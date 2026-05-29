台北最強濕式熟成肋眼牛排！「歐華酒店地中海牛排館」老饕激推必吃酥炸軟殼蟹，順遊圓山花博親子一日遊。

被老饕們譽為台北濕式熟成牛排天花板的「歐華酒店地中海牛排館」，絕對是台北慶生、節日約會的經典首選！頂級牛排套餐，除了外酥內嫩、肉汁爆棚的45天熟成極黑和牛與肋眼牛排，更不能錯過網紅推薦必吃的前菜「酥炸軟殼蟹」，以及多達七款、可無限續點的神級手作歐式麵包！餐廳鄰近捷運中山國小站與圓山站，附設停車場，吃飽後順遊圓山花博公園散步放電，就是最完美的台北奢華一日遊！

名稱：地中海牛排館

地址：台北市中山區圓山里林森北路646號

營業時間：午餐 11:30 – 14:30 / 晚餐 18:00 – 22:00（下午時段休息）

電話：02 2585 3258

歐華酒店 交通停車資訊 捷運： 搭乘淡水信義線至「圓山站」1號出口，或中和新蘆線至「中山國小站」1號出口，步行約 7~10 分鐘即可抵達

開車/停車： 飯店附設地下專屬停車場，住客於入住期間可免費停車（車位有限，停滿為止）

歐華酒店房價 地中海牛排館價格

最新門票/菜單價位參考

項目 價格參考 (新台幣) 備註說明 雙人房住宿 $4,500 ~ $7,500 起 / 晚 依房型與平假日有所變動 地中海牛排館套餐 $2,200 ~ $4,500 起 / 人 需另加 10% 服務費，建議提早訂位 歐麗蛋糕坊下午茶 $680 ~ $1,200 起 / 套 精緻雙人下午茶、法式甜點、歐式麵包

地中海牛排館 空間環境

歐華的牛排餐價格不斐，但是這套餐可以讓想品嚐頂級牛排的朋友又想省荷包的朋友有個嚐鮮的機會

地中海牛排館的裝潢設計，氣氛高雅 !! 是個很適合約會慶生或慶祝各種紀念日的好地方，走進這裏彷彿都變的有氣質呢

地中海牛排館 心得評價

高級餐廳中連裝水的水杯都很講究!!

上菜囉!

服務人員有先告知，這款濕式熟成45天紐約客牛排4oz，以三分熟度最好，因為料理完後會靜置一下(牛排保持熱度)，所以不會有血水出現，而且採厚切的方式，大口咬下，肉汁飽滿，整個口中充滿牛肉的香氣，愈嚼愈好吃，搭配一旁的玫瑰岩鹽及濃郁的牛肉醬汁，真的好完美!! 雖然只有三片，但還是有滿足感啦

一旁搭配的鑄鐵容器也可是特製的呢，很像日本的瓦片，看起來十分有質感

火候控制的真棒，它可是三分熟哦!! 一樣的鮮嫩但完全不見血水

還不過癮嗎!? 那就來個酥炸軟殼蟹吧

酥炸軟殼蟹也是地中海牛排館原本就有的經典菜色，一旁搭配香蒜長棍麵包，再加上整棵蘿蔓~~





進口軟殼蟹加上薄粉，入鍋酥炸，油炸的工夫控製的很棒，所以炸物料理酥脆不油膩

趕緊趁熱吃，又軟又酥脆的滋味加上蟹肉的香氣令人回味無窮阿

我們幫小朋友準備了肉醬義大利麵，可別小看它哦，歐華自製的肉醬真是好吃!! 感覺拿配飯也很棒!! 啊，要是再來個麵包沾著吃完也可以啊

香酥可口的大蒜麵包

凱薩沙拉是很闊氣地上了一整支蘿蔓生菜( 真的好豪邁啊)，加上微型生菜和關西番茄，及特製沙拉醬，蘿蔓生菜爽脆多汁，口感好清脆!! 好甜好好吃

甜點是「歐麗蛋糕坊」特別推出的主廚點心盤，以道地法式馬卡龍、達克瓦茲為主角，搭配三款手工蛋糕與季節限定草莓塔、啤酒果凍!!



澎拜的下午茶甜點拼盤，一人一盤喔

每一樣都很精緻啊，抹茶紅豆栗子蛋糕

草莓塔

雙色馬卡龍

啤酒果凍好特別，真的有啤酒的香氣，上頭還有綿密的泡沫，視覺效果十足，感覺像是吃分子料理的感覺

每顆都可以是主角啊!!

很漂亮的巧克力，還撒了玫瑰金金粉，被這二個識貨的小子一人一顆搶光了

台北老字號「頂級熟成牛排天花板」就是這家！

鄰近中山國小站，附設地下停車場。帶小孩吃完直接順遊圓山花博公園放電、吃歐麗蛋糕坊法式甜點，週末最完美的奢華親子行程就這樣排

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