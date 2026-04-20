360元平價公益母親節蛋糕！台中微笑天使，必買玫瑰檸檬小塔。

台中市大里區的微笑天使烘焙坊，迎接 2026 年母親節，推出實惠且極具心意的限定蛋糕。不論是充滿職人溫度的香蕉交響曲，或是宛如珠寶般精緻的四色檸檬小塔，皆展現了高性價比。

微笑天使烘焙坊不僅是一間甜點店，更是社團法人臺中市身心障礙者福利關懷協會協助身障學員自立更生的夢想基地。店內推出的甜品皆出自學員之手，承載著滿滿的用心與溫暖。今年母親節延續平價實惠的路線，推出多款百元價位的限定甜點。除了主打的香蕉交響曲與檸檬小塔，榮獲台中伴手禮首獎的德式黑森林年輪蛋糕同樣備受矚目。即日起至 5 月 8 日更祭出早鳥預購優惠，任選兩款即贈送專屬保冷袋，滿額享有免運服務，將這份雙重的幸福感傳遞至每個家庭。

嚴選熟成鮮香蕉，手作烘焙傳溫情

售價 360 元的 6 吋香蕉交響曲蛋糕，堅持不使用人工香精與防腐劑。嚴選熟成香蕉、新鮮乳品與洗選蛋揉合而成，呈現出最天然純粹的食材風味。包裝採用貼心的抽屜式設計，輕輕拉開側邊即可取出。一打開紙盒，淡淡的香蕉牛奶香氣撲鼻而來，表面隨興撒上巧克力、波蘿麵包碎屑與杏仁片，展現出不加修飾的樸實手作風格。

雲朵口感極蓬鬆，濕潤綿密不甜膩

切開蛋糕時便能感受到極佳的彈性，輕柔下刀後糕體會瞬間回彈。剖面清晰可見鬆軟與綿密交錯的細緻氣孔，宛如雲朵般的輕柔中帶有些微濕潤感。入口後散發出香蕉本身的自然微甜，整體滋味清爽且完全不死甜。這款沒有浮誇裝飾的糕點，憑藉著扎實的烘焙基本功與純粹果香，特別適合喜愛單純風味且口味挑剔的長輩享用。

玫瑰擠花檸檬塔，四色繽紛如珠寶

偏好精緻甜點的食客，極度推薦售價 324 元的 4 入檸檬小塔。一盒內含四種不同風味，外觀皆採用極其優雅的玫瑰花型擠花工藝。除了經典原味表面帶有細緻的檸檬刨絲，其餘三款皆點綴著以白巧克力製成的白色小雛菊。宛如珠寶盒般繽紛奪目的視覺呈現，瞬間擊中少女心，讓人捨不得破壞這份精緻的美感。

經典原味微酸甜，竹炭抹茶韻味長

四種口味各具特色，經典原味展現飽滿果香，回歸最純粹的微酸初衷；沉穩竹炭將極致黑色與檸檬巧妙交融，帶有微量礦物感；浪漫蔓越莓結合了果實的酸甜，交疊出迷人的紅寶石層次；雅緻抹茶則將濃厚茶香與清新檸檬完美結合，散發出意外和諧的優雅韻味。搭配英式老派的酥脆塔皮，濃郁鮮明的奶油香氣與滑順檸檬餡形成絕佳對比。

甜點滿載溫馨情，早鳥預購享折扣

每一口美味的背後，皆蘊含著社福機構學員的努力與心意。用百元的平實價格，就能購入這份兼具精緻外觀與扎實口感的母親節賀禮。即日起透過官方網站訂購母親節限定蛋糕，即可享有早鳥 9 折優惠。無論是選購樸實溫潤的香蕉蛋糕，或是精緻夢幻的檸檬小塔，皆能以無價的愛心支持公益，讓今年的節日慶祝更具深遠意義。