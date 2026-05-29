散步就到圓山花博與晴光商！「歐華酒店」頂級地中海牛排與精緻下午茶，法式優雅老派浪漫超迷人。

第一次看到「歐華酒店」的印象，是因為飯店的英文名字 The Riviera Hotel ，因為 Riviera是法國、義大利非常有名的渡假聖地，加上這裏又有個非常出名的地中海牛排餐館。有種優雅的南法普羅旺斯浪漫風格，飯店是一棟榮獲 LEED 金級認證的環保綠建築，設計有挑高的綠色天井，將自然光引入室內。客房典雅並配備骨董家具，服務細緻溫馨。上這裏附近就是著名的花博公園、北美館、兒童新樂園，一旁又有晴光商圈，這裏也滿適合來台北一遊時渡假居住的好地點哦!
非常適合安排「花博公園放電→ 晴光商圈覓食→ 歐華享受牛排」的完美順遊路線。老派紳士般的溫馨服務與典雅南法風情，依舊是內行觀光客的台北旅宿首選！
- 名稱 : 歐華酒店
- 地址 : 台北市中山區圓山里林森北路646號
- 電話：02 2585 3258
歐華酒店 交通停車資訊
捷運： 搭乘淡水信義線至「圓山站」1號出口，或中和新蘆線至「中山國小站」1號出口，步行約 7~10 分鐘即可抵達
開車/停車： 飯店附設地下專屬停車場，住客於入住期間可免費停車（車位有限，停滿為止）
歐華酒店房價 餐廳價格
最新門票/菜單價位參考
|項目
|價格參考 (新台幣)
|備註說明
|雙人房住宿
|$4,500 ~ $7,500 起 / 晚
|依房型與平假日有所變動
|地中海牛排館套餐
|$2,200 ~ $4,500 起 / 人
|需另加 10% 服務費，建議提早訂位
|歐麗蛋糕坊下午茶
|$680 ~ $1,200 起 / 套
|精緻雙人下午茶、法式甜點、歐式麵包
歐華酒店 空間環境
Lobby 整體的感覺氣派大方，雖然空間不算大，但氣氛營造的很不錯
我們很喜歡這種check in的櫃台，進來飯店的時候，就舒服的坐在這辦理，沒有罰站的感覺!!
隔天一早check out 的櫃台則是分開的
酒店的中庭有天井，所以光線從上方流洩而下，自然的光線讓這裏更迷人
精品酒店重視綠化環保課題，打造薄層綠屋頂及綠意盎然的中庭花台
更獲得LEED綠建築金級認證，為台灣地區首家同時是唯一飯店榮獲此認證
來
到這裏，聽酒店人員提到，屋頂可是別有一番風光，一上來後果然沒錯
酒店裏的健身房也是在此，健身房剛好是一片綠地，雖然是空中花園，但視野很精采!
對面剛好可以看到圓山大飯店，也因為這裏也剛好在松山機場的航道下
坐在這裏也可以休閒的看著飛機起落哦
雖然晚上沒再上來，但夜景應該也是相當不錯的
每個樓面都有組沙發，可以讓旅客休閒的坐著休憩
另外只有在我們入住的樓層，還有個中西融合的曜廷花園呢
入住當天正好有人結婚，這裏就成為結婚時男女雙方拜別父母的小禮堂呢
至於樓層的沙發，剛好可以成為親友休息的地方
這個小客廳滿特別的是有中式的桌椅，也有西式的單椅中西融合
除了悠閒的坐著看看書報，也可以在這裏上網哦!!
還有個鳥籠，小鳥和小貝果驚奇的對話著
歐華酒店 房間介紹
很喜歡這樣的配色
房間的顏色比較暖色調的設計，整體的感覺典雅、溫馨
空間的大小及配置也很舒適，還有個小梳妝檯，擺個筆電也很方便
床也很好睡哦!!(這是大重點)
床頭還有手機可以使用的音響，房內也有電影節目可以觀賞!
其他的設施也是應有盡有，商務人士用的到的熨斗、浴袍~~也都有提供哦!!
