爆漿西多士超邪惡！好食行運港式復古風，叉燒飯帶鍋巴，科博館必吃。

位於台中科博館附近的「好食行運 Ho Choi Bites」，是一間裝潢充滿復古低奢感的港式茶餐廳，提供包括叉燒飯、港式點心、西多士及楊枝甘露等多樣化選擇。

好食行運鄰近勤美商圈與科博館，顯眼的奶水牆看板與復古港風裝潢，每到營業時間便吸引人潮。午間不休息的供餐時段，方便想喝杯鴛鴦奶茶或是楊枝甘露的人隨時造訪。店內設有 1 杯飲料的低消規定，並限制用餐時間 90 分鐘。雖然用餐時段容易客滿，但上餐速度快且翻桌率高，不論是 1 人獨享或多人聚餐，都能在此享受到氛圍感十足的港食體驗。餐廳內部的紅白奶水罐牆更是熱門的打卡標誌，讓人一進店就能感受老師傅手藝般的懷舊質感。



英才路上港風濃，科博館旁復古風

餐廳位置在英才路 392 號，木質窗花搭配大片玻璃，讓空間顯得清透且具設計感。店內低消規定為每人 1 杯飲料並加收 10% 服務費，雖然有用餐 90 分鐘的限制，但對於想要吃頓飯或喝個下午茶的人來說相當充裕。桌面上備有各式特色醬汁如辣椒與梅林醬，餐具則整齊收納在盒子裡供自取。這種高效率的運作模式，讓店家即使在客滿狀態下，依然能維持穩定的服務水準。

叉燒飯底帶鍋巴，半熟荷包蛋液流

叉燒飯售價 179 元，肉質入口鬆化，內餡帶有適度的油脂香氣。最吸引人的是搭配了半熟的糖心荷包蛋，當蛋液流出與特製醬汁融合，香氣四溢。底部微焦的鍋巴則是這道飯食的亮點，焦脆的口感搭配浸潤醬汁的米飯，是聚餐時常見的熱門選擇。份量上不僅適合單人用餐，也常成為多人分食的主食核心，展現出港式煲仔飯應有的紮實底蘊。

腐皮捲外酥內鮮，水晶餃內裹蝦仁

鮮蝦腐皮捲售價 149 元，外皮炸得金黃酥脆，內餡則保留了蝦肉的彈牙感。這道點心建議趁熱食用，才能避免冷掉後的油膩感。另一款水晶餃售價 129 元，皮薄且呈現濕潤的透明感，裡面包裹著整隻蝦仁，口感鮮甜。這類精緻的港式茶點每份約有 3 顆，剛好適合與飯友分享，作為餐點間的口味轉換。

西多士花生爆漿，避風塘翅蒜香濃

鹹甜口味的西多士售價 129 元，外層裹粉酥炸後淋上蜂蜜並撒滿花生粉，切開後內餡的花生醬流出，甜膩且邪惡的口感相當具衝擊力。避風塘雞翅售價 129 元，堆疊滿滿的蒜酥香氣逼人，雞翅調味到位且肉質鮮嫩，酥脆的蒜末更是下飯的配角。這兩道菜色分別代表了港式甜食的極致與鹹食的熱炒功力，是點餐時的人氣組合。

楊枝甘露消暑熱，絲襪奶茶茶味足

飲料選擇多元，楊枝甘露以綿密冰沙搭配芒果果肉，是夏季的消暑首選。絲襪奶茶則維持茶香重、甜度適中的老派風味，呈現港式奶茶特有的厚實感。港氣拿鐵則帶有一種老式咖啡的微酸與苦味，加入奶水後呈現出老香港咖啡廳特有的滋味。雖然周邊港式餐廳不少，但好食行運憑藉穩定的口味與精緻的視覺設計，依然是科博館一帶不失面子的用餐選擇。

好食行運 Ho Choi Bites

地址 : 臺中市北區英才路392號

電話 : 04 2321 1385

營業時間 : 11:00–21:30

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