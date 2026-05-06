朝聖正寬法師米其林級禪食！台中漢神洲際樂蔬，頂級無負擔質感蔬食饗宴。

台中市北屯區漢神洲際購物廣場 5 樓的樂蔬 LE SHU，此次特別攜手榮登 Netflix 紀錄片的韓國禪食大師正寬法師，推出米其林等級的純粹料理。

尋覓台中最具話題的質感蔬食，這間隱身於購物中心內的現代禪風餐廳絕對是必訪名單。步出電梯映入眼簾的便是金光閃閃的長廊與開放式料理台，讓人彷彿置身於頂級廚藝對決的殿堂。店內空間設計極具機動性，無論是三五好友聚會或是家族圓桌會餐皆能完美應對，在靜謐優雅的禪意美學中，細細品味從舌尖傳遞的純粹本味。

糖醋猴菇微酸甜，辣醬煙燻極開胃

韓國比丘尼正寬法師以料理即修行的哲學聞名全球。首推覆盆子糖醋猴頭菇，酥炸口感宛如肉質般扎實，搭配微酸甜的覆盆子與韓式辣醬，親民且毫不嗆辣。韓式辣醬燒帶有獨特煙燻香氣，拌炒芹菜極度開胃；五味子醬核果拌藕片則保留了蓮藕的爽脆，散發淡淡堅果香氣與溫潤鹹甜，是連肉食愛好者都讚不絕口的絕佳前菜。

酪梨普切塔醇厚，夫妻肺片滿麻辣

除了大師手路菜，多款特色單品同樣令人驚豔。軟法麵包鋪滿酪梨的酪梨普切塔，入口散發檸檬清香與醇厚奶油口感。麻辣控必點蔬食版麻辣夫妻肺片，以杏鮑菇、腐皮與黑木耳為主體，深藏底層的醬汁帶來微辣微麻的爽快感。川椒海鹽核桃不僅堅果爽脆，蘊含其中的酥炸辣椒更是靈魂所在，薄脆麵衣帶出極度順口的鹹酥風味。

松露炒飯滿鍋氣，豆漿火鍋極濃郁

喜愛熱食的食客，炭烤猴菇串絕對是不容錯過的選擇。櫛瓜、豆包與猴頭菇刷上濃郁醬汁，經過烈焰洗禮後香氣逼人，大口咬下層次豐富。主食極度推薦黑松露醬香炒飯，粒粒分明且帶有迷人鍋氣，頂部點綴松露薄片與鮮嫩炒蛋白。搭配一鍋香濃豆漿鍋，純白湯汁蘊含極致濃郁的豆香，搭配季節時蔬與自製迷你獅子頭，飽足感十足。飽餐一頓後，點上一份川香紅油炒手，輕薄麵皮包裹飽滿內餡，陳醋與紅油交織出極致美味。

洛神氣泡助消化，桂花心軟極香甜

甜點部分推薦中式經典桂花心太軟，肥美紅棗夾入軟 Ｑ 麻糬，佐以清香桂花蜜，甜而不膩。飲品則可選擇濃郁養生的熱五紅雜糧飲，紅米與紅棗香氣四溢；或是酸甜清新的冰洛神山楂氣泡飲，為這場充滿禪意的米其林蔬食饗宴畫下完美句點。

樂蔬 LE SHU

地址：台中市北屯區崇德路三段865號5F

電話：04-24223336

營業時間 :平日午餐11:30 ~ 14:30｜假日午餐11:00 ~ 15:00｜晚餐17:00 ~ 21:00

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