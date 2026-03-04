爆量時蔬無限續！台中北屯花悅蔬香純素火鍋，必吃絕美冰糖葫蘆。

位於台中市北屯區的「花悅蔬香」，是一間主打精緻套餐模式的純素火鍋店。只需 339 元起即可享用從開胃菜至甜點的完整饗宴。

近年來蔬食風潮席捲全台，位於台中市北屯區中清路二段上的「花悅蔬香」，以創新的西式套餐概念重新定義了傳統的素食火鍋。店內主推純植物性、無加工素料的原型食材，從精緻的開胃前菜、獨家熬製的特色湯底、無限量供應的超大份量時令蔬菜盆，一路到充滿驚喜的餐後甜點，皆展現了極高的料理水準與用心。憑藉著高性價比的 339 元起套餐定價，以及舒適優雅的用餐環境，開幕不久便迅速成為台中北屯區極具指標性的排隊人氣蔬食餐廳，無論是茹素者或熱愛健康飲食的饕客皆能在此獲得極大的味覺滿足。

簡約木質冷色調，質感絕佳好空間

花悅蔬香在空間設計上捨棄了傳統素食餐廳的刻板印象，整體裝潢以極具質感的土耳其藍作為主色調，並搭配溫潤的木質元素，營造出宛如高級西餐廳般的優雅冷色調氛圍。店內採光極為明亮充足，動線規劃流暢寬敞，讓顧客在用餐時能感受到極大的放鬆與舒適感。在餐具與備品的安排上採半自助式服務，湯碗與醬料可至櫃檯周邊自由取用，而火鍋專用的筷子與夾子則貼心地收納於每張餐桌的抽屜內。此外，餐廳正對面即設有大型收費停車場，大幅解決了家庭聚餐或多人開車前往時的停車困擾。

精緻開胃涼拌菜，酸甜爽口好滋味

有別於一般火鍋店的供餐模式，這裡的套餐從精緻的開胃前菜便開始帶來驚喜。顧客可從兩款特色涼菜中擇一品嚐：「檸檬手撕雞」巧妙地將杏鮑菇經過繁複的先蒸後調味工序，使其具備宛如手撕雞般的獨特口感，搭配清爽的檸檬酸香與微甜醬汁，極度開胃；而「乾隆白菜」則嚴選爽脆的新鮮白菜，均勻拌入極其濃郁的特調麻醬，徹底去除了生菜特有的生澀味，咀嚼至尾韻時還會散發出淡淡的花生糖粉香氣。層次分明的細緻調味，讓人忍不住想一再續盤，完美開啟了這場蔬食饗宴的味覺序幕。

創意純素特色鍋，濃郁湯頭超驚豔

在火鍋的靈魂湯底部分，店內提供了三款風味迥異的純素特色鍋物。「蔬香田園鍋」結合了肥厚大香菇、白蘿蔔與絲瓜，並加入獨家自製的香菜薑醬，沸騰後的湯頭散發出令人驚豔的極致鮮甜；「淳香豆腐鍋」則豪邁地放入煎至金黃的非基改豆腐與各式鮮菇，並倒入主廚特製的豆漿高湯與味噌，湯韻濃醇且帶有迷人的微辣豆香；若願意加價 50 元，則極力推薦美不勝收的「恬香千層鍋」，以白菜、嫩豆包與南瓜層層堆疊出宛如花開般的華麗視覺，搭配清爽的鹽味柚子高湯慢火熬煮，釋放出蔬菜最純粹的天然甜味。

爆量時蔬無限續，古早味飯超下飯

除了極具特色的湯底，套餐中最具視覺震撼力的莫過於宛如一艘大船般端上桌的「時令野菜盤」。盆內堆滿了炙燒甜椒、奶油白菜、水蓮與各式鮮菇等豐富蔬菜，且品項會依據季節進行調整。最佛心的是，若大份量的蔬菜盆仍無法滿足胃口，顧客還可透過掃描桌邊條碼無限次續加青菜與豆腐。在風味主食方面，除了免費的拉麵與壽司米飯外，強烈建議加價 29 元升級為特製飯麵。無論是鹹香下飯的古早味瓜仔肉飯，或是拌入濃郁醬汁的香辣炸醬刀削麵，皆以純素食材完美復刻了逼真的肉感與飽足感。

冰糖葫蘆鮮果串，濃郁豆香厚豆花

隨餐附贈的氣泡醋飲提供了梅子與蘋果兩種微甜解膩的選擇，為熱騰騰的火鍋帶來一絲清涼。而為整場饗宴畫下完美句點的，則是充滿巧思的餐後甜點。顧客可選擇口感極度軟嫩、豆香濃郁且搭配鬆綿花生仁的「厚豆花」；或是極具創意的「冰糖葫蘆草莓水果杯」。這款由店家親自熬煮糖衣、結合當季新鮮草莓與多款水果的獨家甜點，以其酥脆酸甜的迷人滋味，在素食火鍋界中顯得格外吸睛且罕見。若兩款甜點皆想品嚐，亦可直接加價雙點，讓這趟純素美食之旅留下最甜蜜滿足的幸福回憶。