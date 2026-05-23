隱藏版日式榻榻米！台中南屯鄰人咖啡不限時，必吃大人味提拉米蘇。

鄰人咖啡隱身於靜謐街角，店內主打木質調的清新風格， 2 樓更設有舒適的日式榻榻米空間。提供多款單品手沖、特調飲品與精緻甜食鹹點，加上不限時的貼心服務，輕鬆享受愜意的放鬆時光。

推開 1 樓大門，簡約的吧檯區與溫潤的木質裝潢映入眼簾，角落擺放著充滿樸實手感溫度的燒窯陶杯。若想感受不同的空間氛圍，脫下鞋子拾階而上， 2 樓的榻榻米座位區帶來截然不同的寧靜風景。早晨 10 點營業便來訪點杯飲品，還能品嚐到熱情招待的醇厚美式咖啡，感受滿滿的人情味。

抹茶拿鐵拉花美，溫潤茶韻伴奶香

飲品部分首推抹茶拿鐵，表面點綴著細緻優雅的拉花。入口瞬間能感受到濃郁的抹茶香氣與溫潤奶香完美融合，風味醇厚且毫不苦澀。店家熱情招待的手沖單品，帶有乾淨果香，同樣令人印象深刻。

檸檬美式好清新，酸香交織透心涼

偏好清爽風味的食客，檸檬冰美式是絕佳首選。將檸檬的自然酸香與咖啡的醇厚底蘊相互交織，帶來令人回味無窮的沁涼氣息。早晨點上一杯，清新風味能瞬間喚醒疲憊的精神。

提拉米蘇酒香濃，入口滑順不死甜

搭配咖啡的甜點強烈推薦提拉米蘇。捨棄傳統的框架造型，底層的手指餅乾充分浸潤了咖啡酒，鋪上奶香十足的滑順奶霜，頂端大方撒滿巧克力粉。整體甜度適中，入口蓬鬆且帶有乾淨的味覺體驗。

生火腿吐司鹹香，搭配起司好滿足

若想品嚐輕食，生火腿吐司的份量恰到好處。烤至微酥的吐司放上鹹香誘人的生火腿，搭配新鮮翠綠的生菜與現刨起司。大口咬下，健康美味一次滿足，是解饞的完美選擇。

鄰人咖啡

地址 : 臺中市南屯區同心里大墩四街316號

電話 : 04 2473 7421

營業時間 : 10:00–19:00

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