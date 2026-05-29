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散步就到圓山花博與晴光商！「歐華酒店」頂級地中海牛排與精緻下午茶，法式優雅老派浪漫超迷人。

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2026-05-29 10:30文字：紫色微笑 
紫色微笑

紫色微笑

第一次看到歐華酒店的印象，是因為飯店的英文名字 The Riviera Hotel ，因為 Riviera是法國、義大利非常有名的渡假聖地，加上這裏又有個非常出名的地中海牛排餐館。有種優雅的南法普羅旺斯浪漫風格，飯店是一棟榮獲 LEED 金級認證的環保綠建築，設計有挑高的綠色天井，將自然光引入室內。客房典雅並配備骨董家具，服務細緻溫馨。上這裏附近就是著名的花博公園、北美館、兒童新樂園，一旁又有晴光商圈，這裏也滿適合來台北一遊時渡假居住的好地點哦!

非常適合安排「花博公園放電→ 晴光商圈覓食→ 歐華享受牛排」的完美順遊路線。老派紳士般的溫馨服務與典雅南法風情，依舊是內行觀光客的台北旅宿首選！

  • 名稱 : 歐華酒店
  • 地址 : 台北市中山區圓山里林森北路646號
  • 電話：02 2585 3258

歐華酒店 交通停車資訊

  • 捷運： 搭乘淡水信義線至「圓山站」1號出口，或中和新蘆線至「中山國小站」1號出口，步行約 7~10 分鐘即可抵達

  • 開車/停車： 飯店附設地下專屬停車場，住客於入住期間可免費停車（車位有限，停滿為止）

歐華酒店房價 餐廳價格

最新門票/菜單價位參考

項目價格參考 (新台幣)備註說明
雙人房住宿$4,500 ~ $7,500 起 / 晚依房型與平假日有所變動
地中海牛排館套餐$2,200 ~ $4,500 起 / 人需另加 10% 服務費，建議提早訂位
歐麗蛋糕坊下午茶$680 ~ $1,200 起 / 套精緻雙人下午茶、法式甜點、歐式麵包

歐華酒店 空間環境

Lobby 整體的感覺氣派大方，雖然空間不算大，但氣氛營造的很不錯
我們很喜歡這種check in的櫃台，進來飯店的時候，就舒服的坐在這辦理，沒有罰站的感覺!!
隔天一早check out 的櫃台則是分開的

酒店的中庭有天井，所以光線從上方流洩而下，自然的光線讓這裏更迷人

精品酒店重視綠化環保課題，打造薄層綠屋頂及綠意盎然的中庭花台
更獲得LEED綠建築金級認證，為台灣地區首家同時是唯一飯店榮獲此認證

到這裏，聽酒店人員提到，屋頂可是別有一番風光，一上來後果然沒錯

酒店裏的健身房也是在此，健身房剛好是一片綠地，雖然是空中花園，但視野很精采!

對面剛好可以看到圓山大飯店，也因為這裏也剛好在松山機場的航道下
坐在這裏也可以休閒的看著飛機起落哦
雖然晚上沒再上來，但夜景應該也是相當不錯的

每個樓面都有組沙發，可以讓旅客休閒的坐著休憩

另外只有在我們入住的樓層，還有個中西融合的曜廷花園呢
入住當天正好有人結婚，這裏就成為結婚時男女雙方拜別父母的小禮堂呢


至於樓層的沙發，剛好可以成為親友休息的地方
這個小客廳滿特別的是有中式的桌椅，也有西式的單椅中西融合
除了悠閒的坐著看看書報，也可以在這裏上網哦!!

還有個鳥籠，小鳥和小貝果驚奇的對話著

歐華酒店 房間介紹

很喜歡這樣的配色
房間的顏色比較暖色調的設計，整體的感覺典雅、溫馨

空間的大小及配置也很舒適，還有個小梳妝檯，擺個筆電也很方便
床也很好睡哦!!(這是大重點)

床頭還有手機可以使用的音響，房內也有電影節目可以觀賞!

其他的設施也是應有盡有，商務人士用的到的熨斗、浴袍~~也都有提供哦!!

