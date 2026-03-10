台中西屯必吃！埔里人氣復古工業風湯粉「囍粉」，必點麻辣現炸豆包。

來自南投埔里的人氣湯粉專賣店「囍粉」，主打復古工業風的用餐環境與獨特的南洋風味湯頭，搭配招牌現炸酥脆豆包與Ｑ彈粉條。

台中西屯區的精誠路商圈向來是美食一級戰區，從傳統便當、泰式小吃、知名麻辣鍋到質感咖啡館應有盡有。近期，在南投埔里擁有極高網路口碑的湯粉專賣店「囍粉」也悄悄插旗於此。這間充滿個性與巧思的新穎麵館，不僅以搶眼的復古工業風裝潢吸引饕客目光，更憑藉著用心熬煮的濃郁香料湯底與獨特的南洋風味麵食，迅速擄獲周邊上班族與在地居民的味蕾。無論是喜愛麻辣刺激的重口味愛好者，或是尋覓清爽南洋風情的食客，皆能在此找到一碗令人心滿意足的靈魂湯粉。

復古工業風裝潢，精誠商圈新亮點

走進位於精誠路 28 號的囍粉台中店，首先映入眼簾的便是極具質感的復古工業風空間設計。寬敞明亮的內用區域不僅座位數充足，抬頭還能看見天花板巧妙嵌入了「Hey Fen」的專屬英文店名燈飾，展現出品牌獨特的年輕活力。店內的動線規劃相當流暢，並貼心設置了自助醬料與餐具區，供應新鮮檸檬汁與特製辣椒讓顧客自由調味。這裡不僅適合三五好友相約聚餐，對於經常需要獨自用餐的單身族群或上班族而言，更是一處能自在享受美食且毫不尷尬的完美食堂。若想避開中午的人潮，建議可於下午 1 點過後再行前往。

雙囍麻辣湯粉香，現炸豆包超酥脆

翻開菜單，囍粉提供了豐富的熱湯粉與乾拌麵選擇，其中最具人氣的招牌莫過於售價 156 元的「雙囍麻辣湯粉」。這碗誠意十足的湯麵以多種獨門香料精心熬煮而成，湯頭呈現出剛好的鹹香與溫潤的小辣程度，舌尖上還會傳來花椒迷人的微麻感，若怕太麻亦可自行添加檸檬汁中和。碗內吸附滿滿麻辣精華的滷豆腐與鴨血極度軟嫩入味。最令人驚豔的則是那塊使用純淨油品現炸的巨無霸豆包，浸潤於湯汁中的部分鹹香多汁，露出湯外的部分則維持著極致的酥脆口感，搭配吸汁能力極佳且Ｑ彈滑順的粉條，每一口皆是絕佳的味覺享受。

泰式奶茶茶香濃，爽脆青木瓜沙拉

品嚐完濃郁的麻辣湯粉後，點綴一碟清爽的涼拌小菜絕對是完美搭配。店內供應的「青木瓜絲」口感極為爽脆解膩，本身帶有淡淡的微酸風味，若本身屬於極度嗜酸的饕客，強烈建議可至自助調味區拿取新鮮檸檬汁自行淋上，酸度瞬間提升更添開胃效果。在飲品方面，裝在可愛專屬飲料杯中的「泰式奶茶」同樣表現亮眼。有別於傳統泰奶給人過於甜膩的刻板印象，囍粉的泰奶刻意降低了甜度，大約僅有 3 分糖的完美比例。入口時能深刻感受到醇厚的茶葉香氣，且絲毫沒有苦澀感，是一款連不愛喝甜飲料的顧客都能輕鬆喝完的優質飲品。

豐富菜單選擇多，店家資訊總整理

除了經典的麻辣風味，菜單上亦有備受網友推崇的叻沙海鮮湯粉與各式南洋風味熱拌麵，甚至能加點人氣炸金針菇與各式肉品來豐富整碗麵食的份量，無肉不歡的旅客也能獲得極大的滿足，是一間讓人絕對會想再次回訪品嚐其他品項的優質麵館。來到台中西屯區，千萬別錯過這間兼具視覺與味覺雙重享受的特色小店。

囍粉 台中精誠店

地址：臺中市西屯區精誠路28號

電話： 04 2329 8836

營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:00

