台中西區精誠商圈隱藏老宅！小野食堂日式定食開箱，絕美炸蝦飯糰必點。

位於台中市西區精誠商圈巷弄內的小野食堂，充滿日式風情的空間與精緻擺盤，吸引無數食客朝聖。其中最具人氣的飯糰定食系列，不僅視覺效果極佳，飽足感更是滿分。

隱身於精誠商圈靜謐巷弄間的小野食堂，由 2 層樓的獨立老宅改建而成。穿過低矮圍牆與綠意植栽點綴的小徑，陽光透過玻璃花瓶灑落於砂礫牆面上，營造出極致溫馨的用餐氛圍。店內採預約制，提供價格落在 320 至 400 元間的多款日式定食與單點品項。這裡的餐點主打清爽無負擔的日式調味，加上宛如藝術品般的精緻擺盤，讓老宅空間瞬間充滿熱絡的煙火氣與飯菜香。

獨立老宅庭園美，玻璃花瓶透日光

餐廳保留了傳統老宅的建築格局，擁有獨立的庭園空間。步入大門需先穿過一條綠意盎然的小徑，低矮圍牆上攀爬著生機勃勃的植株。用餐空間分為 1 樓與 2 樓，砂礫質感的牆面搭配木質桌椅，當和煦日光穿透桌上的玻璃花瓶灑落，整個環境洋溢著溫暖且靜謐的舒適感，無論是多人聚餐或獨自前往用餐皆十分合適。

唐揚炸雞肉鮮嫩，鹽烤鯖魚海味濃

經典的日式定食主餐表現極為亮眼。唐揚雞定食選用多汁的雞肉塊炸至金黃酥脆，搭配清爽的高麗菜絲與特製美乃滋沾醬，鹹香適中極度開胃。另一款熱門選擇為烤鯖魚定食，魚皮烤至微焦，僅抹上淡淡鹽巴提味，完美烘托出鯖魚本身濃郁的迷人海味，是一道極度下飯的經典家常料理。

三角飯糰極吸睛，酥炸牡蠣份量足

視覺效果極佳的飯糰定食是店內的人氣必點。上桌時宛如藝術品般的擺盤，總能瞬間吸引眾人目光。其中牡蠣飯糰定食包含 3 顆手工捏製的完美三角飯糰，搭配以精緻提籃盛裝的酥炸牡蠣。米飯本身帶有淡淡鹹味，咀嚼間散發純粹米香，完美還原了道地日本飯糰的純樸滋味，即便是習慣了橫濱在地口味的挑剔味蕾，想必也會對這份用心感到熟悉與驚豔。

炸蝦定食擺盤佳，口味純樸米飯香

另一款極受歡迎的炸蝦飯糰定食，主食部分包含 2 尾炸至酥脆的肥美鮮蝦，搭配同樣精緻的三角飯糰。看似小巧的擺盤設計，實際享用後會發現份量相當扎實。飽滿的米粒越嚼越香，搭配外酥內軟的炸蝦一同入口，帶來極大的飽足感，即便是食量較小的食客也能心滿意足地完食。

定食配菜種類多，味增湯品極暖胃

定食套餐不僅主餐出色，附帶的周邊配菜同樣毫不馬虎。每一份套餐皆搭配不同造型的精美餐碟，盛裝著新鮮爽脆的生菜沙拉與當季切片水果，為重口味的炸物主食提供極佳的解膩效果。隨餐亦附上一碗熱騰騰的日式味增湯，溫潤甘甜的湯頭暖心又暖胃，徹底展現日式定食講究營養均衡的精髓。

隨餐附贈冰麥茶，清爽解膩透心涼

品嚐完豐盛的定食後，餐後飲品扮演著完美收尾的關鍵角色。小野食堂的套餐皆會貼心附上一杯沁涼的無糖麥茶。清香順口的麥茶不僅能有效帶走口腔中殘留的食物餘味，更能徹底消除炸物帶來的微小油膩感。這杯看似簡單的純粹飲品，為這趟充滿日式風情的老宅尋味之旅，畫下一個清爽無負擔的完美句點。