散步就到圓山花博與晴光商！「歐華酒店」頂級地中海牛排與精緻下午茶，法式優雅老派浪漫超迷人。

第一次看到「歐華酒店」的印象，是因為飯店的英文名字 The Riviera Hotel ，因為 Riviera是法國、義大利非常有名的渡假聖地，加上這裏又有個非常出名的地中海牛排餐館。有種優雅的南法普羅旺斯浪漫風格，飯店是一棟榮獲 LEED 金級認證的環保綠建築，設計有挑高的綠色天井，將自然光引入室內。客房典雅並配備骨董家具，服務細緻溫馨。上這裏附近就是著名的花博公園、北美館、兒童新樂園，一旁又有晴光商圈，這裏也滿適合來台北一遊時渡假居住的好地點哦!

非常適合安排「花博公園放電→ 晴光商圈覓食→ 歐華享受牛排」的完美順遊路線。老派紳士般的溫馨服務與典雅南法風情，依舊是內行觀光客的台北旅宿首選！

名稱 : 歐華酒店

地址 : 台北市中山區圓山里林森北路646號

電話：02 2585 3258

歐華酒店 交通停車資訊 捷運： 搭乘淡水信義線至「圓山站」1號出口，或中和新蘆線至「中山國小站」1號出口，步行約 7~10 分鐘即可抵達

開車/停車： 飯店附設地下專屬停車場，住客於入住期間可免費停車（車位有限，停滿為止）

歐華酒店房價 餐廳價格

最新門票/菜單價位參考

項目 價格參考 (新台幣) 備註說明 雙人房住宿 $4,500 ~ $7,500 起 / 晚 依房型與平假日有所變動 地中海牛排館套餐 $2,200 ~ $4,500 起 / 人 需另加 10% 服務費，建議提早訂位 歐麗蛋糕坊下午茶 $680 ~ $1,200 起 / 套 精緻雙人下午茶、法式甜點、歐式麵包

歐華酒店 空間環境

Lobby 整體的感覺氣派大方，雖然空間不算大，但氣氛營造的很不錯

我們很喜歡這種check in的櫃台，進來飯店的時候，就舒服的坐在這辦理，沒有罰站的感覺!!

隔天一早check out 的櫃台則是分開的

酒店的中庭有天井，所以光線從上方流洩而下，自然的光線讓這裏更迷人

精品酒店重視綠化環保課題，打造薄層綠屋頂及綠意盎然的中庭花台

更獲得LEED綠建築金級認證，為台灣地區首家同時是唯一飯店榮獲此認證

來

到這裏，聽酒店人員提到，屋頂可是別有一番風光，一上來後果然沒錯

酒店裏的健身房也是在此，健身房剛好是一片綠地，雖然是空中花園，但視野很精采!

對面剛好可以看到圓山大飯店，也因為這裏也剛好在松山機場的航道下

坐在這裏也可以休閒的看著飛機起落哦

雖然晚上沒再上來，但夜景應該也是相當不錯的

每個樓面都有組沙發，可以讓旅客休閒的坐著休憩

另外只有在我們入住的樓層，還有個中西融合的曜廷花園呢

入住當天正好有人結婚，這裏就成為結婚時男女雙方拜別父母的小禮堂呢

至於樓層的沙發，剛好可以成為親友休息的地方這個小客廳滿特別的是有中式的桌椅，也有西式的單椅中西融合除了悠閒的坐著看看書報，也可以在這裏上網哦!!

還有個鳥籠，小鳥和小貝果驚奇的對話著

歐華酒店 房間介紹

很喜歡這樣的配色

房間的顏色比較暖色調的設計，整體的感覺典雅、溫馨

空間的大小及配置也很舒適，還有個小梳妝檯，擺個筆電也很方便

床也很好睡哦!!(這是大重點)

床頭還有手機可以使用的音響，房內也有電影節目可以觀賞!

其他的設施也是應有盡有，商務人士用的到的熨斗、浴袍~~也都有提供哦!!