我是不知道其他人對浴袍的看法如何，但總覺得泡澡完，換上酒店的浴袍
在房間裏活動，或是直接躺在大床上看看電視其實是滿舒服的!

雙果已經開心地在房間活動著，而我們聽撥放的音樂，享受著舒服的氛圍

浴室的質感相當不錯，金色的邊框及石材的桌面及牆面，有點小氣派的感覺呢

免治馬桶!! 浴缸!


每次入住有浴缸的酒店，最開心的就是小貝果囉
他可以開心的玩到不亦樂乎

歐華酒店 餐廳介紹

歐麗蛋糕坊

準備下午茶囉!

這裏也是舉辦婚宴的好地方

有對外營業的歐麗蛋糕坊，賣的甜點蛋糕精緻可口


利用空間作個小小的區隔!! 也是氣氛很好的下午茶空間

要是想簡單的吃個東西，這裏也有義大利麵、三明治，甚至還有披薩呢!!
供應的餐點種類還滿多的

我們的下午茶~很幸福吧^^

上層有餅乾、果乾、巧克力，還有馬卡龍

中間層有好幾種口味不同的蛋糕

最底層有鹹點!

看那笑容~~我們一家四口吃的可是很滿足呢
這二隻果類也表現的很好，沒有大吼大叫，總算給我們留點面子


小貝果很喜歡吃奶油，櫃台小姐還準備一盤奶油給他吃，超幸福

小榛果超級享食的^^

酒店的蛋糕甜點很有水準，好幾種不同口味的蛋糕的口味都很棒
也有好幾組客人進門外帶蛋糕回家呢

當爸媽的我們難得輕鬆啊!

歐華酒店地中海牛排館

地中海牛排館的裝潢設計，氣氛高雅 !! 是個很適合約會慶生或慶祝各種紀念日的好地方，走進這裏彷彿都變的有氣質呢

早餐介紹

早餐就在一樓的餐廳裏用餐
雖然菜色不是很多，但中式、西式也都應有盡有，而且滿精緻的

也有現煎的歐姆蛋

歐華酒店 心得評價

入住「歐華酒店」的感覺很棒，不但整體環境溫馨、典雅，服務人員也都親切
反而因為酒店的規模不大，與服務人員接觸的時候，都可以感受個一個個親切的微笑
更別說如果有什麼問題，一定可以得到滿意的答覆的

歐華酒店 附近景點美食

鄰近花博公園、台北市立美術館與晴光市場。可順遊圓山別邸、孔廟及大龍峒保安宮，感受在地文化
步行即可抵達晴光商圈大啖雙城街夜市美食，如晴光紅豆餅、黃記魯肉飯、阿富海鮮粥，或在周邊林森北路條通商圈品嚐日式居酒屋與燒肉

一個好的酒店，除了本質之外，立地條件其實也滿重要的
飯店後面步行5分鐘就是晴光商圈，附近也有很多傳統小吃、巷弄美食！
記得買俗擱有料的晴光紅豆餅

花博公園遊憩也很不錯，就在酒店的對面而已

因為靠近捷運圓山站，遊客還真不少呢

聖誕節快到了，還配合時節舉辦了裝飾大會，走進這裏真的有股歡樂的氣氛感染了我們!!

Maji 集食行樂 – 創意市集
有夜光電影院、音樂表演、各國美食小吃應有盡有，非常熱鬧!!

看到旋轉木馬本想一個箭步衝過去，沒想到排隊人潮太多了，嚇得我們趕快拉著小朋友趕快離開
不然等兩個小孩開始勾勾纏的功力使出，我們可就走不開了

夜逐漸黑了，燈也亮了
這時的公園又別有一種氣氛，很浪漫


飛機! 就這麼從頭頂飛過，相信對小貝果而言是他人生中很特別的體驗

除了花博公園，還有林安泰古厝可以排入參觀行程
若是天氣晴朗，絕對是溜小孩的好地方，放心地奔跑吧~

一旁同時也是憲兵司令部，治安更是沒什麼大問題
除了商務人士適合外，如有安排台北之旅的朋友，歐華酒店也是不錯的選擇哦

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以上是紫色微笑歐華酒店文章推薦給你知道。

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