【宜蘭吃到飽】麻辣囍室，宮廷風火鍋吃到飽，寵物友善天花板！狗狗也能一起開吃的神級火鍋店 – 小珊珊WOW好...

宜蘭人最推薦的高CP麻辣火鍋吃到飽就在麻辣囍室！

價格比想像中親民，內容比想像中豐富，肉品、海鮮、時蔬、火鍋料、冰品通通無限享用

寵物竟然也能無限吃到飽！！！

麻辣囍室｜介紹

麻辣囍室與燒肉吉室系出同門，是宜蘭在地的麻辣火鍋吃到飽品牌，主打超高CP值、復古宮廷風的麻辣鴛鴦火鍋/賓士鍋吃到飽

麻辣囍室｜在哪裡?怎麼去?

▎自行開車、停車場

麻辣囍室位於宜蘭市女中路一段，鄰近陽大醫院與李科永紀念圖書館。開車前往最方便，從宜蘭火車站出發車程約10分鐘，周邊提供收費停車場與路邊停車格，步行至餐廳均在5分鐘內

麻辣囍室｜環境

彷彿進入中國宮廷，營造出低調奢華的氛圍〜

店內裝潢主打大氣的中國復古宮廷風格，聽說還有提供免費的格格裝、龍袍等古裝Cosplay體驗呢，讓客人可以拍照打卡

獨立包廂設計：每個座位都有專屬的隔間，有自己的舒適空間，彼此不打擾，能各自放鬆，是一種極具隱密感與舒適度的座位

麻辣囍室｜寵物友善

麻辣囍室超級寵物友善，可以落地可以上椅，服務人員都非常親切，也有寵物餐可以點

連毛孩都能享用特製毛孩餐（狗貓鳥龜兔）吃到飽！！！

QR-Code就可以點寵物專屬的肉肉餐點唷，一份是一大碗的水煮肉塊，真的有夠大方！

帶毛孩出門用餐，能遇到對毛孩超級友善又佛心的店家真的讓人備感溫馨〜

麻辣囍室｜菜單價位

菜單做成「聖旨」的造型，在點餐時有如皇帝批閱奏章般充滿趣味！

提供$598(平日午餐)、$698、$798、$888、$1088、$1598六種吃到飽價位(加10%服務費)，用餐限時120分鐘

湯底總共有6種，其中三種不用另外加錢，是台式經典麻辣鍋、大骨濃白湯、日式昆布鍋

這次我們選的是平日午餐時段，不僅價格較划算，餐點豐富度、精緻度甚至不輸晚餐或假日

麻辣囍室｜自助吧台

選完想吃的火鍋口味，就可以朝自助吧進攻啦〜〜

自助吧有咖啡機、可樂機、飲料機、各式麵食、牛舌咖哩、肉燥飯以及20多種的醬料區，冰淇淋有COLD STONE酷聖石冰淇淋以及泰國明果冰淇淋，通通無限量供應！

麻辣囍室｜賓士鍋

龍頭賓士鍋一次享有三種湯底，一上桌龍頭迎賓氣派十足，吃鍋也能吃出儀式感！

這次我們點了「重慶麻辣老火鍋」、「日式厚牛奶」、以及「藥膳養生湯」

重慶麻辣老火鍋，道地的麻辣湯底，麻、辣、香一次到位，香氣超濃，辣得很過癮不會過於死鹹那種，嗜辣的朋友一定要來吃，相當過癮！

嫩切牛

特選嫩牛，豐潤的口感，一口咬下散發出濃郁香味，讓人回味無窮

小肥牛

每一片肉質均勻的油花與鮮嫩的口感，涮煮後，肉質滑嫩多汁，釋放濃郁的肉香

梅花豬片

肉質緊實卻不乾柴，入口鮮甜、沒有腥味，入口帶有自然的豬肉香氣

小編超愛麻辣鍋，肉片在鍋裡涮一下，讓辣度充分浸潤，真的很香很好吃〜

雞胸肉片

輕涮10到15秒，一變白即可撈起享用，以鎖住肉汁並保有鮮嫩口感

如果你對雞胸肉的印象還停留在乾柴，哪一定要點一盤，因為它真的很、嫩

蔬菜拼盤

蔬菜種類豐富而且還有不常見到的山藥、蓮藕、水蓮超讚〜

加入養生鍋去煮，可以品嚐自然鮮甜滋味，帶有濃醇的中藥香氣

麻辣豆腐

豆腐內部的孔隙吸滿醇厚的麻辣湯汁，一口咬下瞬間爆汁，帶來「香、麻、辣」的多重享受

喔〜那個爆汁的口感有夠過癮！

麻辣鴨血

麻辣帶勁、徹底入味的嫩鴨血，滑嫩入口，滿滿麻辣香在口中噴散〜

火鍋料

蔥爆牛肉丸、芋頭貢丸、魚板

大推蔥爆牛肉丸，一口咬下滿滿湯汁！！

香氣和肉汁同時沖出來，濃郁的蔥香和鮮甜肉汁在嘴裡化開，真的會讓人一口接一口

滷味拼盤

人生無常滷大腸、宰相大肚滷牛肚、狀元腦筋滷牛筋

滷味拼盤(牛筋、牛肚、大腸頭)絕對是麻辣鍋的靈魂伴侶！

飽吸滿麻辣湯汁越煮越入味，吃起來層次超豐富，麻而不死辣、香氣厚實，越吃越涮嘴

海鮮拼盤

白蝦、巴沙魚片、蛤蠣

吃蝦最討厭髒手了〜麻辣囍室還提供超貼心的服務，吃蝦不用自己動手專人桌邊剝蝦服務

爽度爆表，吃蝦魔人的天堂，不管幾隻都吃得下去

炸銀絲卷佐煉乳

甜點是另一個胃，吃飽還想吃！

超喜歡他們的炸銀絲卷，外酥內軟，明明已經很飽了還是能吃下去XD

炸得金黃酥脆的銀絲卷，外面脆脆的，裡面超鬆軟，重點是淋上煉乳後，甜甜的奶香直接衝上來，超級涮嘴根本停不下來，香醇乳香就算不是螞蟻人也絕對會愛上！

小珊珊碎碎念：

宜蘭激推的必訪店，無論是道地重慶老火鍋還是澎湃吃到飽，無論是家庭聚餐或節慶饗宴，都能滿足挑剔的味蕾

最棒的是，店家非常歡迎毛小孩！狗狗只要牽繩就可以落地或上椅，跟著爸媽一起享受愜意的午後

來宜蘭真的可以去吃吃看這間麻辣火鍋店喔，價格的部分也很平實，CP值非常高！

麻辣囍室｜餐廳資訊

▶地址：宜蘭縣宜蘭市女中路一段315號

▶營業時間：週一～週日

12:00–15:00（13:00 最後入場）

17:00–22:00（19:50 最後入場）

▶電話：03-9381488

線上訂位預約

▶官方FB：麻辣囍室

▶官方IG：麻辣囍室｜吃到飽｜麻辣鍋｜賓士鍋｜宜蘭美食（@hotpot315317）• Instagram 相片與影片

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