我是不知道其他人對浴袍的看法如何，但總覺得泡澡完，換上酒店的浴袍

在房間裏活動，或是直接躺在大床上看看電視其實是滿舒服的!

雙果已經開心地在房間活動著，而我們聽撥放的音樂，享受著舒服的氛圍

浴室的質感相當不錯，金色的邊框及石材的桌面及牆面，有點小氣派的感覺呢

免治馬桶!! 浴缸!



每次入住有浴缸的酒店，最開心的就是小貝果囉

他可以開心的玩到不亦樂乎

歐華酒店 餐廳介紹

歐麗蛋糕坊

準備下午茶囉!

這裏也是舉辦婚宴的好地方

有對外營業的歐麗蛋糕坊，賣的甜點蛋糕精緻可口

利用空間作個小小的區隔!! 也是氣氛很好的下午茶空間

要是想簡單的吃個東西，這裏也有義大利麵、三明治，甚至還有披薩呢!!

供應的餐點種類還滿多的

我們的下午茶~很幸福吧^^

上層有餅乾、果乾、巧克力，還有馬卡龍

中間層有好幾種口味不同的蛋糕

最底層有鹹點!

看那笑容~~我們一家四口吃的可是很滿足呢

這二隻果類也表現的很好，沒有大吼大叫，總算給我們留點面子



小貝果很喜歡吃奶油，櫃台小姐還準備一盤奶油給他吃，超幸福

小榛果超級享食的^^

酒店的蛋糕甜點很有水準，好幾種不同口味的蛋糕的口味都很棒

也有好幾組客人進門外帶蛋糕回家呢

當爸媽的我們難得輕鬆啊!

歐華酒店地中海牛排館

地中海牛排館的裝潢設計，氣氛高雅 !! 是個很適合約會慶生或慶祝各種紀念日的好地方，走進這裏彷彿都變的有氣質呢

早餐介紹

早餐就在一樓的餐廳裏用餐

雖然菜色不是很多，但中式、西式也都應有盡有，而且滿精緻的

也有現煎的歐姆蛋

歐華酒店 心得評價

入住「歐華酒店」的感覺很棒，不但整體環境溫馨、典雅，服務人員也都親切

反而因為酒店的規模不大，與服務人員接觸的時候，都可以感受個一個個親切的微笑

更別說如果有什麼問題，一定可以得到滿意的答覆的

歐華酒店 附近景點美食

鄰近花博公園、台北市立美術館與晴光市場。可順遊圓山別邸、孔廟及大龍峒保安宮，感受在地文化

步行即可抵達晴光商圈大啖雙城街夜市美食，如晴光紅豆餅、黃記魯肉飯、阿富海鮮粥，或在周邊林森北路條通商圈品嚐日式居酒屋與燒肉

一個好的酒店，除了本質之外，立地條件其實也滿重要的

飯店後面步行5分鐘就是晴光商圈，附近也有很多傳統小吃、巷弄美食！

記得買俗擱有料的晴光紅豆餅

花博公園遊憩也很不錯，就在酒店的對面而已



因為靠近捷運圓山站，遊客還真不少呢

聖誕節快到了，還配合時節舉辦了裝飾大會，走進這裏真的有股歡樂的氣氛感染了我們!!

Maji 集食行樂 – 創意市集

有夜光電影院、音樂表演、各國美食小吃應有盡有，非常熱鬧!!

看到旋轉木馬本想一個箭步衝過去，沒想到排隊人潮太多了，嚇得我們趕快拉著小朋友趕快離開

不然等兩個小孩開始勾勾纏的功力使出，我們可就走不開了

夜逐漸黑了，燈也亮了

這時的公園又別有一種氣氛，很浪漫

飛機! 就這麼從頭頂飛過，相信對小貝果而言是他人生中很特別的體驗

除了花博公園，還有林安泰古厝可以排入參觀行程

若是天氣晴朗，絕對是溜小孩的好地方，放心地奔跑吧~

一旁同時也是憲兵司令部，治安更是沒什麼大問題

除了商務人士適合外，如有安排台北之旅的朋友，歐華酒店也是不錯的選擇哦