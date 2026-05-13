台中惠中路質感蔬食PRESERVE！人氣早午餐必買酸種麵包。

知名蔬食品牌 Miacucina 旗下全新力作 PRESERVE 惠中店，結合蔬食早午餐與輕食咖啡館的雙重概念，主打以酪梨為主題的特色料理。

坐落於台中市西屯區的 PRESERVE，從外觀到室內皆展現著純粹的簡約美學。空間規劃分為室內與戶外雅座，並提供免費網路，同時也是一間寵物友善餐廳，只需將毛孩置於外出籠內即可同行。由於開幕以來人潮絡繹不絕，接近中午時段經常客滿，建議事先預約訂位；若單純只想外帶麵包，也能直接步入店內選購，感受如同自助餐般自由挑選的樂趣。

純粹空間質感佳，招牌酪梨早午餐

走進店內，最吸睛的莫過於如同藝術品般堆疊陳列的各式麵包。空氣中瀰漫著濃郁的烘焙香氣，令人食指大動。餐點部分，這裡的早午餐口味備受好評，其中首推主打的招牌酪梨漢堡，運用新鮮食材展現蔬食的豐富變化。雖然整體餐點定價稍微偏高，但優良的品質與舒適的氛圍，依然吸引許多顧客特地前來朝聖。

多款酸種麵包香，純素歐式選擇多

麵包坊的最大亮點，絕對是選擇多元的酸種麵包。除了經典原味，還有迷迭香與黑橄欖等多種口味可供挑選；若想品嚐果乾核桃等熱門款式，建議盡早前往以免向隅。無論是單純喜愛酸種麵包的獨特風味，或是偏好傳統的歐式麵包，都能在這裡找到心儀的款式，帶回家稍微回烤，便能輕鬆享受美好的早晨時光。

夾餡可頌用料滿，佛卡夏搭肉桂捲

除了招牌酸種系列，架上同樣陳列著吐司、塩捲與佛卡夏等豐富品項，喜愛甜食的顧客也能在此尋獲誘人的肉桂捲。特別推薦店內的夾餡款可頌餐包，雖然價格不低，但裡頭包裹著滿滿誠意的豐富餡料。相當適合忙碌的上班族外帶享用，即使只是買了就走，也能在日常中營造出美好的用餐儀式感。

PRESERVE.惠中店

地址: 台中市西屯區惠來里惠中路二段39號

電話: 04 2251 3858

營業時間: 09:00-20:00

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