我是不知道其他人對浴袍的看法如何，但總覺得泡澡完，換上酒店的浴袍
在房間裏活動，或是直接躺在大床上看看電視其實是滿舒服的!
雙果已經開心地在房間活動著，而我們聽撥放的音樂，享受著舒服的氛圍
浴室的質感相當不錯，金色的邊框及石材的桌面及牆面，有點小氣派的感覺呢
免治馬桶!! 浴缸!
每次入住有浴缸的酒店，最開心的就是小貝果囉
他可以開心的玩到不亦樂乎
歐華酒店 餐廳介紹
歐麗蛋糕坊
準備下午茶囉!
這裏也是舉辦婚宴的好地方
有對外營業的歐麗蛋糕坊，賣的甜點蛋糕精緻可口
利用空間作個小小的區隔!! 也是氣氛很好的下午茶空間
要是想簡單的吃個東西，這裏也有義大利麵、三明治，甚至還有披薩呢!!
供應的餐點種類還滿多的
我們的下午茶~很幸福吧^^
上層有餅乾、果乾、巧克力，還有馬卡龍
中間層有好幾種口味不同的蛋糕
最底層有鹹點!
看那笑容~~我們一家四口吃的可是很滿足呢
這二隻果類也表現的很好，沒有大吼大叫，總算給我們留點面子
小貝果很喜歡吃奶油，櫃台小姐還準備一盤奶油給他吃，超幸福
小榛果超級享食的^^
酒店的蛋糕甜點很有水準，好幾種不同口味的蛋糕的口味都很棒
也有好幾組客人進門外帶蛋糕回家呢
當爸媽的我們難得輕鬆啊!
歐華酒店地中海牛排館
地中海牛排館的裝潢設計，氣氛高雅 !! 是個很適合約會慶生或慶祝各種紀念日的好地方，走進這裏彷彿都變的有氣質呢
- 詳細介紹⇒ 歐華酒店地中海牛排館
早餐介紹
早餐就在一樓的餐廳裏用餐
雖然菜色不是很多，但中式、西式也都應有盡有，而且滿精緻的
也有現煎的歐姆蛋
歐華酒店 心得評價
入住「歐華酒店」的感覺很棒，不但整體環境溫馨、典雅，服務人員也都親切
反而因為酒店的規模不大，與服務人員接觸的時候，都可以感受個一個個親切的微笑
更別說如果有什麼問題，一定可以得到滿意的答覆的
歐華酒店 附近景點美食
鄰近花博公園、台北市立美術館與晴光市場。可順遊圓山別邸、孔廟及大龍峒保安宮，感受在地文化
步行即可抵達晴光商圈大啖雙城街夜市美食，如晴光紅豆餅、黃記魯肉飯、阿富海鮮粥，或在周邊林森北路條通商圈品嚐日式居酒屋與燒肉
一個好的酒店，除了本質之外，立地條件其實也滿重要的
飯店後面步行5分鐘就是晴光商圈，附近也有很多傳統小吃、巷弄美食！
記得買俗擱有料的晴光紅豆餅
花博公園遊憩也很不錯，就在酒店的對面而已
因為靠近捷運圓山站，遊客還真不少呢
聖誕節快到了，還配合時節舉辦了裝飾大會，走進這裏真的有股歡樂的氣氛感染了我們!!
Maji 集食行樂 – 創意市集
有夜光電影院、音樂表演、各國美食小吃應有盡有，非常熱鬧!!
看到旋轉木馬本想一個箭步衝過去，沒想到排隊人潮太多了，嚇得我們趕快拉著小朋友趕快離開
不然等兩個小孩開始勾勾纏的功力使出，我們可就走不開了
夜逐漸黑了，燈也亮了
這時的公園又別有一種氣氛，很浪漫
飛機! 就這麼從頭頂飛過，相信對小貝果而言是他人生中很特別的體驗
除了花博公園，還有林安泰古厝可以排入參觀行程
若是天氣晴朗，絕對是溜小孩的好地方，放心地奔跑吧~
一旁同時也是憲兵司令部，治安更是沒什麼大問題
除了商務人士適合外，如有安排台北之旅的朋友，歐華酒店也是不錯的選擇哦
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