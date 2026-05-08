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台中角間老宅英倫復古咖啡廳！友間咖啡，不限時的寵物友善質感空間。

台中咖啡廳台中甜點台中布丁昭和布丁
2026-05-08 19:35文字：papa 
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台中市西區的友間咖啡，主打自家烘焙咖啡與充滿年代感的英倫復古裝潢，提供不限時的愜意環境與寵物友善空間。

尋覓都市中能讓人徹底放鬆的靜謐角落，這間充滿慵懶氛圍的復古咖啡館絕對能讓人一秒沉浸。推開大門，映入眼簾的是堆滿各式樂器與年代收藏品的質感空間，光線微暗卻營造出極具氛圍的英倫氣息。店內設有獨立明亮的烘豆區，書架巧妙隔開了廚房與座位，角落的沙發區更是獨享靜謐時光的絕佳首選。店內還有一位穩重安靜的店長犬，靜靜陪伴著每位造訪的食客。

昭和布丁極香濃，微苦焦糖大人味

來到此處，極度推薦點上一份招牌昭和布丁。布丁頂部大方覆蓋著一大球香濃牛奶冰淇淋，隨著室溫緩緩融化，與底層的焦糖醬完美交融。這款甜點的靈魂在於其特製的焦糖底，帶著微苦的深沉風味，完全不顯甜膩，是專屬大人味的精緻甜品，與冰淇淋的奶香形成了絕妙的平衡。

冰涼拿鐵極順口，紅茶歐雷伴奶香

飲品部分同樣展現了自家烘焙的深厚功力。定價 120 元的冰拿鐵，擁有著完美的義式比例，豐厚油脂與香醇鮮奶在杯中交織出自由奔放的暈染線條，輕輕攪拌後入喉，滑順濃郁的咖啡香氣瞬間在口中散開。另一款熱紅茶歐雷不僅茶香四溢，表面更點綴著細膩的拉花奶泡，溫潤滋味暖胃又舒心。

手作蛋餅口味多，慵懶氛圍極放鬆

除了咖啡與甜點，店內更隱藏著令人驚豔的自製手工蛋餅，提供多種口味選擇，甚至貼心備有蔬食選項，滿足不同飲食需求。無論是獨自前來享受一杯咖啡的獨處時光，還是與三五好友在此談天說地，這間不限時的老宅咖啡館，總能用最自然慵懶的步調，帶來一段毫無壓力的美好午後時光。

友間咖啡

地址：台灣臺中市西區民龍里西屯路一段160號
電話：0972-268864

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台中市西區西屯路一段160號
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