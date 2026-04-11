台中南屯潤餅世家！ 30 年老店超大捲，手掌抓不住的紮實份量。

「潤餅世家」承襲水湳 30 年歷史的老字號，以「巨大化」的紮實份量與多樣化的口味，成為在地老饕心目中的平價首選。

「潤餅世家」鄰近黎明東街口，明亮整潔的店面空間讓人路過時忍不住多看兩眼。這間老店不僅在口味上提供原味、辣味與哇沙米等多種選擇，更堅持現點現包的職人節奏。由於生意極好，用餐尖峰時段往往需要耐心候位，但拿到那一捲手感沉甸甸、連手掌都難以完整握住的潤餅時，所有的等待都化成了值得。除了經典的葷、素潤餅，店內還有現刨花生糖磚的冰淇淋口味，展現了老店與時俱進的生命力。

三十年潤餅老店，黎明東街聚人氣

潤餅世家的招牌雖然簡約，卻承載著水湳 30 年老店的深厚底蘊。店面環境寬敞明亮，與傳統攤位相比多了一份現代感。由於店家堅持現點現包以確保餅皮口感，即便生意好到需要電話預約，老闆的手腳依然俐落不紊。要注意的是店內目前一律僅收現金，這種純粹的小館作風，反而襯托出老字號對食材的堅持。不少熟客會先致電預訂，買完潤餅後再順手拎一瓶豆漿回家，這種充滿生活感的搭配，正是南屯在地人最熟悉的日常午餐節奏。

份量驚人難掌握，滿溢蔬菜極紮實

這裡的潤餅最讓人驚艷的就是那「驚人」的體積，單手幾乎無法一手掌握，重量更是相當紮實。每捲售價 70 元的潤餅，餅皮潤中帶濕且極具彈性，能完美包裹住豐富的配料而不輕易破裂。內餡部分包含了清甜的高糧菜與紅蘿蔔絲、脆口的豆干絲與酸菜，還有提味效果極佳的肉鬆。對於葷食者來說，那份裹粉酥炸、肉質誘人的豬肉片是靈魂所在；而素食者則有蛋素選項可供選擇。每一口都能咬到滿溢的鮮甜蔬菜，這種大口吃草卻又充滿鹹香滋味的滿足感，讓許多老顧客一試成主顧。

酥脆蛋酥嚼感佳，現刨花生冰淇淋

除了主料的豐富，細節處的配料更是潤餅世家能脫穎而出的關鍵。特製的蛋酥提供了喀滋喀滋的脆口驚喜，夾帶著豆干的低調香氣，在口中構築出豐富的變化。特別推薦選擇少糖款，更能突顯出蔬菜原本的甘甜。若想換換口味，售價 60 元的冰淇淋潤餅同樣精彩，老闆現場刨製大塊花生糖磚，香氣濃郁且口感十足，是不少人飯後的甜蜜首選。無論是作為正餐還是午後點心，這捲融合了傳統工法與現代飽足感的潤餅，始終維持著令人懷念的老味道。

現點現包有效率，南屯在地好口味

潤餅世家目前在南屯大墩 12 街 653 號營業，時間從上午 11：00 到晚上 20：00 都有供應，中間有休息時段。雖然生意興隆時需要花時間等待，但這種慢火細活的紮實美味，確實值得特地造訪。建議大家拿到潤餅後儘快開吃，以享受餅皮與酥脆內餡的最佳比例。這份將蔬菜多多、份量多多發揮到極致的南屯美食，不僅餵飽了食客的胃，也傳承了那份走過 30 年的樸實人情味。下次經過黎明東街附近，別忘了來挑戰這捲「一手抓不住」的傳奇潤餅。

潤餅世家

地址：臺中市南屯區大墩十二街653號

電話：0966 531 923

營業時間：11:00–14:30, 16:30–20:00

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