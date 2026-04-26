大啖明太子叉燒雞與梅燒炸雞！台中北屯金香，復古老宅品真香。

位於台中市北屯區的金香，店名取自台語「真香」諧音，店內主打充滿創意的文青台風料理，提供博多明太子叉燒雞肉飯與信義梅燒炸雞等多樣化餐點。

隱藏於捷運文心中清站與水湳市場周邊巷弄裡的金香，憑藉著堅強的料理實力，自開幕以來始終維持著超高人氣。店名原先容易讓人聯想到上海復古風情，細看英文拼音才驚覺是充滿台式直爽幽默的諧音梗。即便尚未抵達營業時間，門外往往已有排隊等候用餐的人潮。踏入店內，昏黃色調交織出文青且懷舊的空間氛圍，宛如走進充滿溫度的日式家庭餐廳，成為親友相聚吃飯的絕佳秘密基地。

老宅改建文青風，菜單選擇極多元

餐廳空間保留了老宅的獨特韻味，運用昏黃燈光營造出溫暖的用餐情調。座位配置包含雙人、三人與四人桌，尖峰時段亦可能安排併桌，整體洋溢著熱鬧卻不失溫馨的氣息。餐點選擇相當豐富多元，除了黑板上不定期更換的特色料理與手作布丁，常態菜單更涵蓋了各式飯麵主食、單點熱炒與吐司甜品，能徹底滿足不同食客的飲食喜好。

明太子叉燒雞飯，炙燒醬汁超下飯

定價 200 元的博多明太子叉燒雞肉飯是店內的人氣必點。白飯鋪滿了照燒雞叉燒與入味雞翅，擠上誘人的魚卵蛋黃醬，並搭配番茄、玉米筍、櫛瓜與南瓜等鮮甜爐烤時蔬。特製照燒醬汁經過高溫炙燒後，散發出迷人的微焦煙燻氣息，濃郁醬汁完美滲透進底層的白飯之中，鹹香滋味令人忍不住大口扒飯，絕對是重口味愛好者的首選。

信義梅燒炸雞塊，搭配薯條極酥脆

另一道招牌料理為售價 170 元的信義梅燒炸雞。外觀帶有經典韓式炸雞的誘人色澤，雞肉本身炸得極度軟嫩多汁。裹滿外層的特調醬汁初嚐偏向純粹甜味，尾韻才會緩緩冒出信義梅子的專屬清香，風味極具巧思。隨餐更搭配了金黃誘人的地瓜薯條，外皮炸得極度酥脆，內裡則保持著地瓜的鬆軟綿密，與酸甜炸雞形成完美互補。

四季春茶極清雅，焦糖布丁超滑順

飽餐一頓後，餐後甜點與飲品擁有專屬的收尾時光。點上一杯 60 元的無糖松柏嶺四季春，清雅茶香能瞬間洗滌口腔裡的重口味。壓軸登場的是 80 元的手作焦糖乳酪布丁，布丁體散發著濃郁奶香與純粹雞蛋香氣，口感有別於一般軟嫩，走的是極度扎實的路線。咀嚼間更帶有乳酪獨特的滑順感，在舌尖緩緩漫遊，為這趟老宅尋味之旅畫下充滿驚喜的甜蜜句點。

金香 . JIN PANG

地址 : 臺中市北屯區大連路一段16巷16號

電話 : 04 2295 2250

營業時間 : 11:00–19:30 (週二三休)

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