來三合院老宅吃碗豆花！「來初豆花」體會穿越時空的絕妙古早味。

這家由蘇澳老字號「老婆豆花」轉型的店家，將懷舊古早味豆花巧妙融入百年紅磚三合院的絕妙氛圍，現在以「來初豆花 x 來初鍋物」的面貌開業。雖然是碗再簡單不過的豆花甜品了，但可以在三合院老宅的氛圍品嚐美食，感受穿越時空的味蕾體驗，更可搭配「來初鍋物」，享受獨特的餐飲時光，這樣的搭配也是種不錯的選擇

名稱：來初豆花

地址：宜蘭市縣政八街49號

營業時間：12:00–19:30

電話：0915-266-195

來初豆花｜交通停車資訊

大眾交通工具：搭乘火車或國道客運至「宜蘭轉運站/宜蘭火車站」，轉乘宜蘭勁好行 【772】公車 至「宜蘭縣政府」站下車，步行約 5-8 分鐘即可抵達

停車場：附設停車場

來初豆花｜菜單價位

這次來初豆花的品項增加了不少，薏仁湯、愛玉、仙草~~也有不少口味

來初豆花｜空間環境

來初豆花搬到縣政中心裡的三合院老屋也有一段時間了，這裏的環境古色古香。

這裏不是仿老宅，是貨真價實的老宅。從一些樑柱、牆面、老件，就可以看出它的與眾不同

店家也巧妙的利用竹籃當燈罩、還有粿模當吊飾~~~，非常有味道

這裏算是複合式的經營，來初豆花 X 來初鍋物。不過，這次我們只是來品嚐豆花而已

櫃台點完餐後，就到唯一的用餐區。所以要有和別人併桌的心理準備

這樣的用餐區真的很特別，很有趣!!牆面上還有有趣的紅貼紙

來初豆花｜心得評價

招牌冰沙豆花

豆花的口感十分綿密，嚐的到濃郁的豆香味.其他的配料口感也都很不錯

上頭的冰沙也是甜份的來源，這樣的搭配挺不錯的，清涼又消暑

冰仙草

冰仙草的口感滑嫩、古溜，也不錯吃

推薦加粉粿，好Q喔

雖然豆花仙草在台灣算是平價國民美食，但能夠在這樣的環境氛圍下用餐，才是大大的加分

到「來初豆花」，可以在老宅的氛圍下吃碗豆花、感受特別的氣氛，也是滿不錯的體驗哦