來三合院老宅吃碗豆花！「來初豆花」體會穿越時空的絕妙古早味。

這家由蘇澳老字號「老婆豆花」轉型的店家，將懷舊古早味豆花巧妙融入百年紅磚三合院的絕妙氛圍，現在以「來初豆花 x 來初鍋物」的面貌開業。雖然是碗再簡單不過的豆花甜品了，但可以在三合院老宅的氛圍品嚐美食，感受穿越時空的味蕾體驗，更可搭配「來初鍋物」，享受獨特的餐飲時光，這樣的搭配也是種不錯的選擇
- 名稱：來初豆花
- 地址：宜蘭市縣政八街49號
- 營業時間：12:00–19:30
- 電話：0915-266-195
來初豆花｜交通停車資訊
大眾交通工具：搭乘火車或國道客運至「宜蘭轉運站/宜蘭火車站」，轉乘宜蘭勁好行 【772】公車 至「宜蘭縣政府」站下車，步行約 5-8 分鐘即可抵達
停車場：附設停車場
來初豆花｜菜單價位
這次來初豆花的品項增加了不少，薏仁湯、愛玉、仙草~~也有不少口味
來初豆花｜空間環境
來初豆花搬到縣政中心裡的三合院老屋也有一段時間了，這裏的環境古色古香。
這裏不是仿老宅，是貨真價實的老宅。從一些樑柱、牆面、老件，就可以看出它的與眾不同
店家也巧妙的利用竹籃當燈罩、還有粿模當吊飾~~~，非常有味道
這裏算是複合式的經營，來初豆花 X 來初鍋物。不過，這次我們只是來品嚐豆花而已
櫃台點完餐後，就到唯一的用餐區。所以要有和別人併桌的心理準備
這樣的用餐區真的很特別，很有趣!!牆面上還有有趣的紅貼紙
來初豆花｜心得評價
招牌冰沙豆花
豆花的口感十分綿密，嚐的到濃郁的豆香味.其他的配料口感也都很不錯
上頭的冰沙也是甜份的來源，這樣的搭配挺不錯的，清涼又消暑
冰仙草
冰仙草的口感滑嫩、古溜，也不錯吃
推薦加粉粿，好Q喔
雖然豆花仙草在台灣算是平價國民美食，但能夠在這樣的環境氛圍下用餐，才是大大的加分
到「來初豆花」，可以在老宅的氛圍下吃碗豆花、感受特別的氣氛，也是滿不錯的體驗哦
- 宜蘭冰必吃老店、綿綿冰、義式冰淇淋、挫冰、清冰、叭噗、豆花通通有
⇒宜蘭冰品冰店
宜蘭飯店推薦：
附近景點美食推薦：
更多宜蘭景點美食推薦
延伸閱讀
- 【山漁海本地海鮮定食】在地漁港新鮮直送，激推高CP值海鮮定食套餐，沒預訂吃不到
- 【宜蘭日式餐廳】宜蘭定食簡餐、丼飯套餐、壽司店、溫泉拉麵、居酒屋、咖哩蛋包飯
- 【2026宜蘭美食】100間宜蘭美食餐廳推薦！吃到飽、無菜單、海鮮合菜、火鍋燒烤、親子餐廳懶人包
- 【2026宜蘭冬山景點美食推薦】60個親子景點、必吃美食、玩水秘境、特色住宿懶人包
- 【來初豆花】來三合院老宅吃碗豆花，體會穿越時空的絕妙古早味！
- 【山里蒔花光屋】摩洛哥異國風餐廳~玻璃屋享用早午餐＆下午茶(菜單價位)
宜蘭景點花蓮景點台東景點台北景點
基隆景點桃園景點新竹景點苗栗景點
台中景點彰化景點南投景點雲林景點
嘉義景點台南景點高雄景點屏東景點
澎湖景點金門景點馬祖景點