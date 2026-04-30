爆買小時候大餅與烤饅頭！台中西區不一樣饅頭，排隊古早味小吃。

台中市西區民生路上的不一樣饅頭，每逢下午時段總會湧現排隊人潮，以極度親民的銅板價格販售豆標、烤饅頭、槓子頭與各式傳統甜餡餅。

尋覓台中市區的古早味麵點，這間總是大排長龍的街邊老店絕對榜上有名。儘管物價隨時代更迭，招牌的小時候大餅微調至 25 元，各式甜餡餅依然維持著不可思議的極高 ＣＰ 值。雖然排隊人潮從未停歇，但外帶店的結帳與包裝速度極快，唯一需要擔心的只有熱門品項提早售罄。剛出爐的麵點散發著純粹迷人的麵粉香氣，讓人總忍不住一次拎上好幾大袋回家囤貨。

蓬鬆豆標微甜香，軟嫩Ｑ彈超迷人

店內人氣最高的招牌絕非豆標莫屬，這款俗稱小時候大餅的傳統美食提供鹹甜兩種風味。甜味豆標擁有著蓬鬆寬大的氣孔，剛出爐時口感極度水嫩 Ｑ 彈，咀嚼間散發著自然的微甜滋味，堪稱台版軟法。除了直接享用，隔天放入烤箱稍微回烤，讓表面帶有微焦的酥脆口感，風味同樣令人著迷。

焦香烤饅頭絕讚，紮實麵香槓子頭

擁有漂亮焦痕的烤饅頭同樣是秒殺級的熱門品項，外觀宛如古早味餐包，極度適合將其剖開後夾入煎蛋或塗抹各式抹醬一同享用。喜愛挑戰咀嚼極限的食客，則強烈推薦品嚐麵香十足的槓子頭。極度紮實且偏硬的口感能徹底滿足啃咬的樂趣，但在品嚐前務必先衡量自身的牙口狀態。

傳統餡餅口味多，爆滿餡料超實在

除了各式饅頭與大餅，櫥窗內一字排開的傳統甜餡餅更是長輩們的最愛。提供紅豆、綠豆、芝麻、花生與芋頭等多款純粹的台灣傳統風味，每一種口味皆會在餅皮表面蓋上專屬的紅色印記以供辨識。用料極度實在，輕輕咬下便能看見綿密的紅豆泥與芋頭餡料呼之欲出，略帶紮實的餅皮帶來極佳的飽足感。

粗粒花生超濃郁，微苦芝麻極回甘

擁有專屬品嚐時光的壓軸亮點，絕對是風味極度濃郁的花生與芝麻餡餅。花生口味採用帶有粗顆粒的花生醬，甜度適中且隱約透著微量鹹味，完美襯托出花生的醇厚香氣，絕對是花生控的心頭好。芝麻餡餅則散發著微苦帶甜的迷人尾韻，搭配一壺熱咖啡或熱豆漿作為早餐，為這趟充滿純粹麥香的銅板美食之旅畫下最完美的句點。

不一樣-饅頭

地址：台中市西區民生路87號

電話： 04-2225 8785

營業時間：09:00~20:00 (週一、周日公休）

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