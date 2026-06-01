台北頂級宮廷級泰菜饗宴！「喜來登 SUKHOTHAI 泰式餐廳」厚實月亮蝦餅的奢華體驗。

說到全台灣名聲最響亮、老饕指名度最高的五星級頂級泰國料理，台北喜來登大飯店的「SUKHOTHAI泰式餐廳」絕對是不二之選！它不僅長年榮獲泰國官方認證的「泰精選 (Thai Select)」殊榮，目前在全台北的泰式高級餐廳中，其地位與奢華度更是名列前茅。

名稱：台北喜來登大飯店

地址：台北市中正區忠孝東路一段12號2樓

營業時間：

午餐： 11:30 AM – 02:00 PM

晚餐： 06:00 PM – 09:30 PM

午餐： 11:30 AM – 02:00 PM 晚餐： 06:00 PM – 09:30 PM 電話：(02) 2321-1818

SUKHOTHAI泰式餐廳｜交通停車資訊

捷運：板南線「善導寺站」2號出口，出站正對面就是飯店（推車請走 3號出口 有電梯）

飯店停車場：館內設有地下停車場

用餐折抵：館內餐廳消費滿額可折抵停車費（結帳時向櫃檯確認即可）

SUKHOTHAI泰式餐廳｜菜單價位

．特色推薦：暹羅綜合盤、脆皮松阪豬沙拉、椰汁紅/綠咖哩、泰式南瓜布丁

．得獎經歷：台灣觀點美食評鑑2025《500盤》2盤殊榮

需另加 10% 服務費。館內消費滿 TWD 1,000 可折抵飯店停車 1 小時（每車最高折抵 3 小時）

SUKHOTHAI泰式餐廳｜空間環境

台北喜來登大飯店位在台北市中心，捷運「善導寺站」出口旁，附近生活機能非常豐富

因為位於市中心，所以到市區任何景點都很方便，這裏也臨近華山文創園區，用走路的就到了。

飯店大廳高雅舒適，品味非凡。

一樓因為有十二廚的關係及不少餐廳，幾乎任何時刻，飯店的人潮都很多！

走進餐廳，映入眼簾的是充滿禪意與現代東方美學的原木裝潢，沉穩、高雅且寬敞。

在泰籍主廚 Jimmy 的帶領下，這裡的料理不僅僅是美味，更融合了泰國皇室百年的「蔬果雕刻食藝」與宮廷美學。

餐廳高雅舒適，也是高端商務人士聚會用餐的優質地點

SUKHOTHAI泰式餐廳｜菜色心得評價

先來個飲料吧，充滿泰式風情的泰式奶茶及香茅蜜茶!

泰式奶茶：茶香濃郁、奶味絲滑，甜度恰到好處。

香茅蜜茶：清爽解膩，帶著淡淡的草本香氣與蜜香。

兩杯表現都極為優秀，一喝下去瞬間有了度假的儀式感。

蝦醬空心菜

這裏的菜色果真不是蓋的 蝦醬空心菜作法簡單，但要做的好吃倒也不容易，這道菜味道清爽不膩，我們很喜歡

宮廷酸甜楊桃豆鮮蝦沙拉

這道宮廷酸甜楊桃豆鮮蝦沙拉也是餐廳的經典菜色，源自於泰國宮廷的料理，口感層次非常豐富，清脆爽口，我們好愛哦

源自泰國皇室的宮廷料理，極少在外面的泰式餐廳吃到。 清脆的楊桃豆搭配肥美鮮蝦，拌入酸甜交織的特製醬汁，口感層次豐富、清爽無負擔，我們全家都超級愛！

月亮蝦餅

嘿嘿，這道不用多說了哦，人人皆知的台式泰菜，不過，這月亮蝦餅的厚度及內餡都是一級棒的!! 沾上酸甜醬汁，味道更上一層樓

金黃色外表，外酥裏嫩，很接受度很高的一道菜。

沾上特調的酸甜醬汁，美味直接更上一層樓！這道菜完全不辣，如果同行有不吃辣的朋友或長輩，點這道準沒錯。

泰國菜比較重口味，所以有白飯搭配是一定要的啦

馬沙曼咖哩牛腩

被評選為全球美食榜首的「馬沙曼咖哩」，在這裡被完美演繹！

馬沙曼咖哩牛腩，融合椰香、辛辣、酸甜3種經典甜、酸、辣泰國味，口味香醇濃郁

光是一大湯匙就可以搭一碗飯了呢！

餐廳幾乎用的都是來自泰國來的香料，所以和在泰國吃到的幾乎一模一樣呢！

碳烤豬頸肉

因為同行有小朋友，貼心的服務人員推薦了這道不辣的功夫菜。

這道烤的非常入味，豬頸肉爽脆可口，一咬就斷，十分適合小孩吃哦

搭配旁邊附贈的特製醬汁，道地的泰式風味馬上在舌尖爆發！

繽紛四重奏&摩摩喳喳

吃完了精采的菜色，泰國甜點也是不容錯過的哦

以椰子冰淇淋為底搭配 四種不同配料的繽紛四重奏，

光是在顏色就做到”秀色可餐”四個字了，

當然囉，味道清甜可口，椰子冰淇淋真的超棒的。

摩摩喳喳以濃厚的椰漿搭配豐富的配料，也是近年來吃到最滿意的一道

沒想到不能出國，但在這裏還可以吃到精緻的泰國菜，閉起眼睛來，馬上就有到泰國的感覺，真的太棒了

不論是高端的商務聚餐、家庭慶祝，還是像我們今天一樣想好好犒賞家人的味蕾，「SUKHOTHAI泰式餐廳」都能給予最頂級的儀式感。雖然定位為台北高級泰菜，但無論是食材等級、主廚手藝還是五星級服務，都絕對對得起這個價位，非常值得！