾、MOMO DONUT、ITUMO 9 番與陸丘喫茶室等多家優秀的日式生甜甜圈專賣店，熱愛甜點的旅客不妨安排一趟台中的甜甜圈朝聖之旅。